Финансы

Цены на золото достигли своего шестилетнего максимумаДни24 09:10

Рост цены на золото продолжается на фоне развивающейся торговой войны между США и Китаем.
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Цены на золото выросли до шестилетнего максимума из-за торговой войны

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