Общество

Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублейИзвестия 05:32

Департамент городского имущества Москвы требует взыскать со скульптора Зураба Церетели более 55 млн рублей. Иск поступил в Арбитражный суд Москвы 15 июля и еще не принят к производству, следует из карточки дела. Основания исковых требований в материалах не прописаны.
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Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 миллионов рублей

Говорит Москва05:35

Власти Москвы подали иск к Зурабу Церетели на 55 миллионов рублей

Дождь07:25

Власти Москвы подали иск против Зураба Церетели

РИА Новости06:20

Мэрия Москвы подала к Зурабу Церетели иск на 55 миллионов рублей

Эхо Москвы07:32

Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей

Известия05:32

Департамент имущества Москвы подал иск к Церетели на 55 млн руб

РБК05:05

Власти Москвы подали иск против Зураба Церетели

RT на русском04:28
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:50, Вашингтон
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Зураб Церетели
Художник
Советский и российский художник-монументалист, скульптор, педагог, профессор. С 1997 года - Президент Российской академии художеств. Академик АХ СССР.
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