с чего всё началось

Сообщается, что решения обоих судов были приняты в пользу "Нафтогаза Украины". Теперь "Газпрому" в принудительном порядке нужно исполнить решение Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов.

Стокгольмский суд отклонил жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»

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