Происшествия
Столкновение прогулочных катеров в Будапеште попало на видеоРИА Новости 04:53
В Сети появилось видео аварии с прогулочным катером на Дунае. На кадрах можно рассмотреть, как одно судно проходит под мостом, за ним следует другой корабль, после чего в условиях плохой видимости они сталкиваются.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:43, Ашберн
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и россиян
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и россиян.
Обновлено в 05:04
Футбол
Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне»
Нападающий сборной России Артем Дзюба может перейти из "Зенита" в английский "Вулверхэмптон".
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
Шпагат Анастасии Волочковой вошел в Книгу рекордов России
Балерина Анастасия Волочкова попала в Книгу рекордов России благодаря своему шпагату, о чем сама рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram.
Обновлено в 03:48
Культура
Александр Друзь извинился за конфликт с Бером
На заседании правления международной ассоциации было принято решение, что конфликт между Друзем и Ильей Бером "не имеет отношение к деятельности ассоциации".
Обновлено в 08:53
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Здоровье
Врачи рассказали об опасности утреннего кофе
Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Происшествия
В саратовской школе рассказали о нападении подростка на класс
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала, как классная руководительница отреагировала на нападение подростка на класс в Вольске.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД
Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
Выпускница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11-го класса школы № 27 умерла во время сдачи ЕГЭ по математике.
Обновлено вчера в 21:07
Футбол
Конте потребовал от «Интера» продать Икарди
По данным La Gazzeta dello Sport, Конте отказывается работать с форвардом Мауро Икарди, потребовав от клуба продать нападающего.
Обновлено в 08:31
Транспорт
Билеты в плацкарт подорожали в два раза
Общероссийское объединение пассажиров сообщило, что билеты в плацкартные вагоны с отправлением в июне-июле 2019 года подорожали на 65-100%.
Обновлено в 03:04
Общество
Фонтан в Калининграде забил струями зеленого антифриза
В ближайшее время вода будет слита, и фонтан заработает в прежнем режиме.
Обновлено в 04:50
Общество
Фонд Святой Екатерины презентовал новый сквер у Театра драмы
Видеоролик показывает, что собираются построить и благоустроить вместе с кафедральным собором Застройщик храма святой Екатерины в Екатеринбурге, Фонд Святой Екатерины, презентовал видеоролик о благоустройстве общественного пространства на территории сквера и фонтана "Шар" на Октябрьской площади у Театра драмы, а также озеленение пространства набережной до Макаровского моста.
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Крыму задержали двух крымскотатарских активисток
Сегодня, 30 мая, в Джанкое и в Бахчисарае силовиками были задержаны две крымскотатарские активистки Лутфие ЗУДИЕВА и Мумине Салиева.
Обновлено в 09:13
Политика
Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта
По мнению бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, страна движется к катастрофе, связанной с дефолтом.
Обновлено в 02:57
Политика
Порошенко вступил в партию «Европейская Солидарность»
Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что присоединился к партии "Европейская Солидарность" и получил партийный билет.
Обновлено в 07:50
Финансы
Чистый спрос россиян на наличную валюту в марте вырос на 44%
"В марте 2019 года, после нескольких месяцев падения, на внутреннем рынке несколько повысился чистый спрос населения на наличную иностранную валюту, в основном - на доллары США В марте 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 44% и составил $1,2 млрд", - содержится в документе.
Обновлено в 07:50
Кино
В Норвегии начались съемки фильма «Черная вдова»
Обновлено в 09:24
Происшествия
В Петербурге завели дело о гибели серфингиста под «Метеором»
Ненадлежащее исполнение своих обязанностей вменили должностным лицам спортшколы, где занимался юноша.
Обновлено в 09:29
Политика
В Великобританию без обратного билета: Порошенко планирует побег
Источник сообщил, что политик может покинуть страну из-за готовящегося обыска Бывший президент Украины Петр Порошенко якобы собирается сбежать в Великобританию.
Обновлено в 08:20
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Хоккей
«Сент-Луис» сравнял счет в финальной серии с «Бостоном»
Обновлено вчера в 23:27
Общество
Собянин анонсировал создание масштабной системы распознавания лиц
«В этом году, буквально в скором времени, объявим конкурс на создание масштабной системы видеораспознавания вместе с Министерством внутренних дел, которая охватит более 200 тыс. видеокамер в Москве», — сообщил Собянин.
Обновлено в 08:39
Авто
Ижевский автозавод увеличил выпуск автомобилей
Обновлено в 05:26
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном дожде с грозой и градом
Обновлено в 08:59
Политика
Рада отказалась согласовать отставку премьера Гройсмана
Если бы Рада проголосовала за отставку Гройсмана, то до момента формирования коалиции после выборов в парламент правительство работало бы как исполняющее обязанности.
Обновлено в 06:28
Общество
IKEA оформила гостиные в стиле «Симпсонов» и «Друзей»
В ходе рекламной кампании для ОАЭ компания IKEA воссоздала знаменитые комнаты из «Симпсонов», «Очень странных дел» и «Друзей».
Обновлено в 07:36
Футбол
Сергей Семак: «Что касается разговора про чемпионов по игре, то мы все показали в Краснодаре»
Поход на радио действительно стал апогеем: 2 часа беготни и переключений с одного формата на другой, с серьезного на шуточный, плюс Детское радио подразумевало отдельную интонацию.
Обновлено в 04:45
Политика
Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках
Министерство обороны США внёсло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:30