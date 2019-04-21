Происшествия
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видеоLenta.ru 07:56
На видео попали столкновения между грузинской полицией и чеченским населением Панкисского ущелья.
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Экзитпол: Зеленский побеждает на выборах президента Украины
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Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
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Общество
В Саратове учителя протестуют против принудительного участия в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк»
Обновлено в 10:32
Космос
Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке
Глава американского производителя электромобилей Tesla и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск перешел на русский язык при общении с подписчиками в Twitter.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Порошенко заявил, что не уйдет из политики
Порошенко добавил, что со следующего месяца он покинет кабинет президента Украины, поскольку так решил народ страны, но не уйдет из политики.
Обновлено в 13:41
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Польских военных поймали на ввозе на Украину оружия на $1 млн
Атаман международной организации "Верное казачество" Алексей Селиванов заявил, что польские военные ввезли на Украину оружие на сумму $1 млн.
Обновлено в 10:34
Происшествия
На Шри-Ланке задержали подозреваемых в причастности к терактам
Семерых подозреваемых в причастности к терактам задержали на Шри-Ланке. Во время спецоперации в Дематагоде погибли трое сотрудников полиции.
Обновлено в 07:44
Политика
Кучма пожалел нового президента Украины
Обновлено в 10:18
Футбол
«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Обновлено в 14:05
Политика
Зеленский прокомментировал результаты экзитпола
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский после оглашения результатов национального экзитпола поблагодарил избирателей за поддержку.
Обновлено в 13:15
Космос
Как выглядит развитие черной дыры
Обновлено 19 апреля в 10:16
Энергетика
В Минэнерго России прокомментировали ситуацию с нефтью в «Дружбе»
Ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом Министерства энергетики России.
Обновлено в 12:13
Авто
Автолюбитель оценил подержанный Toyota Land Cruiser 200 выпуска 2013 года
Первое, что заметил автолюбитель, это то, что на Toyota Land Cruiser 200 установлены очень хорошие шины.
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес
Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Станцию метро «Горьковская» закрыли на проверку
Сегодня, 21 апреля, в районе 19:30 на вход и выход была закрыта станция подземки «Горьковская», сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».
Обновлено в 13:03
Происшествия
В Екатеринбурге полиция задержала активиста «бессрочного протеста»
Полиция Екатеринбурга задержала активиста бессрочного протеста Михаила Клюкина.
Обновлено в 13:34
Происшествия
В Турции напали на лидера оппозиции
Обновлено в 13:09
Политика
Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал, что допустил нарушение, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень в ходе голосования во втором туре выборов главы государства.
Обновлено в 10:12
Политика
Экзит-полл: Зеленский разгромил Порошенко во всех частях Украины
Во втором туре выборов президента Украины сегодня, 21 апреля, за Владимир Зеленский победил действующего президента Петра Порошенко во всех частях страны.
Обновлено в 13:29
Спорт
Загитова показала видео выступления ее собаки на льду
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено в 10:00
Теннис
Андреев: с Италией не так всё было легко, как говорит об этом счёт
Капитан сборной команды России Игорь Андреев прокомментировал победу над итальянками в Мировой группе II Fed Cup.
Обновлено в 12:28
Кино
Создатели «Великолепного века» снимут совместный с Россией фильм
Создатели знаменитого турецкого сериала «Великолепный век» планируют создание совместной исторической картины вместе с российскими коллегами, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:00
Футбол
Защитник ЦСКА Дивеев получил закрытую черепно-мозговую травму
Обновлено в 08:11
Политика
Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины
Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Футбол
«Ливерпуль» установил клубный рекорд по набранным очкам в АПЛ
Обновлено в 13:37
Хоккей
Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»
Обновлено вчера в 23:41
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55