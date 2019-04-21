Происшествия
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видеоLenta.ru 07:56
На видео попали столкновения между грузинской полицией и чеченским населением Панкисского ущелья.
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Два человека погибли при пожаре в 5-этажном жилом доме в городе Старая Купавна Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Зеленский заявил о намерении продолжать Минский процесс
Лидирующий, по данным экзитполов, на выборах президента Украины кандидат Владимир Зеленский сообщил, что намерен продолжить и даже интенсифицировать Минский процесс по Донбассу.
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Захарова прокомментировала итоги выборов на Украине
Победа на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского даст возможность осуществить настоящую перезагрузку, написала официальный представитель МИДа России Мария Захарова в Facebook 21 апреля.
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Православные отмечают Вербное воскресенье
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Каждая третья женщина имеет ожирение, каждая вторая — избыточный вес. Об этом сообщило государственное издание «Российская газета».
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Происшествия
В Москве задержан бывший высокопоставленный чиновник Минюста Армении
Объявленный в розыск бывший начальник Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Минюста Армении Мигран Погосян обнаружен в Москве и арестован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Специальной следственной службы Армении.
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«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму
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«В прокате будет без мата», — подчеркнула Еремеева.
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Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.
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Канцлер Австрии Себастьян Курц признал Зеленского президентом Украины
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Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
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У петербурженки угнали машину с таксой внутри
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Явка на выборах президента Украины превысила 47%
Явка на президентских выборах в Украине по состоянию на 15:00 составила 47,8%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия страны.
Обновлено в 09:24
Наука
Метеорологи сообщили о магнитной буре, которая накроет Землю 22 апреля
Жителей Земли 22 апреля ожидает мощная магнитная буря. Её спровоцировало появление на Солнце пятна AR2738, сообщает Space Weather.
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Samsung откладывает запуск Galaxy Fold в Китае
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Петр Порошенко, который, по данным экзитполов, во втором туре выборов президента Украины уступает кандидату от партии «Слуга народа» Владимиру Зеленскому, призвал свою команду «никогда не сдаваться».
Обновлено в 13:33
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«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 15:59
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Как Португалия добилась восстановления экономики без МВФ
Еще недавно Португалия была страной со слабой экономикой на задворках Европы.
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Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы
Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
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Хоккеисты Овечкин и Свечников примирились после драки
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Огни погаснут на Эйфелевой башне в знак траура
Подсветка Эйфелевой башни в Париже будет на время выключена в память о погибших при терактах на Шри-Ланке.
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О педикюре знаменитость предпочитает даже не мечтать. Актриса уверяет, что солоны красоты не посещает месяцами.
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