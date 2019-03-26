Стоимость законопроекта о суверенном Рунете поднялась до 30 млрд рубГазета.Ru 12:01

На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", следует из информации на сайте АНО "Цифровая экономика" (отвечает за реализацию программы).

с чего всё началось

Масштабы растут Реализация законопроекта об устойчивой работе Рунета потребует свыше 30 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию на сайте АНО "Цифровая экономика".

Стоимость законопроекта о суверенном Рунете поднялась до 30 млрд руб

Политика В правительстве прокомментировали задержание Абызова Если будет доказано, что Абызов контролировал деятельность коммерческих структур во время работы в правительстве, «этот факт сам по себе означает нарушение закона», отметил Осипов.

Политика Европарламент поддержал отказ от сезонного перевода часов в ЕС Летом 2018 г. Еврокомиссия провела опрос, в котором приняли участие 4,6 млн жителей ЕС, об отмене сезонного перевода времени.

Футбол «Арсенал» в товарищеском матче переиграл «Аль-Наср» Лондонский «Арсенал» в товарищеском матче обыграл клуб из ОАЭ «Аль-Наср».

Политика РПЦ ответила на фразу протоиерея «России осталось лет 30» Ранее протоиерей и глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов заявил, что Украина, Белоруссия и Россия вымирают.

Происшествия СК возбудил дело по факту пыток населения на Украине сотрудниками СБУ СК России возбудил уголовное дело по факту истязаний и пыток «гражданского населения сотрудниками СБУ на Украине».

Общество NYT: активное потребление цифровых услуг становится признаком бедности Человеческое взаимодействие в современном мире, по мнению колумниста издания, относится к категории товаров люкс Активное потребление цифровых услуг становится признаком бедности, считает репортер New York Times Нелли Боулз, которая специализируется на интернет-культуре и технологиях.

Футбол Погребняка условно дисквалифицировали до конца сезона Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона за высказывания о темнокожих футболистах.

Политика МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле В 2001 году Россия и Венесуэла заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве, согласно которому российские специалисты могут присутствовать в южноамериканской стране, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Кино Экстренно госпитализировали Сергея Соловьева Известного российского режиссера Сергея Соловьева срочно госпитализировали, пишет Star Hit.

Происшествия Арашуков заявил в суде, что за показания против него заплатили 65 млн Басманный суд 12 марта по ходатайству следствия временно отстранил Р.Арашукова от должности члена Совета Федерации, где он представляет Карачаево-Черкесию.

Футбол «Ювентус» рассказал о характере травмы Роналду Туринский футбольный клуб «Ювентус» рассказал о характере повреждения португальского нападающего команды Криштиану Роналду.

Политика ЭИСИ рассказал о кадровой политике Кремля Старт новой кадровой политики авторы доклада отсчитывают с октября 2016 года - примерно тогда же курировать внутриполитический блок администрации президента стал Сергей Кириенко.

Кино Шойгу объявил о планах создать армейскую киностудию Ежегодная премия Минобороны России в области культуры и искусства учреждена приказом министра обороны 21 ноября 2015 года для поощрения военнослужащих и гражданских лиц за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию граждан России, а также за значительный вклад в развитие культуры в Вооруженных силах страны.

Происшествия У Кремля выкрали кабель правительственной связи Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».

Происшествия Завершено расследование уголовного дела тюменской банды похитителей Завершено расследование уголовного дела тюменской банды похитителей Следственный комитет России (СКР) по Тюменской области направил в прокуратуру уголовное дело членов банды, похищавших предпринимателей.

Политика Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом» Вы в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования, – комментирует Иващенко в сети пост о поражении единоросса.

Авто Mitsubishi представил экстремальный вариант пикапа L200 Компания Mitsubishi представила на автосалоне в Бангкоке экстремальную версию пикапа L200 (Triton) – Absolute.

Спорт Футболистки ЦСКА рассказали о наглых домогательствах тренеров Футболистки из структуры ЦСКА написали заявление в МВД о домогательствах со стороны тренеров.

Политика Нетаньяху предложил Путину и Трампу план по урегулированию в Сирии Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту США Дональду Трампу план по урегулированию конфликта в Сирии.

Происшествия Арестован подозреваемый в покушении на мэра Иваново Суд по ходатайству следствия отправил в СИЗО 31-летнего уроженца Ярославля, подозреваемого в нападении на мэра Иваново Владимира Шарыпова.

Гаджеты Huawei представила новые смартфоны P30 и P30 Pro Китайская компания Huawei представила новые флагманские смартфоны — P30 и P30 Pro. Трансляция презентации велась на YouTube.

Экономика Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.

Хоккей Кузнецов призвал Дона Черри «закрыть свой рот» Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов прокомментировал ситуацию со скандальными высказываниями известного эксперта Дона Черри в свой адрес.

Экономика Доля убыточных организаций в России в январе выросла до 35,8% Согласно материалам ведомства, за отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил более 1,26 трлн рублей (30 тыс. организаций получили прибыль в размере 1,82 трлн рублей, 16,8 тыс. организаций имели убыток на сумму 555,8 млрд рублей).