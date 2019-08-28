Экономика

Украина.руУкраина.руСтокгольмский суд запретил Украине продавать акции «Проминвестбанка»

Основанием для судебного разбирательства стал арест акций украинских «дочек» российских банков, включая «Проминвестбанк», в 2018 году по решению украинского суда в связи с заявлением об обеспечении иска ряда связанных с олигархом Игорем Коломойским компаний, имевших активы в Крыму.
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Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать «Проминвестбанк»

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