Финансы
Цены на золото достигли своего шестилетнего максимумаДни24 09:10
Рост цены на золото продолжается на фоне развивающейся торговой войны между США и Китаем.
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Гаджеты
Samsung презентовала новый процессор Exynos 9825 для Galaxy Note 10
Напомним, в Galaxy S10 используется другая модель процессора — Exynos 9820, которая производится по 8 нм технологии.
Обновлено в 06:36
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Политика
Макрон пообещал Зеленскому связаться с Путиным и Меркель
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Экономика
«Делимобиль» решил провести IPO в России в конце 2020 года
Каршеринговый сервис "Делимобиль" планирует провести IPO в конце 2020 года на "Московской бирже", сообщил "Интерфаксу" президент и основатель Mikro Kapital Group (владелец 77% "Делимобиля") Винченцо Трани.
Обновлено в 09:14
Здоровье
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Политика
Зеленский уверен, что Крым «вернётся» в состав Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины.
Обновлено в 09:13
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено вчера в 14:57
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» запустила музыкальные стикеры
Обновлено в 08:14
Политика
Петр Порошенко под покровом ночи вернулся на Украину
Обновлено в 02:42
Общество
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Футбол
«Норвич» арендовал полузащитника «Севильи»
"Норвич" взял в аренду полузащитника "Севильи" Ибраима Амаду. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает официальный сайт "Норвича".
Обновлено в 08:24
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В сочинской больнице умер несуществующий по документам младенец
В одной из больниц Сочи скончался ребенок, родители которого увлеклись духовными практиками и решили не регистрировать его и не оказывать необходимую медицинскую помощь.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено в 06:41
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Футбол
«Краснодар» примет на своём поле «Порту» в Лиге чемпионов
Обновлено в 04:38
Футбол
СМИ анонсировали разрыв контракта Заболотного с «Зенитом»
Заболотный перешел в «Зенит» из «Тосно» в декабре 2017 года, подписав с петербургским клубом соглашение на три с половиной года.
Обновлено в 08:42
Гаджеты
Apple осталась лидером рынка «умных» часов
Обновлено в 07:33
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Общество
Face, Icepeak и «Кровосток» выступят на митинге 10 августа, несмотря на запрет мэрии
Организаторы митинга на проспекте Академика Сахарова, запланированного на 10 августа, столкнулись с давлением со стороны мэрии Москвы по поводу списка выступающих на мероприятии, сообщил в Facebook муниципальный депутат и журналист Илья Азар.
Обновлено в 09:43
Политика
Посольство США в РФ подтвердило отставку Хантсмана
Посольство США в России подтвердило подлинность прошения посла Джона Хантсмана о сложении полномочий.
Обновлено в 07:59
Происшествия
В аэропорту Кольцово самолет проверяют на наличие бомбы
В екатеринбургском аэропорту усилены меры безопасности: один из находящихся здесь самолетов проверяют на наличие взрывного устройства.
Обновлено в 08:58
Кино
В США составили топ-10 фильмов о Второй мировой войне
Обновлено в 03:37
Общество
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Обновлено в 05:05
Происшествия
В Тюменской области током убило тысячу свиней
В Тюменской области массово погибли свиньи.
Обновлено в 06:25
Футбол
«Локомотив» сделал предложение форварду молодёжной сборной Ирландии
Ирландский нападающий Джонатан Афолаби получил предложения от ряда английских клубов, а также от московского «Локомотива», сообщает Pundit Arena.
Обновлено в 08:23