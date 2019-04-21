Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видеоLenta.ru 07:56

На видео попали столкновения между грузинской полицией и чеченским населением Панкисского ущелья.
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Названы последствия стычки чеченцев с грузинским спецназом

Lenta.ru10:14

Правительство Грузии готово к переговорам с населением Панкисского ущелья по поводу ГЭС

ТАСС09:55

При столкновениях в Панкисском ущелье в Грузии пострадали 27 человек

Коммерсантъ09:37

При столкновениях в Панкисском ущелье пострадали пятнадцать полицейских

РИА Новости08:27

Глава МВД Грузии провел переговоры с протестующими в Панкисском ущелье

Интерфакс09:36

Полицейские пострадали при столкновениях в грузинском ущелье

Телеканал 360°09:57

МВД: в Панкиси пострадали 27 человек

Sputnik Грузия10:10
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Происшествия

На Шри-Ланке после взрывов ввели комендантский час

Обновлено в 05:29
Политика

Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента Украины

Явка на выборах президента Украины по состоянию на 16.00 мск составила 49,3% - гражданская сеть "Опора"
Обновлено в 11:11
Происшествия

У петербурженки угнали машину с таксой внутри

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Энергетика

«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

«Российский партнер признал данный факт, что подтверждено двусторонним актом, документ подписан», — говорится в сообщении издания.
Обновлено в 11:00
Общество

Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 08:26
Происшествия

Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области

Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Политика

Появились новые данные о результатах выборов на Украине

Новые результаты голосования представила руководитель украинского издания lb.ua Соня Кошкина в Telegram, ссылаясь на данные ЦИК страны.
Обновлено в 10:44
Политика

В штаб Зеленского пришла полиция

В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Политика

Первый экзит-пол: Зеленский опережает Порошенко более, чем в три раза

Хотя на Украине запрещено публиковать результаты опросов избирателей по выходу с избирательных участков после голосования до 20 часов, момента, когда закроются все участки в стране, уже пошли первые утечки.
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Футбол

Игрок КХЛ дебютировал в футболе

Обновлено в 10:11
Политика

Зеленский набирает, Порошенко теряет: социологи обновили данные экзитпола

Всеукраинская академия мониторинга, анализа и прогноза 21 апреля в 17:20 опубликовала новые данные экзитпола, согласно которым за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 72,8% избирателей За его оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, отдали голоса 22,9% опрошенных.
Обновлено в 10:26
Футбол

ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции по футболу

Благодаря ничьей «Тулузы» и «Лилля» в 33-м туре чемпионата Франции ПСЖ за пять туров до конца первенства обеспечил себе первое место в Лиге 1. Парижане сумели защитить свой титул, добытый год назад.
Обновлено в 11:06
Политика

Папа Римский поздравил католиков с Пасхой

Папа Римский Франциск в светлое Воскресение Христово поздравил католиков с праздником Пасхи и обратился к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру").
Обновлено в 06:45
Футбол

«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

Обновлено в 10:50
Общество

Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Наука

Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»

Загадка зарождения Вселенной никогда не будет разгадана учеными. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Обновлено в 09:56
Авто

Toyota представила хэтчбек Corolla 2019 от Muscle Tuner Automotive

Ателье Muscle Tuner Automotive построило кастомный хэтчбек Corolla как дань уважения модели Corolla AE86 GT-S.
Обновлено вчера в 04:19
Экономика

Минфин предложил ввести обязательную маркировку ювелирных изделий

Министерство финансов России разработало законопроект о введении обязательной маркировки драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них с 2020 года.
Обновлено вчера в 11:05
Политика

В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России

В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Баскетбол

УНИКС обыграл «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

Казанский УНИКС обыграл на выезде саратовский "Автодор" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.
Обновлено в 11:14
Космос

Илон Маск оставил комментарии в Twitter на русском языке

Глава компании SpaceX Илон Маск оставил несколько записей на русском языке в своем аккаунте Twitter.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие

Ополченка ДНР пожертвовала собой во время атаки ВСУ

Обновлено в 02:35
Футбол

Черданцев: 10 лет назад Аршавин был самым ярким российским футболистом

В воскресенье, 21 апреля, исполнилось ровно 10 лет знаменитому «покеру» Андрея Аршавина в ворота «Ливерпуля» в чемпионате Англии.
Обновлено в 08:56
Общество

Россиян ждут рекордно длинные выходные на майские праздники

В начале мая россияне получат возможность отдохнуть на длинных праздничных выходных, при этом следующая возможность сделать перерыв в работе на такой продолжительный срок появится только в ноябре.
Обновлено вчера в 02:46
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Политика

Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко

Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.
Обновлено в 09:46
Космос

SpaceX сообщила об инциденте при испытаниях корабля Crew Dragon

Компания SpaceX заявила, что при испытании двигателей космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал произошел инцидент, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:28
Политика

Зеленский набирает более 70% на выборах президента Украины

Главный редактор украинского издания "Страна" Игорь Гужва, используя метафоры, обнародовал в Facebook результаты экзитполов во время второго тура голосования на выборах президента Украины.
Обновлено в 08:50
Наука

Сильная магнитная буря ожидается 22 апреля

В понедельник, 22 апреля, Землю накроет сильная магнитная буря.
Обновлено в 10:19
Политика

Главу Минздрава Украины раскритиковали за фашистский лозунг

Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун опубликовала посвященную выборам запись, сопроводив ее хештегом с фашистским лозунгом.
Обновлено в 08:22
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