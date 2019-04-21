Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видеоLenta.ru 07:56

На видео попали столкновения между грузинской полицией и чеченским населением Панкисского ущелья.

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

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