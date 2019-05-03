Армия и оружие

Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССРРБК 08:31

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к новому главкому сил НАТО в Европе Тоду Уолтерсу на церемонии назначения. Текст выступления опубликован пресс-службой альянса. Столтенберг подчеркнул значимость европейского командования.
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Польша дразнит Россию и выступает адвокатом Украины

Вести.Ru14:21

Новый главнокомандующий силами НАТО в Европе вступил в должность

Известия05:41

Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР

Газета.Ru12:27

Столтенберг напомнил главкому силами НАТО про «агрессию» России и Ближний Восток

RT на русском08:41

Столтенберг напомнил новому главкому НАТО про «агрессивную» Россию

РИА Новости07:19

Главнокомандующим силами НАТО в Европе стал генерал ВВС США Тод Уолтерс

ТАСС05:12

Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО про «агрессивную» Россию

Российская газета12:32
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:06, Ашберн
Шоу-бизнес

Шеф-редактора проекта «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом

Обновлено в 14:32
Происшествия

Крупный пожар в парке в Краснодаре ликвидировали

Обновлено в 15:37
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода

В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.
Обновлено в 07:00
Политика

Американская делегация посетила «санкционный» санаторий в Крыму

Делегация общественных деятелей из США посетила санаторий «Дюльбер» в Крыму, включенный в американский санкционный список, сообщила координатор визита Татьяна Бухарина.
Обновлено в 15:25
Политика

Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:18
Экономика

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

Обновлено в 16:21
Общество

В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн

В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
Обновлено в 00:17
Политика

О разгоне 1 мая мирного шествия заявил омбудсмен Петербурга

О задержаниях на первомайской демонстрации рассказал петербургский омбудсмен Александр Шишлов. Он заявил о срыве согласованного шествия.
Обновлено вчера в 04:47
Армия и оружие

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия

Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

Обновлено в 15:19
Политика

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу

Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Космос

265 тысяч галактик от «Hubble» на одном снимке

Обновлено в 05:05
Политика

США и Словакия вновь выступили против «Северного потока – 2»

Президент США Дональд Трамп и глава Словакии Петер Пеллегрини выступили с заявлением против строительства «Северного потока – 2», якобы защищая интересы Украины.
Обновлено в 16:46
Кино

Гамора из Marvel накрасила губы и стала мемом среди поклонников всего зеленого

Зои поделилась с подписчиками в Instagram видео, где она в гриме Гаморы красит помадой губы в зеленый цвет.
Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес

Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с дочерью Моникой

По решению суда 36-летняя Анна Седокова довольно мало времени проводит со своей дочерью от Максима Чернявского.
Обновлено в 05:15
Общество

Гроза и ураганный ветер придут в Москву 5 мая

Гидрометцентр России предупредил москвичей об ухудшении погоды, 5 мая в столичном регионе ожидается гроза.
Обновлено в 07:39
Спорт

Семеня победила на дистанции 800 м на этапе Бриллиантовой лиги

Южноафриканская бегунья Кастер Семеня победила на дистанции 800 метров на первом этапе Бриллиантовой лиги в Дохе (Катар).
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес

Сомнений нет: Кира Найтли ждет второго ребенка

Пол второго ребенка пара, известная бережным отношением к своей личной жизни, не раскрывает и о беременности не говорит.
Обновлено в 02:59
Авто

О защите нового Toyota RAV4 от угона рассказал эксперт

С выходом нового поколения Toyota RAV4 стала лучше защищена от угона, отметил эксперт Юрий из компании Autosecurity.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Полиция задержала мужчину, изрисовавшего памятник танкистам в Саратове

Обновлено в 06:08
Футбол

Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Торино»

Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес

Максим Виторган шаловливо прильнул к груди Глюкозы

Шоумен опубликовал в Инстаграм пикантную фотографию со своего отдыха в Испании, где можно увидеть, как он и Ростислав Хайт шаловливо прижимаются к груди певицы Глюкозы.
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес

В Сети были опубликованы архивные фото беременной Жанны Фриске

Недавно в Сети были опубликованы архивные фото беременной Жанны Фриске.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

В России заявили о готовности поставлять Турции истребители Су-57

Напомним, ранее турецкие власти не исключали, что могут рассмотреть альтернативы американским самолётам F-35 на фоне угроз США прервать взаимодействие с Анкарой по проекту создания истребителей пятого поколения и отказаться от их передачи ВВС Турции (из-за конфликта, вызванного намерением Анкары закупить российские ЗРК С-400).
Обновлено в 16:33
Авто

В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ

Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес

Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес

Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд

Бойфренд актрисы Хейден Панеттьер Брайан Хикерсон был задержан за домашнее насилие, а затем выпущен под залог в 50 000 долларов.
Обновлено в 14:58
Здоровье

Врачи развенчали мифы о геморрое

Медики обеспокоены проблемой несвоевременного обращения пациентов с геморроем.
Обновлено в 07:15
Кино

Звезды «Мстителей 4» поздравили Железного человека

Роберт Дауни мл. опубликовал на своей официальной странице в Instagram видеоролик, запечатлевший его коллег по фильму "Мстители 4: Финал", исполняющих песню "Happy Birthday".
Обновлено в 16:04
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Американский генерал
Американский военный деятель, генерал Армии США, действующий командующий Европейским командованием Вооружённых сил США и Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе.
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