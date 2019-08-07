Финансы
Стоимость золота достигла шестилетнего максимумаРоссийская газета 08:48
Декабрьские фьючерсы на золото впервые с 2013 года превысили 1,5 тыс. долларов за тройскую унцию на товарной бирже Нью-Йорка (COMEX). На Лондонской бирже цена на драгоценный металл дорожает четвертый день подряд.
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Золото во ВТР рослo третий день, находясь у шестилетних пиков
Вестник золотопромышленникавчера в 23:56
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 12:56, Вашингтон
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