Футбол
Столичное дерби. «Спартак» на «Открытие Арене» примет ЦСКАВести.Ru 07:35
Центральным матчем 22-го тура российской футбольной премьер-лиги безусловно станет столичное дерби, в котором "Спартак" на газоне домашней "Открытие Арены" примет принципиальных соперников из ЦСКА. Игру между двумя претендентами на медали рассудит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.
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