Экономика
Стоимость законопроекта о суверенном Рунете поднялась до 30 млрд рубГазета.Ru 12:01
Масштабы растут Реализация законопроекта об устойчивой работе Рунета потребует свыше 30 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию на сайте АНО "Цифровая экономика".
Читать в источнике
Оценить65
с чего всё началось
На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", следует из информации на сайте АНО "Цифровая экономика" (отвечает за реализацию программы).РБКвчера в 23:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 14:42, Ашберн
Политика
В правительстве прокомментировали задержание Абызова
Если будет доказано, что Абызов контролировал деятельность коммерческих структур во время работы в правительстве, «этот факт сам по себе означает нарушение закона», отметил Осипов.
Обновлено в 13:28
Армия и оружие
На учениях авиации ЗВО задействуют более 50 самолетов
Обновлено в 08:49
Политика
Европарламент поддержал отказ от сезонного перевода часов в ЕС
Летом 2018 г. Еврокомиссия провела опрос, в котором приняли участие 4,6 млн жителей ЕС, об отмене сезонного перевода времени.
Обновлено в 13:13
Футбол
«Арсенал» в товарищеском матче переиграл «Аль-Наср»
Лондонский «Арсенал» в товарищеском матче обыграл клуб из ОАЭ «Аль-Наср».
Обновлено в 11:37
Политика
РПЦ ответила на фразу протоиерея «России осталось лет 30»
Ранее протоиерей и глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов заявил, что Украина, Белоруссия и Россия вымирают.
Обновлено в 13:25
Происшествия
СК возбудил дело по факту пыток населения на Украине сотрудниками СБУ
СК России возбудил уголовное дело по факту истязаний и пыток «гражданского населения сотрудниками СБУ на Украине».
Обновлено в 11:53
Общество
NYT: активное потребление цифровых услуг становится признаком бедности
Человеческое взаимодействие в современном мире, по мнению колумниста издания, относится к категории товаров люкс Активное потребление цифровых услуг становится признаком бедности, считает репортер New York Times Нелли Боулз, которая специализируется на интернет-культуре и технологиях.
Обновлено в 09:51
Футбол
Погребняка условно дисквалифицировали до конца сезона
Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона за высказывания о темнокожих футболистах.
Обновлено в 08:51
Политика
МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле
В 2001 году Россия и Венесуэла заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве, согласно которому российские специалисты могут присутствовать в южноамериканской стране, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Обновлено в 12:35
Кино
Экстренно госпитализировали Сергея Соловьева
Известного российского режиссера Сергея Соловьева срочно госпитализировали, пишет Star Hit.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Арашуков заявил в суде, что за показания против него заплатили 65 млн
Басманный суд 12 марта по ходатайству следствия временно отстранил Р.Арашукова от должности члена Совета Федерации, где он представляет Карачаево-Черкесию.
Обновлено в 10:01
Футбол
«Ювентус» рассказал о характере травмы Роналду
Туринский футбольный клуб «Ювентус» рассказал о характере повреждения португальского нападающего команды Криштиану Роналду.
Обновлено в 11:29
Политика
ЭИСИ рассказал о кадровой политике Кремля
Старт новой кадровой политики авторы доклада отсчитывают с октября 2016 года - примерно тогда же курировать внутриполитический блок администрации президента стал Сергей Кириенко.
Обновлено в 09:20
Кино
Шойгу объявил о планах создать армейскую киностудию
Ежегодная премия Минобороны России в области культуры и искусства учреждена приказом министра обороны 21 ноября 2015 года для поощрения военнослужащих и гражданских лиц за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию граждан России, а также за значительный вклад в развитие культуры в Вооруженных силах страны.
Обновлено в 13:08
Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС выросли по итогам торгов на 0,2-1,2%
Индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии в понедельник.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
У Кремля выкрали кабель правительственной связи
Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Происшествия
Завершено расследование уголовного дела тюменской банды похитителей
Завершено расследование уголовного дела тюменской банды похитителей Следственный комитет России (СКР) по Тюменской области направил в прокуратуру уголовное дело членов банды, похищавших предпринимателей.
Обновлено в 11:21
Политика
Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом»
Вы в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования, – комментирует Иващенко в сети пост о поражении единоросса.
Обновлено в 07:39
Авто
Mitsubishi представил экстремальный вариант пикапа L200
Компания Mitsubishi представила на автосалоне в Бангкоке экстремальную версию пикапа L200 (Triton) – Absolute.
Обновлено в 07:09
Спорт
Футболистки ЦСКА рассказали о наглых домогательствах тренеров
Футболистки из структуры ЦСКА написали заявление в МВД о домогательствах со стороны тренеров.
Обновлено в 12:11
Политика
Нетаньяху предложил Путину и Трампу план по урегулированию в Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту США Дональду Трампу план по урегулированию конфликта в Сирии.
Обновлено в 10:24
Футбол
Александр Кержаков стал послом Петербурга на Евро-2020
Обновлено в 06:33
Происшествия
Арестован подозреваемый в покушении на мэра Иваново
Суд по ходатайству следствия отправил в СИЗО 31-летнего уроженца Ярославля, подозреваемого в нападении на мэра Иваново Владимира Шарыпова.
Обновлено в 11:50
Гаджеты
Huawei представила новые смартфоны P30 и P30 Pro
Китайская компания Huawei представила новые флагманские смартфоны — P30 и P30 Pro. Трансляция презентации велась на YouTube.
Обновлено в 12:40
Экономика
Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет
Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.
Обновлено в 06:45
Хоккей
Кузнецов призвал Дона Черри «закрыть свой рот»
Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов прокомментировал ситуацию со скандальными высказываниями известного эксперта Дона Черри в свой адрес.
Обновлено в 13:44
Экономика
Доля убыточных организаций в России в январе выросла до 35,8%
Согласно материалам ведомства, за отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил более 1,26 трлн рублей (30 тыс. организаций получили прибыль в размере 1,82 трлн рублей, 16,8 тыс. организаций имели убыток на сумму 555,8 млрд рублей).
Обновлено в 09:05
Политика
В администрации Порошенко потеряли секретный документ
Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование пропажи секретного документа, переданного в администрацию президента страны Петра Порошенко четыре года назад.
Обновлено в 06:23