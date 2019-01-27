Хоккей

Столичный дивизион победил на Матче звезд НХЛ-2019ФАН 02:26

Столичный дивизион победил Центральный в финале Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2019 года, канадский нападающий Сидни Кросби признан MVP встречи. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте НХЛ. Матч состоялся в Сан-Хосе и окончился со счетом 10:5.
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Матч ТВвчера в 22:55
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