Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублейИзвестия 05:32
Департамент городского имущества Москвы требует взыскать со скульптора Зураба Церетели более 55 млн рублей. Иск поступил в Арбитражный суд Москвы 15 июля и еще не принят к производству, следует из карточки дела. Основания исковых требований в материалах не прописаны.
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Число жертв пожара на студии аниме в Киото (Япония) достигло 23. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.
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Белоруссия и России к настоящему времени на 80% согласовали вопросы дальнейшей интеграции, президенты поручили отработать ряд новых инициатив.
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Авто
Новый Mitsubishi Pajero Sport полностью рассекречен
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Отмечается, что в июне 2019 года 18% владельцев iPhone (включая 26% владельцев iPhone X) поменяли свои смартфоны на продукцию Samsung.
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Совет директоров Банка России на ближайшем заседании 26 июля может принять решение понизить ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов, поскольку аргументов в пользу более существенного шага пока нет.
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Путин введет электронные визы в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин анонсировал подписание указа о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.
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Игрок сборной России подписал контракт с «Зенитом»
Связующий сборной России по волейболу Дмитрий Ковалев стал игроком петербургского «Зенита».
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