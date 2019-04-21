Происшествия
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видеоLenta.ru 07:56
На видео попали столкновения между грузинской полицией и чеченским населением Панкисского ущелья.
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На Шри-Ланке после взрывов ввели комендантский час
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Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента Украины
Явка на выборах президента Украины по состоянию на 16.00 мск составила 49,3% - гражданская сеть "Опора"
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У петербурженки угнали машину с таксой внутри
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«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию
«Российский партнер признал данный факт, что подтверждено двусторонним актом, документ подписан», — говорится в сообщении издания.
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Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание
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Происшествия
Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области
Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
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Политика
Появились новые данные о результатах выборов на Украине
Новые результаты голосования представила руководитель украинского издания lb.ua Соня Кошкина в Telegram, ссылаясь на данные ЦИК страны.
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Политика
В штаб Зеленского пришла полиция
В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
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Политика
Первый экзит-пол: Зеленский опережает Порошенко более, чем в три раза
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Зеленский набирает, Порошенко теряет: социологи обновили данные экзитпола
Всеукраинская академия мониторинга, анализа и прогноза 21 апреля в 17:20 опубликовала новые данные экзитпола, согласно которым за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 72,8% избирателей За его оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, отдали голоса 22,9% опрошенных.
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Футбол
ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции по футболу
Благодаря ничьей «Тулузы» и «Лилля» в 33-м туре чемпионата Франции ПСЖ за пять туров до конца первенства обеспечил себе первое место в Лиге 1. Парижане сумели защитить свой титул, добытый год назад.
Обновлено в 11:06
Политика
Папа Римский поздравил католиков с Пасхой
Папа Римский Франциск в светлое Воскресение Христово поздравил католиков с праздником Пасхи и обратился к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру").
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«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
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Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
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Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»
Загадка зарождения Вселенной никогда не будет разгадана учеными. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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Авто
Toyota представила хэтчбек Corolla 2019 от Muscle Tuner Automotive
Ателье Muscle Tuner Automotive построило кастомный хэтчбек Corolla как дань уважения модели Corolla AE86 GT-S.
Обновлено вчера в 04:19
Экономика
Минфин предложил ввести обязательную маркировку ювелирных изделий
Министерство финансов России разработало законопроект о введении обязательной маркировки драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них с 2020 года.
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В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Баскетбол
УНИКС обыграл «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ
Казанский УНИКС обыграл на выезде саратовский "Автодор" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.
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Илон Маск оставил комментарии в Twitter на русском языке
Глава компании SpaceX Илон Маск оставил несколько записей на русском языке в своем аккаунте Twitter.
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Ополченка ДНР пожертвовала собой во время атаки ВСУ
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Футбол
Черданцев: 10 лет назад Аршавин был самым ярким российским футболистом
В воскресенье, 21 апреля, исполнилось ровно 10 лет знаменитому «покеру» Андрея Аршавина в ворота «Ливерпуля» в чемпионате Англии.
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Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.
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SpaceX сообщила об инциденте при испытаниях корабля Crew Dragon
Компания SpaceX заявила, что при испытании двигателей космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал произошел инцидент, передает РИА "Новости".
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Политика
Зеленский набирает более 70% на выборах президента Украины
Главный редактор украинского издания "Страна" Игорь Гужва, используя метафоры, обнародовал в Facebook результаты экзитполов во время второго тура голосования на выборах президента Украины.
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Сильная магнитная буря ожидается 22 апреля
В понедельник, 22 апреля, Землю накроет сильная магнитная буря.
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Главу Минздрава Украины раскритиковали за фашистский лозунг
Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун опубликовала посвященную выборам запись, сопроводив ее хештегом с фашистским лозунгом.
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