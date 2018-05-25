Политика
Столицу Дальнего Востока перенесут из Хабаровска во Владивосток
Столицу Дальнего Востока перенесут из Хабаровска во ВладивостокБанки Сегоднявчера в 02:21
Президент России Владимир Путин поддерживает инициативу временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края О. Кожемяко о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) во Владивосток. В настоящее время центральным городом округа является Хабаровск.
Банки Сегоднявчера в 02:21
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко по переносу столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток. Это следует из резолюции президента на письме Кожемяко (есть в распоряжении РБК).РБК10 декабря в 08:52
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