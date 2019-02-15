Армия и оружие
Столтенберг: Россия и США не смогли договориться по ДРСМДГазета.Ru 11:27
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что встреча с российским главой МИД Сергеем Лавровым не помогла сблизить позиции стран по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает ТАСС. По его словам, Россия ничего не предлагала.
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Столтенберг заверил, что НАТО не планирует размещать ядерное оружие в Европе
Комсомольская правда12:56
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Устроивший стрельбу в городе Аврора в штате Иллинойс в США задержан, сообщает NBC.
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Fitch подтвердило суверенный рейтинг России на уровне "BBB-"
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом.
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Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает расширить перечень сельскохозяйственной продукции и продовольствия, запрещенных к ввозу из США, Евросоюза и ряда других стран.
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Медведев предложил изменить метод оценки уровня бедности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедности и, в соответствии с мировой практикой, учитывать при оценке этого показателя расходы семей.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Трехлетняя девочка из России упала с третьего этажа на Тенерифе
Трехлетняя российская девочка упала с третьего этажа на курорте Пуэрто-де-Сантьяго на испанском острове Тенерифе и погибла.
Обновлено в 17:35
Армия и оружие
Пентагон планирует создать буферную зону на северо-востоке Сирии
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Обновлено в 19:00
Происшествия
У кафе в Москве произошла массовая драка со стрельбой
В четверг вечером у кафе на юго-востоке Москвы произошла драка.
Обновлено в 03:48
Единоборства
Даниэль Кормье: «Хабиб совершил самый достойный поступок, который мне когда-либо приходилось видеть. Очень горжусь им»
Очень горжусь им, — приводит слова Кормье MMA Fighting.
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Происшествия
Насвай мог стать причиной заражения ульяновских суворовцев паразитами
Не исключено, что ульяновские суворовцы заразились эхинококкозом через употребление этого вида наркотика.
Обновлено 13 февраля в 20:18
Экономика
Перечень российских моногородов будет пересмотрен весной 2019 года
Есть вероятность, что часть муниципалитетов выйдут из этого перечня, сообщила в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи глава Фонда развития моногородов (Моногорода.РФ) Ирина Макиева.
Обновлено в 15:08
Армия и оружие
Самолеты ВВС США провели разведку у западных границ РФ
Два разведывательных самолета ВВС США в четверг провели многочасовые полеты у границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
Обновлено вчера в 12:04
Общество
Оскандалившаяся экс-чиновница Глацких с шиком отпраздновала 30-летие
Экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что «государство не просило» рожать детей, с шиком отпраздновала 30-летие.
Обновлено в 15:46
Происшествия
СМИ узнали про дело о домогательствах посланника папы римского
Посланника Ватикана в Париже, архиепископа Луиджи Вентуру подозревают в сексуальных домогательствах, парижская прокуратура начала расследование, сообщают AFP и CNN со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:22
Политика
Сурков и Бородай созвали совет донбасских добровольцев
В московском «Президент-Отеле» состоялось заседание совета донбасских командиров-добровольцев с участием помощника президента России Владислава Суркова и экс-премьера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Бородая.
Обновлено в 08:33
Хоккей
Овечкин назвал главный гол в своей карьере
Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в интервью "СЭ" отметил, что самые важные голы для него пришлись на матчи за сборную России.
Обновлено в 16:15
Политика
В США допустили введение санкций из-за «Северного потока — 2»
12 января посол Соединенных Штатов в Берлине Ричард Гренелл разослал письма нескольким немецким компаниям с угрозой санкций из-за «Северного потока — 2» и предложил им «задуматься о репутации и своем будущем».
Обновлено в 18:23
Политика
В конгресс США внесли законопроект, запрещающий выход из ДРСМД
Конгрессвумен от штата Гавайи Тулси Габбард, претендующая на выдвижение в президенты США от Демократической партии, внесла в палату представителей законопроект, запрещающий Вашингтону выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 12:09
Политика
Порошенко просит ЕС ввести против России «азовский пакет» санкций
Президент Украины Петр Порошенко попросил представителя Европейского союза по проблеме Brexit Мишеля Барнье поддержать введение в ЕС нового пакета «азовских санкций» против Российской Федерации.
Обновлено в 15:59
Происшествия
Guardian: родители жертвы «Новичка» обвиняют власти Британии
Родители Дон Стерджесс, которая умерла от отравления "Новичком", обвинили британские власти в сокрытии фактов, пишет The Guardian.
Обновлено в 13:13