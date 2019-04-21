Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видеоLenta.ru 07:56

На видео попали столкновения между грузинской полицией и чеченским населением Панкисского ущелья.
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При столкновениях в Панкисском ущелье пострадали пятнадцать полицейских

РИА Новости08:27

В Панкисском ущелье Грузии произошли столкновения между протестующими и спецназом

Говорит Москва07:26

При столкновениях в Панкисском ущелье Грузии пострадали 27 человек

ТАСС09:10

В Грузии произошли столкновения силовиков с протестующими против строительства ГЭС

Коммерсантъ06:01

Митинг в грузинском ущелье перерос в столкновения со спецназом

Телеканал 360°05:33

В столкновениях с протестующими в Панкисском ущелье пострадали 15 полицейских

Интерфакс08:55

Президент Грузии сделала чрезвычайное заявление в связи с ситуацией в Панкиси

Sputnik Грузия09:19
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Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке

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На Украине начался второй тур президентских выборов

На Украине стартовал второй тур президентских выборов.
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Евгений Мураев на украинских выборах «проголосовал против нелюдя»

Экс-кандидат в президенты Украины, лидер партии «Наши» Евгений Мураев во втором туре выборов в воскресенье, 21 апреля, «проголосовал против нелюдя», написал политик на своей странице в Facebook.
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Министр экономических реформ и государственного распределения Харша де Силва заявил, что на Шри-Ланке задержали семь человек в связи со взрывами.
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Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел около 30 лет назад.
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Происшествия

В Харькове в день выборов сообщили о минировании четырех объектов

Около часа дня харьковские правоохранители получили сообщения о минировании аэропорта, отеля «Kharkiv Palace», торгового центра «Ave Plaza», а также супермаркета «Ашан» на улице Героев Труда.
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Энергетика

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Дмитрий Быков пришел в сознание

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Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
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Спорт

Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе

Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
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Здоровье

В Год здорового образа жизни ленинградцам рекомендуется шиповник

Правда, следует учесть, что отвар из шиповника противопоказан больным сахарным диабетом, желчнокаменной болезнью, гастритом и аллергикам.
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Авто

Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки

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Спорт

Солдатова выиграла три золота на этапе КМ по художественной гимнастике

Россиянка Александра Солдатова победила в трех отдельных видах программы на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте – в упражнениях с обручем, мячом и булавами.
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Авто

На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей

Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
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Обновлено в 05:56
Происшествия

Легкомоторный самолет разбился в Казахстане

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Шоу-бизнес

Медведев и Матвиенко приехали на банкет к Пугачевой

Дмитрий Анатольевич приезжал на семейные праздники Примадонны еще в те времена, когда Алла с Максимом Галкиным жила в квартире на Филипповском переулке.
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Футбол

Валенсия намекнул на уход из «Манчестер Юнайтед»

33-летний эквадорец намекнул о своем уходе из клуба, опубликовав в инстаграме фото трибуны на «Олд Траффорд» и оставив подпись «Спасибо».
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Семак: Дзюба после матча с «Краснодаром» продолжит забивать и дальше

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В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России

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Православные отмечают Вербное воскресенье

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Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
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Хоккеист «Ак Барса» дебютировал в профессиональном футболе

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Во время анонса в феврале была объявлена цена Huawei Mate X и она оказалась шокирующе высокой — 2300 евро или 2600 долларов.
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Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
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Полиция начала проверку после демонстрации Зеленским своего бюллетеня

Полиция Украины даст правовую оценку действиям кандидата в президенты страны Владимира Зеленского, который открыто продемонстрировал свой бюллетень всем присутствующим на избирательном участке в Киеве.
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Гаджеты

Qualcomm выпустит бюджетную версию процессора Snapdragon 855

В следующем году Qualcomm намерена выпустить более дешевый вариант Snapdragon 855, который будет разработан по 7-нм технологии и в нем будет встроен 5G модем.
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На Украине пьяный мужчина «заминировал» избирательный участок

Пьяный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заявил о минировании избирательного участка в Днепропетровской области Украины.
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