Транспорт
Столичных водителей не пустят на ряд выделенных полос в выходныеРоссийская газета 10:16
С 14 апреля на ежедневный режим работы перейдут выделенные полосы на пяти магистралях, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
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с чего всё началось
Отметим, что информационные таблички «Рабочие дни» (обозначают работу полос только в будни) уже демонтированы на участках Ленинского, Нахимовского и Ломоносовского проспектов, на это обратило внимание общество «Синие ведерки».Коммерсантъ10:09
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Пять выделенных полос в Москве переведут на ежедневный режим работы с 14 апреля
Агентство Москва09:36
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