Армия и оружие

Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССРРБК 08:31

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к новому главкому сил НАТО в Европе Тоду Уолтерсу на церемонии назначения. Текст выступления опубликован пресс-службой альянса. Столтенберг подчеркнул значимость европейского командования.
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Польша дразнит Россию и выступает адвокатом Украины

Вести.Ru14:21

Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО про «агрессивную» Россию

Российская газета12:32

Главнокомандующим силами НАТО в Европе стал генерал ВВС США Тод Уолтерс

ТАСС05:12

Столтенберг напомнил главкому силами НАТО про «агрессию» России и Ближний Восток

RT на русском08:41

Главкомом НАТО в Европе стал генерал Тод Уолтерс

Коммерсантъ06:20

Столтенберг напомнил новому главкому НАТО про «агрессивную» Россию

РИА Новости07:19

Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР

Газета.Ru12:27
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Футбол

«Севилья» потерпела разгромное поражение от «Леганеса»

«Севилья» с крупным счетом проиграла «Леганесу» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:54
Происшествия

Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Общество

В Париже на месте заброшенной станции метро откроется бар

Заброшенная станция метро "Круа-Руж" в шестом округе Парижа превратится в коктейль-бар, который станет первым в мире, открытым в "подземке", сообщает "Евро Пульс".
Обновлено в 18:05
Происшествия

После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек

На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 15:22
Экономика

Биткоин целится выше $6000 - FxPro

Для оценки краткосрочных перспектив стоит отметить, что Биткоин сумел подняться выше локальных максимумов апреля.
Обновлено в 07:17
Театры

Нонна Гришаева перевоплотится в Людмилу Гурченко

Ранее Станислав Садальский рассказал о том, как умирала Людмила Гурченко.
Обновлено в 08:07
Политика

Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении России

Политика Европы в отношении России "немыслима", заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью журналу Focus.
Обновлено в 18:48
Происшествия

Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю

Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Экономика

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци сообщил, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг, почти весь он хранится в Нью-Йорке.
Обновлено в 16:21
Политика

Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»

В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Технологии

Facebook планирует платить пользователям за просмотр рекламы

Соцсеть Facebook рассматривает возможность создания собственной криптовалюты, чтобы выплачивать пользователям вознаграждения за просмотр рекламы.
Обновлено в 11:35
Политика

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу

Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Шоу-бизнес

Стало известно о переписке Микеллы Абрамовой с Ержаном Максимом

Несмотря на скандал, разгоревшийся в СМИ, все участники конкурса сохранили хорошие отношения.
Обновлено в 10:00
Политика

Трамп назвал позитивным обсуждение с Путиным Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным признал, что у России нет намерений вмешиваться в ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 17:24
Гаджеты

AMD верит в способность TSMC удовлетворить спрос на 7-нм продукты

TSMC справится с заказами AMD на выпуск 7-нм изделий При таком обилии новинок вопрос о способности TSMC удовлетворить спрос AMD назревал сам собой, и на торжественном ужине он был озвучен кем-то из гостей мероприятия.
Обновлено в 11:10
Политика

В США и Словакии назвали «Северный поток-2» геополитическим оружием

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини выступили с совместным заявлением, в котором назвали газопровод «Северный поток-2» геополитическим оружием.
Обновлено в 19:41
Здоровье

Главный эндокринолог Кубани рассказала о том, как обезопасить себя от диабета

Советы ранее дал главврач ККБ № 1 Владимир Порханов. Главный косметолог Кубани дал в Instagram советы красоты.
Обновлено в 10:42
Политика

Нидерланды выдали США украинца, обвиняемого в кибератаках

Власти Нидерландов экстрадировали в США гражданина Украины, обвиняемого в преступлениях в киберпространстве.
Обновлено в 19:17
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о профилактике энтеровирусной инфекции

Роспотребнадзор рассказал об энтеровирусной инфекции и мерах ее профилактики в теплое время года.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В Кургане три человека пострадали при крупном пожаре в жилом доме

Количество пострадавших при пожаре в жилом доме в Кургане, который вспыхнул после взрыва баллона с газом, увеличилось до трех человек.
Обновлено в 12:02
Происшествия

В Краснодаре в районе парка вспыхнул пожар на площади в 1 гектар

Обновлено в 11:49
Политика

Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере

Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.
Обновлено в 17:02
Авто

Олимпийская чемпионка Шишкина продала автомобиль, подаренный в Кремле

Российская синхронистка Алла Шишкина объявила о том, что продала автомобиль BMW, который ей был подарен за золото Олимпиады-2016.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес

Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с дочерью Моникой

По решению суда 36-летняя Анна Седокова довольно мало времени проводит со своей дочерью от Максима Чернявского.
Обновлено в 05:15
Политика

Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Энергетика

СМИ сообщили о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России

«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти.
Обновлено в 17:50
Армия и оружие

Двое израильских военных ранены в результате обстрела из сектора Газа

Двое израильских военнослужащих получили ранения в результате стрельбы, открытой из части сектора Газа.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес

Алена Шишкова удивила поклонников новым цветом волос и худобой

Нужно сказать, что поклонников удивил не только цвет волос, но и фигура модели.
Обновлено в 09:25
Космос

SpaceX подтвердила уничтожение капсулы ракеты Crew Dragon

Компания SpaceX Илона Маска подтвердила потерю капсулы корабля Сrew Dragon, на которой планировалось доставлять людей на МКС.
Обновлено в 03:46
Происшествия

В Саратове задержали вандала, осквернившего памятник воинам-танкистам

Обновлено в 05:01
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Американский военный деятель, генерал Армии США, действующий командующий Европейским командованием Вооружённых сил США и Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе.
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