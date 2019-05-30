Столкновение прогулочных катеров в Будапеште попало на видеоРИА Новости 04:53

В Сети появилось видео аварии с прогулочным катером на Дунае. На кадрах можно рассмотреть, как одно судно проходит под мостом, за ним следует другой корабль, после чего в условиях плохой видимости они сталкиваются.

Столкновение прогулочных катеров в Будапеште попало на видео

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