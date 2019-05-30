Происшествия
Опубликовано видео столкновения прогулочных катеров на ДунаеРБК 04:07
На YouTube опубликована видеозапись с места аварии с прогулочным туристическим катером, затонувшим на Дунае. На кадрах видно, как он столкнулся с другим судном возле моста Маргит в Будапеште. Как сообщает Reuters, по последним данным, в результате происшествия погибли восемь человек.
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Экономика
Минфин предложил уравнять ставку НДФЛ для россиян и иностранцев
В правительство внесен вопрос об уравнивании ставки НДФЛ для россиян и иностранцев.
Обновлено в 02:10
Экономика
Правительство ввело балльную систему локализации в автопроме
Правительство РФ утвердило введение балльной системы локализации автопрома, следует из постановления, опубликованного на сайте кабмина.
Обновлено в 04:25
Наука
На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века
Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено в 02:59
Здоровье
Самого маленького в истории новорожденного выходили в США
Обновлено в 03:16
Транспорт
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Обновлено в 04:31
Происшествия
Airbus А320 экстренно сел в «Шереметьево»
Обновлено в 04:51
Политика
В Грузии начали собирать подписи за запрет российской эстрады
В соцсетях в Грузии появилась петиция с требованием запретить в объектах общепита российскую эстрадную музыку, за пять дней подписи поставили более 1,3 тыс. человек, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено вчера в 05:55
Общество
«Саратовские авиалинии» сообщили о массовом сокращении сотрудников
В министерстве пояснили, что работодатель обязан уведомлять службу занятости о планируемом сокращении штата за три месяца, а работников — не менее чем за два.
Обновлено в 02:04
Энергетика
В «Транснефти» назвали сроки очистки трубопровода «Дружба»
Вице-президент российской компании «Транснефть» Сергей Андронов в беседе с газетой «Коммерсантъ» рассказал, что общий объём некондиционной нефти, поставленной по «Дружбе» за рубеж, составил в общей сложности около 3 млн тонн, на очищение системы от загрязнённого хлорорганикой топлива потребуется шесть-восемь месяцев.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Преподавателя обвинили во взрыве в петербургской военной академии
235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест преподавателя Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге полковника Рифата Закирова, обвиняемого в причастности к подрыву бомбы в учебном заведении.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Лишенный жилья 88-летний Иван Краско собрался в дом престарелых
Маленькую баню 88-летний актер планировал перестроить в дом, в котором хотел провести остаток дней.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Футбол
Сеск Фабрегас: «„Челси“ постоянно окружает негатив»
Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас считает, что "Челси" окружает негатив.
Обновлено вчера в 21:05
Футбол
Касильяс поздравил Петра Чеха с завершением карьеры
Испанский вратарь "Порту" Икер Касильяс, который недавно выписался из больницы после перенесенного им инфаркта, пожелал удачи голкиперу "Арсенала" Петру Чеху, который завершил карьеру.
Обновлено в 04:59
Общество
Бизнесмен купил дороги под Омском и требует деньги за проезд
По словам горожан, бизнесмен требует с них деньги за пользование дорогами.
Обновлено в 02:43
Политика
Мадуро рассказал о тайных переговорах с венесуэльской оппозицией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о завершении второго дня диалога с оппозицией в Норвегии и сообщил, что переговоры тайно велись в течение трех предшествующих месяцев.
Обновлено вчера в 19:48
Политика
Зеленский срочно созывает заседание СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о срочном созыве заседания СНБО из-за проблем в угольной промышленности страны.
Обновлено вчера в 16:41
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Театры
Константин Богомолов стал новым худруком Театра на Малой Бронной
Режиссер Константин Богомолов назначен новым художественным руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной.
Обновлено вчера в 05:06
Авто
Brabus построил 800-сильный Mercedes-AMG GT
Ателье Brabus представило пакет доработок для 639-сильного Mercedes-AMG GT 63 S. «Четырехдверное купе» предложено оснастить набором повышения мощности PowerXtra B40S-800 и спортивной выхлопной системой из нержавеющей стали.
Обновлено вчера в 09:46
Шоу-бизнес
Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России
Фирменный шпагат балерины Анастасии Волочковой теперь появится на страницах Книги рекордов России.
Обновлено в 04:22
Политика
Саакашвили после возвращения на Украину рассказал о реакции народа
Обновлено вчера в 10:47
Космос
На Плутоне вулканы могут извергать жидкую воду
Обновлено в 00:31
Авто
Ferrari представила новый 1000-сильный суперкар SF90 Stradale
Итальянский автопроизводитель представил новейшее купе Ferrari SF90 Stradale.
Обновлено в 00:16
Баскетбол
Баскетбольные «Химки» вышли в финал Единой лиги ВТБ
«Химки» дома обыграли УНИКС в четвертом матче полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает портал «Чемпионат».
Обновлено вчера в 14:35
Общество
В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед программой с Любовью Соболь
Руководитель проекта, основатель «Эха Москвы» и профессор ВШЭ Сергей Корзун, заявил студенческой газете The Vyshka, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков.
Обновлено вчера в 17:09