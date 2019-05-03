Армия и оружие
Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССРРБК 08:31
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к новому главкому сил НАТО в Европе Тоду Уолтерсу на церемонии назначения. Текст выступления опубликован пресс-службой альянса. Столтенберг подчеркнул значимость европейского командования.
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Происшествия
Крупный пожар в парке в Краснодаре ликвидировали
Обновлено в 15:37
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода
В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.
Обновлено в 07:00
Политика
Американская делегация посетила «санкционный» санаторий в Крыму
Делегация общественных деятелей из США посетила санаторий «Дюльбер» в Крыму, включенный в американский санкционный список, сообщила координатор визита Татьяна Бухарина.
Обновлено в 15:25
Политика
Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:18
Общество
В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн
В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
Обновлено в 00:17
Политика
О разгоне 1 мая мирного шествия заявил омбудсмен Петербурга
О задержаниях на первомайской демонстрации рассказал петербургский омбудсмен Александр Шишлов. Он заявил о срыве согласованного шествия.
Обновлено вчера в 04:47
Армия и оружие
Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия
Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено в 15:19
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Космос
265 тысяч галактик от «Hubble» на одном снимке
Обновлено в 05:05
Политика
США и Словакия вновь выступили против «Северного потока – 2»
Президент США Дональд Трамп и глава Словакии Петер Пеллегрини выступили с заявлением против строительства «Северного потока – 2», якобы защищая интересы Украины.
Обновлено в 16:46
Кино
Гамора из Marvel накрасила губы и стала мемом среди поклонников всего зеленого
Зои поделилась с подписчиками в Instagram видео, где она в гриме Гаморы красит помадой губы в зеленый цвет.
Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с дочерью Моникой
По решению суда 36-летняя Анна Седокова довольно мало времени проводит со своей дочерью от Максима Чернявского.
Обновлено в 05:15
Общество
Гроза и ураганный ветер придут в Москву 5 мая
Гидрометцентр России предупредил москвичей об ухудшении погоды, 5 мая в столичном регионе ожидается гроза.
Обновлено в 07:39
Спорт
Семеня победила на дистанции 800 м на этапе Бриллиантовой лиги
Южноафриканская бегунья Кастер Семеня победила на дистанции 800 метров на первом этапе Бриллиантовой лиги в Дохе (Катар).
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес
Сомнений нет: Кира Найтли ждет второго ребенка
Пол второго ребенка пара, известная бережным отношением к своей личной жизни, не раскрывает и о беременности не говорит.
Обновлено в 02:59
Авто
О защите нового Toyota RAV4 от угона рассказал эксперт
С выходом нового поколения Toyota RAV4 стала лучше защищена от угона, отметил эксперт Юрий из компании Autosecurity.
Обновлено в 01:56
Футбол
Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Торино»
Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес
Максим Виторган шаловливо прильнул к груди Глюкозы
Шоумен опубликовал в Инстаграм пикантную фотографию со своего отдыха в Испании, где можно увидеть, как он и Ростислав Хайт шаловливо прижимаются к груди певицы Глюкозы.
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес
В Сети были опубликованы архивные фото беременной Жанны Фриске
Недавно в Сети были опубликованы архивные фото беременной Жанны Фриске.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставлять Турции истребители Су-57
Напомним, ранее турецкие власти не исключали, что могут рассмотреть альтернативы американским самолётам F-35 на фоне угроз США прервать взаимодействие с Анкарой по проекту создания истребителей пятого поколения и отказаться от их передачи ВВС Турции (из-за конфликта, вызванного намерением Анкары закупить российские ЗРК С-400).
Обновлено в 16:33
Авто
В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ
Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд
Бойфренд актрисы Хейден Панеттьер Брайан Хикерсон был задержан за домашнее насилие, а затем выпущен под залог в 50 000 долларов.
Обновлено в 14:58
Здоровье
Врачи развенчали мифы о геморрое
Медики обеспокоены проблемой несвоевременного обращения пациентов с геморроем.
Обновлено в 07:15
Кино
Звезды «Мстителей 4» поздравили Железного человека
Роберт Дауни мл. опубликовал на своей официальной странице в Instagram видеоролик, запечатлевший его коллег по фильму "Мстители 4: Финал", исполняющих песню "Happy Birthday".
Обновлено в 16:04