Космос

Столкновение метеорита с Луной на огромной скорости сняли на видеоИзвестия 08:50

Астрономы, наблюдавшие затмение 21 января 2019 года, заметили редкое явление — короткую вспышку на поверхности Луны. Они полагают, что в спутник Земли на скорости 61 тыс. км/ч врезался метеорит. Вспышка при их столкновении была настолько яркая, что ее можно было заметить невооруженным глазом.
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Кадры столкновения Луны с метеоритом появились в сети

Газета.Ru11:03

Метеорит на огромной скорости врезался в Луну

Взгляд.ру09:28

Испанские астрономы зафиксировали столкновение метеорита с Луной

RT на русском08:28

Метеорит на огромной скорости: кадры взрыва на Луне мощностью 1,5 тонн тротила

ТК Звезда08:46

В Луну врезался неизвестный космический объект

Московский Комсомолец08:32

Столкновение метеорита с Луной на огромной скорости сняли на видео

Известия08:50

Видео: В Луну на огромной скорости врезался неизвестный объект

Российская газета07:21
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