Происшествия
Столкновение круизного лайнера с теплоходом в Венеции попало на видеоРИА Новости 10:30
Очевидцы столкновения круизного лайнера с туристическим теплоходом в Венеции поделились в соцсетях видео ЧП. На опубликованных в Instagram и Twitter записях видно, как лайнер въезжает в набережную с одной стороны и задевает теплоход, пришвартовавшийся у берега – с другой.
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Единоборства
Василий Уткин выступил от имени московского толстячества
От имени московского толстячества хочу напомнить Андрею Рябинскому, что нет менее здорового питания, чем то, после которого бойцы писают допингом.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 19
Обновлено вчера в 06:36
Театры
Скончался режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев
В Уфе ушел из жизни, заслуженный деятель искусств РБ, режиссер Башкирского государственного театра оперы и балета Рустэм Галеев.
Обновлено в 10:17
Происшествия
В Сингапуре подняли истребители из-за сообщения о бомбе на самолете
Два истребителя F-15 ВВС Сингапура в воскресенье поднимали в воздух по тревоге для сопровождения пассажирского самолета авиакомпании Scoot после сообщения о заложенной на борту лайнера бомбе, заявил министр обороны страны Н Эн Хэня на его странице в Facebook.
Обновлено в 09:47
Политика
В Госдуме предложили уволить Сердюкова
Депутаты обратили внимание на критику деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обороны России с 2007 по 2017 году и предложили отстранить его от должности руководителя «Объединенной авиастроительной корпорации», которую он занял с 8 мая 2019 года.
Обновлено 31 мая в 00:18
Политика
Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу
Антимонопольный комитет Украины ранее предупредил жителей страны, что из-за ограничений поставок из России могут вырасти цены на бензин.
Обновлено вчера в 02:45
Происшествия
СК начал проверку из-за появления стай бродячих собак в Подмосковье
Следователи выясняют причины массового скопления бездомных собак на улицах подмосковных городов Ивантеевка, Щелково и Ногинск, информация о которых появилась в СМИ, сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Обновлено в 09:03
Игры
Илон Маск: владельцы Tesla скоро смогут сыграть в Cuphead
Илон Маск уже давно пытается расширить список доступны в Tesla игр, и совсем скоро владельцы электрокаров смогут сыграть в хит 2017 года - хардкорный платформер Cuphead.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине
В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.
Обновлено в 10:40
Политика
В Минск прибыл новый посол РФ в Белоруссии Мезенцев
Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на диппредставительство.
Обновлено в 10:27
Политика
В Харькове повалили бюст маршала Жукова
В Харькове в воскресенье активисты нескольких националистических и радикальных партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта.
Обновлено в 09:04
Футбол
Выбежавшая в финале ЛЧ полуголая фанатка собрала 2 миллиона фолловеров
Во время финального матча Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" на поле выбежала девушка в купальнике, передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:31
Футбол
«Реал» предложит «МЮ» четырех игроков в обмен на Погба
Руководство «Реала» собирается предложить «Манчестер Юнайтед» четырех футболистов в обмен на французского полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире
В городе Богдановиче Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире, сообщает региональное управление СК.
Обновлено в 06:38
Общество
Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги о событиях в Солсбери.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве
Обновлено вчера в 03:01
Энергетика
В ООН пересмотрели прогноз цен на нефть в меньшую сторону
Согласно прогнозу экспертов ООН, средняя цена барреля нефти составит в текущем году $66, а в 2020 году она снизится примерно на $1, до $65.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес
Дочь Алсу передала выигрыш в «Голос. Дети» благотворительному фонду
Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу «Голос», 26-го, а 29-го она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: «Я вам передаю этот миллион для ваших деток», — сообщил ТАСС председатель правления фонда Владимир Вавилов.
Обновлено вчера в 10:58
Экономика
Вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу
В фильме утверждается, что Ходорковский и его партнеры по ЮКОСу вывели из России порядка $51 млрд.
Обновлено 31 мая в 10:01
Авто
Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей
В отличие от Европы, где автомобили на тяжелом топливе до разразившихся дизельных скандалов занимали более половины всех продаж, у нас такие машины никогда особым спросом не пользовались.
Обновлено вчера в 05:35
Шоу-бизнес
Собчак пристыдила Бузову и потребовала извинений
Обновлено в 10:23
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ростовом возросло до 15
В результате столкновения автобуса и грузовика на трассе М4 «Дон» в Ростовской области пострадали 15 человек, 11 из которых госпитализированы.
Обновлено в 09:27
Политика
Китай выразил протест против действий США в Южно-Китайском море
Китайский министр сказал, что Пекин «выражает протест против последних действий и подходов американской стороны по Южно-Китайскому морю и тайваньской проблеме».
Обновлено в 06:35
Футбол
«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в РПЛ
Футбольный клуб «Уфа» уступил с минимальным счетом команде «Томь» во втором стыковом матче за право участия в Российской Премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Обновлено в 09:27
Политика
Япония раскрыла секретный договор СССР по Курилам
По итогам Ялтинской конференции в 1945 году южные части Сахалина и Курильской гряды «отошли СССР», однако Молотов обнаружил спорные формулировки в договоре и обратил внимание, что это может обернуться проблемами против СССР.
Обновлено в 07:12
Общество
Рособрнадзор отчитался о нарушениях на первых ЕГЭ
За нарушения во время проведения первых испытаний в рамках единого государственного экзамена (ЕГЭ) удалили 141 участника.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Нападение водителя джипа на мужчину в Подмосковье попало на видео
Камера видеорегистратора одного из автомобилей зафиксировала драку на дороге в подмосковном городе Клин.
Обновлено в 08:38
Общество
Новый аэровокзал в Южно-Сахалинске подорожает и будет готов к концу 2020
Работы по возведению нового пассажирского терминала в аэропорту Южно-Сахалинска завершатся практически на год позже обозначенного ранее срока — вместо рубежа нынешнего и следующего годов новый аэровокзал введут в эксплуатацию ближе к осени или даже в конце 2020-го.
Обновлено в 04:04