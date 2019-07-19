Экономика

Стокгольмский суд отклонил жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»Газета.Ru 08:06

Сообщается, что решения обоих судов были приняты в пользу "Нафтогаза Украины". Теперь "Газпрому" в принудительном порядке нужно исполнить решение Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов.
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Суды в Амстердаме и Люксембурге отклонили апелляции «Газпрома» а рамках спора о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража, сообщает пресс-служба
 «Нафтогаза».
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