Столичные врачи рассказали о состоянии Бари АлибасоваРИАМО 04:35

Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.

с чего всё началось

Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, он лечится в столичном НИИ имени Склифосовского после отравления жидкостью для прочистки труб, сообщил РИАМО в воскресенье представитель справочной медучреждения.

Единоборства Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца в своем первом бою после ничейного поединка с американцем Деонтеем Уайлдером.

Политика Ренато Усатый возвращается в Молдавию Политик добавил, что собирается доказать свою невиновность и разобраться со всеми уголовными делами в отношении него.

Общество В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Происшествия Аргентина и Уругвай остались без света Серьезный сбой в системе энергоснабжения оставил Аргентину и Уругвай без света.

Происшествия В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.

Футбол «Манчестер Юнайтед» не намерен расставаться с Погба «Манчестер Юнайтед» верит, что полузащитник Поль Погба останется в команде на следующий сезон.

Музыка Загитова представила номер под любимую песню Медведевой Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова в рамках ледового шоу Fantasy on Ice исполнила новый показательный номер под песню Билли Айлиш "Bad Guy".

Происшествия Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.

Экономика Дензнак признания. Сколько современных рублей «весил» советский рубль «АиФ» решил подсчитать, сколько же современных российских рублей весит один старый советский рубль.

Происшествия Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.

Происшествия В Саратове «Газель» снесла забор и вылетела на детскую площадку Спускаясь с Кумысной поляны, водитель грузовой «Газели» потерял управление, врезался в металлический забор и, снеся его, оказался на детской площадке.

Футбол Лодыгин высказался об уходе из «Зенита» Голкипер Юрий Лодыгин прокомментировал свой скорый уход из петербургского "Зенита", передает Sport24.

Экономика Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами Отовариваются там не только гости из ближнего зарубежья — гаджеты из российских магазинов везут в государства ЕС, Азии и Африки, пояснила представитель «М.Видео – Эльдорадо» Валерия Андреева.

Кино Зрители выбрали лучший фильм на «Кинотавре» Зрители могли проголосовать за понравившийся фильм в специальном приложении для смартфона «Кинотавр».

Происшествия В центре Киева прогремел мощный взрыв В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».

Политика Песков сообщил о возможной встрече Путина и Трампа перед саммитом G20 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что возможна полноформатная встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа перед саммитом "Большой двадцатки".

Наука В Шотландии обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа В Шотландии нашли искусственные острова, которые оказались древнее Стоунхенджа.

Баскетбол Мэджик Джонсон: «„Лейкерс“ проделали отличную работу по обмену Дэвиса» Бывший президент «Лейкерс» Мэджик Джонсон похвалил фронт-офис калифорнийской команды за организацию обмена Энтони Дэвиса из «Пеликанс».

Армия и оружие В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры вооруженных столкновений между силами правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара в Триполи.

Футбол «Барселона» в ближайшие две недели хочет продать игроков на € 65 млн Руководство каталонской «Барселоны» в ближайшие две недели планиурет заработать на трансферах € 65 млн, чтобы сбалансировать бюджет за сезон-2018/19, сообщает Sport.es.

Общество Желавших уехать в Канаду россиян переселят Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".

Армия и оружие National Interest сравнил шансы истребителя F-15C ВВС США против Су-57 The National Interest отмечает, что ВВС США планирует в 2030-х годах заменить F-15 C и F-22, так как Россия и Китай все чаще используют истребители пятого поколения, как, например, Су-57.