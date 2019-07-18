Армия и оружие
Столтенберг: Вопрос об исключении Турции из НАТО не поднималсяКомсомольская правда 21:16
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос об исключении Турции из Североатлантического альянса из-за приобретения российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 странами - членами военного блока не поднимался.
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