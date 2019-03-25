Транспорт

Столичных водителей не пустят на ряд выделенных полос в выходныеРоссийская газета 10:16

С 14 апреля на ежедневный режим работы перейдут выделенные полосы на пяти магистралях, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
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с чего всё началось
Отметим, что информационные таблички «Рабочие дни» (обозначают работу полос только в будни) уже демонтированы на участках Ленинского, Нахимовского и Ломоносовского проспектов, на это обратило
 внимание общество «Синие ведерки».
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