с чего всё началось

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос об исключении Турции из Североатлантического альянса из-за приобретения российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 странами - членами военного блока не поднимался.

Столтенберг: Вопрос об исключении Турции из НАТО не поднимался

Общество Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.

Происшествия Под Тверью отключили три энергоблока АЭС Три энергоблока Калининской атомной электростанции в Тверской области отключили от сети. Об пишет РИА Новости со ссылкой на Росэнергоатом.

Политика Мэй назвала слова Путина об устаревшей либеральной идее циничной ложью Путин же, по словам Мэй, своим заявлением бросил вызов «европейским странам», которые всего лишь заняты тем, что «защищают свои ценности».

Шоу-бизнес Русскоязычные пользователи устроили флешмоб в инстаграме Леди Гаги Более 280 000 комментариев русскоязычных пользователей получила на 17 июля запись на инстаграм-странице певицы Леди Гага.

Политика Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».

Общество В Роскачестве назвали лучший детский стиральный порошок Роскачество провело исследование 22 детских стиральных порошков. Моющие средства оценивались по 44 показателям качества и безопасности.

Происшествия В Приморье в ДТП погибли шесть человек Шесть человек погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля у поселка Штыково в Приморском крае, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС Шкотовского района.

Общество Акимов показал образец российского электронного паспорта Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.

Происшествия СК возбудил уголовное дело против лидера ОУН Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении одного из лидеров Организации украинских националистов* Николая Коханивского, рассказали RT в ведомстве.

Происшествия Сотрудник турецкого генконсульства погиб при нападении в Эрбиле Сотрудник турецкого генконсульства погиб при вооруженном нападении в столице Иракского Курдистана Эрбиле.

Экономика Почти 40% россиян имеют хотя бы один кредит, сообщили в НАПКА Около 58 миллионов россиян имеют хотя бы один кредит, это составляет почти 40% всего населения России или две трети экономически активных россиян, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Политика В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.

Экономика Стало известно, сколько потратят на углубление дна в порту Сабетта «В рамках бюджетных корректировок на 2019 год обеспечен необходимый уровень финансирования дноуглубительных работ по терминалу „Утренний“ в морском порту Сабетта в размере 3,84 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Армия и оружие В Пентагоне высказались о возможности исключения Турции из НАТО Замлавы Пентагона Дэвид Трахтенберг прокомментировал возможность исключения Турции из НАТО на фоне ситуации между США и Турции из-за закупки Анкарой российских ЗРК С-400.

Происшествия В Мексике убит футболист «Дорадоса» В Мексике погиб игрок молодежной команды «Дорадос де Синалоа» Мирша Франсиско Эррера Гастелум, сообщает Infobae.

Шоу-бизнес Павел Прилучный выпустил свой первый музыкальный клип Клип появился сегодня на личном канале супруги Прилучного актрисы Агаты Муциниеце.

Транспорт Минтранс предложил штрафовать за неоплату проезда по платным дорогам В Минтрансе России предложили штрафовать водителей за неоплату проезда по платным автомобильным дорогам.

Происшествия Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.

Экономика Госдума намерена отменить налоговые льготы для пальмового масла В 2018 году отменить льготу по НДС для производителей, применяющий пальмовое масло, предложил департамент пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза, в министерстве считают, что повышение НДС приведет к сокращению на рынке доли продукции с заменителями молочного жира.

Футбол Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии и попали на видео Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в исправительной колонии в Белгородской области 🎥 Mash pic.twitter.com/I8UPqeBOaB — Руслан Абушкин (@abushkin) July 17, 2019 Ранее стало известно, что футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого отправят в одну колонию для отбывания наказания.

Политика Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с нуля часов 21 июля по киевскому времени.

Происшествия Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.

Политика СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17 Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».