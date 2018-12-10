Президент России Владимир Путин поддержал инициативу врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко по переносу столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток. Это следует из резолюции президента на письме Кожемяко (есть в распоряжении РБК).

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подпишет указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток, передает "Коммерсантъ". По данным издания, в октябре с таким предложением выступил врио главы Приморья Олег Кожемяко.

Путин поддержал идею переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток

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