Армия и оружие
Столтенберг: НАТО увеличило свое присутствие в Черном море
Столтенберг: НАТО увеличило свое присутствие в Черном мореКрасная весна03 декабря в 09:11
Наращивание присутствия кораблей НАТО в Черном море подтвердил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает 3 декабря РИА Новости. «Мы увеличили наше присутствие в Черном море, у нас стало больше разведки, наблюдения и рекогносцировки», —заявил Столтенберг.
Красная весна03 декабря в 09:11
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НАТО увеличил военное присутствие в Восточной Европе из-за поступков России в последние годы
Эхо Москвы03 декабря в 07:03
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ТАСС03 декабря в 06:27
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Обновлено вчера в 22:26
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