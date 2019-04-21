Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видеоLenta.ru 07:56

На видео попали столкновения между грузинской полицией и чеченским населением Панкисского ущелья.
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Более 40 человек пострадали при столкновениях в Панкисском ущелье в Грузии

РИА Новости13:53

Полицейские пострадали при столкновениях в грузинском ущелье

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Правительство Грузии готово к переговорам с населением Панкисского ущелья по поводу ГЭС

ТАСС09:55

При столкновениях в Панкисском ущелье в Грузии пострадали 27 человек

Коммерсантъ09:37

В столкновениях спецназа с чеченцами в Грузии увеличилось число пострадавших

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Интерфакс11:37

Ситуация в Панкисском ущелье успокоилась: итоги напряженного дня

Sputnik Грузия12:23
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Экзитпол: Зеленский побеждает на выборах президента Украины

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Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
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В Саратове учителя протестуют против принудительного участия в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк»

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Глава американского производителя электромобилей Tesla и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск перешел на русский язык при общении с подписчиками в Twitter.
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Порошенко заявил, что не уйдет из политики

Порошенко добавил, что со следующего месяца он покинет кабинет президента Украины, поскольку так решил народ страны, но не уйдет из политики.
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На Украине полицейские получили 100 сообщений о нарушениях на выборах

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Дмитрий Быков пришел в сознание

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Польских военных поймали на ввозе на Украину оружия на $1 млн

Атаман международной организации "Верное казачество" Алексей Селиванов заявил, что польские военные ввезли на Украину оружие на сумму $1 млн.
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На Шри-Ланке задержали подозреваемых в причастности к терактам

Семерых подозреваемых в причастности к терактам задержали на Шри-Ланке. Во время спецоперации в Дематагоде погибли трое сотрудников полиции.
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Кучма пожалел нового президента Украины

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«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ

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Зеленский прокомментировал результаты экзитпола

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский после оглашения результатов национального экзитпола поблагодарил избирателей за поддержку.
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Как выглядит развитие черной дыры

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В Минэнерго России прокомментировали ситуацию с нефтью в «Дружбе»

Ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом Министерства энергетики России.
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Автолюбитель оценил подержанный Toyota Land Cruiser 200 выпуска 2013 года

Первое, что заметил автолюбитель, это то, что на Toyota Land Cruiser 200 установлены очень хорошие шины.
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Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта

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Станцию метро «Горьковская» закрыли на проверку

Сегодня, 21 апреля, в районе 19:30 на вход и выход была закрыта станция подземки «Горьковская», сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».
Обновлено в 13:03
Происшествия

В Екатеринбурге полиция задержала активиста «бессрочного протеста»

Полиция Екатеринбурга задержала активиста бессрочного протеста Михаила Клюкина.
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал, что допустил нарушение, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень в ходе голосования во втором туре выборов главы государства.
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Экзит-полл: Зеленский разгромил Порошенко во всех частях Украины

Во втором туре выборов президента Украины сегодня, 21 апреля, за Владимир Зеленский победил действующего президента Петра Порошенко во всех частях страны.
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Загитова показала видео выступления ее собаки на льду

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
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Андреев: с Италией не так всё было легко, как говорит об этом счёт

Капитан сборной команды России Игорь Андреев прокомментировал победу над итальянками в Мировой группе II Fed Cup.
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Создатели «Великолепного века» снимут совместный с Россией фильм

Создатели знаменитого турецкого сериала «Великолепный век» планируют создание совместной исторической картины вместе с российскими коллегами, сообщает РИА Новости.
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Защитник ЦСКА Дивеев получил закрытую черепно-мозговую травму

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Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины

Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены.
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Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
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«Ливерпуль» установил клубный рекорд по набранным очкам в АПЛ

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Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»

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Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
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