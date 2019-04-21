Происшествия
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видеоLenta.ru 07:56
На видео попали столкновения между грузинской полицией и чеченским населением Панкисского ущелья.
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Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке
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Политика
На Украине начался второй тур президентских выборов
На Украине стартовал второй тур президентских выборов.
Обновлено в 01:00
Политика
Евгений Мураев на украинских выборах «проголосовал против нелюдя»
Экс-кандидат в президенты Украины, лидер партии «Наши» Евгений Мураев во втором туре выборов в воскресенье, 21 апреля, «проголосовал против нелюдя», написал политик на своей странице в Facebook.
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Происшествия
Семь человек задержали в связи со взрывами на Шри-Ланке
Министр экономических реформ и государственного распределения Харша де Силва заявил, что на Шри-Ланке задержали семь человек в связи со взрывами.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Яковлева рассказала НТВ, как стала жертвой группового изнасилования
Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел около 30 лет назад.
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Наука
Патриарх Кирилл заявил о неспособности ученых понять зарождение Вселенной
Ученые никогда не смогут понять зарождение Вселенной, которое было божественным актом.
Обновлено в 07:49
Происшествия
В Харькове в день выборов сообщили о минировании четырех объектов
Около часа дня харьковские правоохранители получили сообщения о минировании аэропорта, отеля «Kharkiv Palace», торгового центра «Ave Plaza», а также супермаркета «Ашан» на улице Героев Труда.
Обновлено в 08:18
Энергетика
«Транснефть» прокомментировала ситуацию с белорусским транзитом
Демин обещал наладить ситуацию к понедельнику, компания работает, чтобы выявить источник загрязнения.
Обновлено в 08:47
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 07:02
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Спорт
Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе
Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Здоровье
В Год здорового образа жизни ленинградцам рекомендуется шиповник
Правда, следует учесть, что отвар из шиповника противопоказан больным сахарным диабетом, желчнокаменной болезнью, гастритом и аллергикам.
Обновлено в 05:29
Спорт
Солдатова выиграла три золота на этапе КМ по художественной гимнастике
Россиянка Александра Солдатова победила в трех отдельных видах программы на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте – в упражнениях с обручем, мячом и булавами.
Обновлено в 08:53
Авто
На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Лавров рассказал о поддержке США автокефалии «новой церкви» Украины
Россия обладает достаточным количеством фактов того, что автокефалия "новой церкви" Украины была поддержана и инспирирована США, так как в политике Вашингтона появилась направление на атаку православия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в Казахстане
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Медведев и Матвиенко приехали на банкет к Пугачевой
Дмитрий Анатольевич приезжал на семейные праздники Примадонны еще в те времена, когда Алла с Максимом Галкиным жила в квартире на Филипповском переулке.
Обновлено вчера в 16:07
Футбол
Валенсия намекнул на уход из «Манчестер Юнайтед»
33-летний эквадорец намекнул о своем уходе из клуба, опубликовав в инстаграме фото трибуны на «Олд Траффорд» и оставив подпись «Спасибо».
Обновлено в 07:59
Футбол
Семак: Дзюба после матча с «Краснодаром» продолжит забивать и дальше
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба продолжит голевую серию в оставшихся матчах чемпионата России по футболу, считает главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.
Обновлено вчера в 17:32
Политика
В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России
В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
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Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 18:53
Экономика
Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»
Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
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Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
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Футбол
Хоккеист «Ак Барса» дебютировал в профессиональном футболе
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Гаджеты
Складной Huawei Mate X оказался заметно дешевле ожидаемого
Во время анонса в феврале была объявлена цена Huawei Mate X и она оказалась шокирующе высокой — 2300 евро или 2600 долларов.
Обновлено в 03:52
Общество
Названы пять самых опасных животных России
Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50
Политика
Полиция начала проверку после демонстрации Зеленским своего бюллетеня
Полиция Украины даст правовую оценку действиям кандидата в президенты страны Владимира Зеленского, который открыто продемонстрировал свой бюллетень всем присутствующим на избирательном участке в Киеве.
Обновлено в 07:02
Гаджеты
Qualcomm выпустит бюджетную версию процессора Snapdragon 855
В следующем году Qualcomm намерена выпустить более дешевый вариант Snapdragon 855, который будет разработан по 7-нм технологии и в нем будет встроен 5G модем.
Обновлено в 01:55
Политика
На Украине пьяный мужчина «заминировал» избирательный участок
Пьяный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заявил о минировании избирательного участка в Днепропетровской области Украины.
Обновлено в 03:13