Столкновение метеорита с Луной на огромной скорости сняли на видеоИзвестия 08:50

Астрономы, наблюдавшие затмение 21 января 2019 года, заметили редкое явление — короткую вспышку на поверхности Луны. Они полагают, что в спутник Земли на скорости 61 тыс. км/ч врезался метеорит. Вспышка при их столкновении была настолько яркая, что ее можно было заметить невооруженным глазом.

Столкновение метеорита с Луной на огромной скорости сняли на видео

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