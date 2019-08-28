Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСтокгольмский арбитраж запретил Украине продавать акции «дочки» ВЭБа

"Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ходе рассмотрения инвестиционного спора между ВЭБ.РФ и Украиной об экспроприации дочернего банка госкорпорации Проминвестбанка (ПИБ) запретил Украине продавать акции ПИБа и обязал возместить ВЭБу понесенные арбитражные расходы", - указали в ВЭБе.
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