Армия и оружие

Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССРРБК 08:31

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к новому главкому сил НАТО в Европе Тоду Уолтерсу на церемонии назначения. Текст выступления опубликован пресс-службой альянса. Столтенберг подчеркнул значимость европейского командования.
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Польша дразнит Россию и выступает адвокатом Украины

Вести.Ru14:21

Главнокомандующим силами НАТО в Европе стал генерал ВВС США Тод Уолтерс

ТАСС05:12

Столтенберг напомнил главкому силами НАТО про «агрессию» России и Ближний Восток

RT на русском08:41

Главкомом НАТО в Европе стал генерал Тод Уолтерс

Коммерсантъ06:20

Столтенберг напомнил новому главкому НАТО про «агрессивную» Россию

РИА Новости07:19

Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР

Газета.Ru12:27

Новый главнокомандующий силами НАТО в Европе вступил в должность

Известия05:41
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:36, Ашберн
Происшествия

Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю

Обновлено 01 мая в 19:27
Общество

Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Транспорт

Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе

Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.
Обновлено в 09:07
Экономика

В Центробанке Эстонии остался один золотой слиток

Оставшийся в Таллине единственный слиток золота весит 11 кг и оценивается в € 500 тыс. Однако его чистоты не достаточно для реализации на финансовых рынках, что делает его фактически музейным экспонатом.
Обновлено в 17:07
Происшествия

СМИ сообщили о задержании 20 человек на хип-хоп-фестивале в Лужниках

Обновлено в 14:41
Футбол

Российский футболист Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по голам

Российский форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по забитым голам в одном сезоне, сообщается на официальном сайте турнира.
Обновлено в 18:34
Происшествия

В Москве горит здание «Известий»

Источник в столичных экстренных службах сообщил, что в Москве возник пожар в здании издательского дома "Известия" на Пушкинской площади.
Обновлено в 17:09
Происшествия

Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Экономика

Безработица в США упала до уровня 1969 года

Уровень безработицы в США упал до 3,6%, что соответствует показателям 1969 года.
Обновлено в 08:55
Футбол

Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Торино»

Обновлено в 16:25
Общество

Работа мечты: туристам предлагают заработать на посещении спа-салонов

Обновлено в 16:48
Армия и оружие

Российскую авиабазу Хмеймим атаковали в Сирии

Террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Обновлено вчера в 17:13
Гаджеты

AMD верит в способность TSMC удовлетворить спрос на 7-нм продукты

TSMC справится с заказами AMD на выпуск 7-нм изделий При таком обилии новинок вопрос о способности TSMC удовлетворить спрос AMD назревал сам собой, и на торжественном ужине он был озвучен кем-то из гостей мероприятия.
Обновлено в 11:10
Гаджеты

Asus показала на тизерах смартфон ZenFone 6

Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Полиция задержала мужчину, изрисовавшего памятник танкистам в Саратове

Обновлено в 06:08
Политика

За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес

Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Общество

В кинотеатре Воронежской области детям запретили смотреть «Мстителей»

Сотрудники кинотеатра «Родина» в Павловске отказывались пускать детей на американский фильм о супергероях «Мстители: Финал».
Обновлено в 08:33
Футбол

«Спартак» прибыл в Екатеринбург на матч с «Уралом»

Обновлено в 13:22
Политика

Глава «Нафтогаза» сообщил о сближении с США по вопросу поставок газа

«Нафтогаз» ведет переговоры с США по вопросам поставок на Украину американского газа.
Обновлено в 14:24
Авто

59% новых автомобилей в России покупают с «автоматом»

Обновлено в 05:50
Общество

«Бессмертный полк» впервые прошёл по центральной набережной в Дохе

«В этом году в первый раз удалось договориться с катарскими властями, чтобы «Бессмертный полк» стал не только мероприятием для русскоязычной общины, но и событием для всех жителей Дохи и прошёл по центральной набережной», — приводит РИА Новости слова представителя координационного совета организаций российских соотечественников Екатерины Кременской.
Обновлено в 15:11
Происшествия

Опубликовано видео с места падения воздушного шара с ребенком в Крыму

Неконтролируемый воздушный шар с 12-летним ребенком на борту, упавший в Феодосии, приземлился в полукилометре от моря.
Обновлено в 07:05
Авто

В Польше сделали тюнинговый ВАЗ-2106

Для установки нового силового агрегата на ВАЗ-2106 тюнерам пришлось несколько видоизменить масляный поддон и сделать новые крепления.
Обновлено в 08:58
Политика

Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:18
Общество

Ваш знак зодиака знает, сколько у вас будет детей

Звезды предсказывают Львицам от двух до четырех детей. Женщины этого знака – очень добродушные мамы.
Обновлено в 14:07
Наука

Программист-самоучка решил криптографическую задачку, которую не могли отгадать более 20 лет

Для решения криптографической задачки необходимо было как можно быстрее выполнить последовательное возведение в квадрат исходного числа 80 трлн раз.
Обновлено в 11:39
Футбол

«Зенит» в гостях обыграл «Ахмат» в матче молодежного первенства

Обновлено в 10:54
Происшествия

Сторонники Навального арестованы петербургским судом

Обновлено 01 мая в 22:28
Шоу-бизнес

Никите Преснякову провели медицинское обследование

Отечественному исполнителю Никите Преснякову провели медицинское обследование в связи с его новым образом жизни.
Обновлено в 04:19
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Американский военный деятель, генерал Армии США, действующий командующий Европейским командованием Вооружённых сил США и Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе.
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