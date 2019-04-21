Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видеоLenta.ru 07:56

На видео попали столкновения между грузинской полицией и чеченским населением Панкисского ущелья.

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Политика Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, передает «Новое время» из штаба Зеленского.

Здоровье Сайт меняет жизнь Сайт стал частью моей жизни, очень большой и значимой частью.

Футбол Мбаппе продолжает угрожать Месси. Отрыв в гонке бомбардиров сократился до 3-х мячей Дуван Сапата («Аталанта»): 40 очков (20 х 2). Система начисления очков происходит следующим образом: количество забитых мячей умножается на коэффициент силы чемпионата.

Происшествия Двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» поместили под домашний арест Басманный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения бывшему президенту лишенного лицензии банка "Югра" Алексею Нефедову и экс-председателю правления этого банка Дмитрию Шиляеву, сообщили РИА Новости в суде.

Шоу-бизнес Игорь Крутой справляется с трудностями переходного возраста младшей дочери Младшая дочь Крутого Саша скоро отметит 16-й день рождения – девочка находится в сложном подростковом возрасте.

Общество Возведение «Северомуйского тоннеля-2» начнется в течение года Группа "Сибантрацит" и УК "ВостокУголь" приступили к работам по подготовке строительства на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии второй очереди Северомуйского тоннеля - "Северомуйский тоннель-2".

Политика 19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).

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Политика Саакашвили попросил разрешить ему въехать на Украину Ранее Саакашвили призвал президента Украины Петра Порошенко вернуть ему украинских паспорт.

Политика Зеленский заявил, что поддержит закон об украинском языке Будущий президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке закона об украинском языке как единственном государственном, который сейчас рассматривается парламентом.

Религия В понедельник 22 апреля у православных начнется Страстная седмица В понедельник 22 апреля 2019 года православные верующие вступят в Страстную седмицу – неделю, которая завершится Пасхой, Светлым Христовым Воскресением.

Политика МИД России прокомментировал итоги выборов на Украине Статс-секретарь заместителя главы МИД России Григорий Карасин прокомментировал итоги второго тура президентских выборов на Украине.

Армия и оружие СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.

Армия и оружие Российские военные проведут наблюдательный полет над США Группа российских инспекторов планирует совершить наблюдательный полет на самолете Ту-214ОН над территорией США, сообщает газета Вооруженных сил "Красная звезда" со ссылкой на начальника национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Происшествия Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!" По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.

Энергетика Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов из российского сырья Концерн «Белнефтехим» решил временно ограничить экспортные поставки нефтепродуктов, заявил заместитель председателя предприятия Владимир Сизов.

Политика В России оценили шанс непризнания украинских выборов Косачев добавил, что теоретическая возможность непризнания выборов существовала, когда суд рассматривал иск о снятии с голосования кандидатуры зеленского.

Политика Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.

Экономика Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса По итогам прошлой недели средние экспортные цены на российскую пшеницу с содержанием 12,5% протеина снизились на $3, до $224 за тонну (FOB, глубоководные порты), сообщил "Совэкон".

Политика Владимир Пастухов: В заслугу украинскому президенту Петру Порошенко мы можем поставить мирную передачу власти Владимир Пастухов добавил, что не хотел бы, чтобы в дальнейшем ситуация на Украине свелась к сведению счетов с Петром Порошенко.