Происшествия
Столичные врачи рассказали о состоянии Бари АлибасоваРИАМО 04:35
Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, он лечится в столичном НИИ имени Склифосовского после отравления жидкостью для прочистки труб, сообщил РИАМО в воскресенье представитель справочной медучреждения.
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с чего всё началось
Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.РИА Новости04:28
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:32, Вашингтон
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