Происшествия
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видеоLenta.ru 07:56
На видео попали столкновения между грузинской полицией и чеченским населением Панкисского ущелья.
Читать в источнике
Оценить295
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 20:29, Ашберн
Политика
Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, передает «Новое время» из штаба Зеленского.
Обновлено в 18:36
Политика
Владимир Зеленский обыграл Петра Порошенко
Владимир Зеленский обыграл Петра Порошенко В воскресенье, 21 апреля, стало ясно, что шоумену Владимиру Зеленскому на ближайшие пять лет придется забросить актерскую карьеру.
Обновлено в 13:28
Политика
WP: США отказались от исключений по иранским санкциям
США со 2 мая больше не будут выводить другие страны из-под иранских "нефтяных" санкций, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:07
Политика
Елена Зеленская: кто она, будущая первая леди Украины?
Обновлено в 20:05
Политика
В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.
Обновлено в 15:25
Футбол
«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед»
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Участница шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» Николь Кузнецова: «Больше пары месяцев мне без операций не пережить»
Обновлено в 15:00
Футбол
Хоккеист «Ак Барса» дебютировал в профессиональном футболе
Обновлено в 12:42
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия
Министр культуры Франции заявил, что Нотр-Дам почти полностью спасен
Министр культуры Франции Франк Риестер заявил в субботу, что пострадавший от пожара собор Парижской Богоматери почти полностью спасен от риска разрушения.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта
Обновлено вчера в 22:00
Музыка
Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ
На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено в 01:57
Общество
Саратовские учителя пожаловались на принуждение к участию в майских демонстрациях
В Саратове учителя городских школ пожаловались на принуждение к участию в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк» 9 мая.
Обновлено в 17:35
Происшествия
На Шри-Ланке прогремели восемь взрывов
Обновлено в 06:29
Экономика
США утратили статус мирового гаранта сохранности золота
Соединенные Штаты утратили статус надежного первоклассного партнера из-за своей политики, поэтому страны забирают свое золото из хранилищ Федеральной резервной системы.
Обновлено в 09:23
Авто
Honda представила «заряженный» Civic в модификации Si
На автосалоне в Нью-Йорке состоялся дебют спортивной модификации Honda Civic 2019 модельного года, получившей приставку Si в названии.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина
Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
Футбол
Анри в ближайшее время может возглавить «Нью-Йорк Ред Буллз»
Обновлено в 07:31
Общество
Эксперт предложил ЦИК провести референдум по вопросу захоронения Ленина
Всероссийский референдум по вопросу возможного захоронения тела Владимира Ленина в 2019 году предложил провести директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, соответствующее письмо, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, эксперт направил в ЦИК России.
Обновлено в 19:52
Наука
Успехи древних скотоводов оценили с помощью солей в моче животных
Исследователи разработали метод, позволяющий количественно оценить успехи древних фермеров в скотоводстве, сообщается в Science Advances.
Обновлено 19 апреля в 08:14
Религия
Страстная неделя: когда красить яйца, святить куличи, что происходит в храмах
У православных началась Страстная неделя (22 - 27 апреля 2019г.), названная так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа, - неделя самого строгого поста, время, когда православные готовятся к главному празднику - к Пасхе, Светлому Воскресению Христову (28 апреля 2019г.).
Обновлено в 17:59
Армия и оружие
Российским морякам отказались доплачивать за походы в Сирию
Моряки трех кораблей Черноморского флота обратились в суд из-за невыплаты им суточных за участие в военных действиях в Сирии.
Обновлено в 20:04
Политика
Кучма высказал пожелания будущему президенту Украины
Кучма пожелал будущему президенту меньше обещать и больше делать, а также быть честным и порядочным перед своим народом.
Обновлено в 05:35
Космос
Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке
Глава американского производителя электромобилей Tesla и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск перешел на русский язык при общении с подписчиками в Twitter.
Обновлено вчера в 20:00
Транспорт
Росстандарт вводит новый масштаб для дорожных указателей
Росстандарт вводит новый масштаб для дорожных указателей Приказом Росстандарта № 144-СТ с 1 мая 2019 года в действие вводится новый ГОСТ 58398, регулирующий применение "экспериментальных средств организации дорожного движения".
Обновлено в 17:53
Экономика
«Дом.РФ» выливает вино
Банк банкротит «Легенду Крыма» Неблагоприятная ситуация на российском рынке тихих и игристых вин, сопровождаемая сокращением объемов, может стать причиной банкротства одного из крупных производителей — ГК «Легенда Крыма».
Обновлено в 17:53
Политика
Зеленский назвал задачу номер один на посту президента
Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено в 16:20
Кино
Вторая серия «Игры престолов» утекла в сеть
Пользователи из Германии, оплатившие просмотр восьмого сезона сериала, смогли посмотреть вторую серию сразу после окончания первого эпизода.
Обновлено в 16:12
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30