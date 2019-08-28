Экономика
РИА НовостиСтокгольмский арбитраж запретил Украине продавать акции «дочки» ВЭБа
"Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ходе рассмотрения инвестиционного спора между ВЭБ.РФ и Украиной об экспроприации дочернего банка госкорпорации Проминвестбанка (ПИБ) запретил Украине продавать акции ПИБа и обязал возместить ВЭБу понесенные арбитражные расходы", - указали в ВЭБе.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 11:43, Вашингтон
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В рамках исследования экологи и климатологи использовали современную климатическую модель и данные НАСА для создания последствий ядерной войны между Россией и США.
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Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
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Футбольный клуб «Краснодар» 27 августа провел ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса» В первой игре двухматчевого противостояния «быки» на выезде проиграли со счетом 4:0, и чтобы пройти в групповой этап евротурнира, им нужно было преимущество в пять мячей.
Юга.ру вчера в 16:55
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