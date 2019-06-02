Столкновение круизного лайнера с теплоходом в Венеции попало на видеоРИА Новости 10:30

Очевидцы столкновения круизного лайнера с туристическим теплоходом в Венеции поделились в соцсетях видео ЧП. На опубликованных в Instagram и Twitter записях видно, как лайнер въезжает в набережную с одной стороны и задевает теплоход, пришвартовавшийся у берега – с другой.

Столкновение круизного лайнера с теплоходом в Венеции попало на видео

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