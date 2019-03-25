Столичных водителей не пустят на ряд выделенных полос в выходныеРоссийская газета 10:16

с чего всё началось

С 14 апреля на ежедневный режим работы перейдут выделенные полосы на пяти магистралях, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Столичных водителей не пустят на ряд выделенных полос в выходные

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