Экономика

Стоимость законопроекта о суверенном Рунете поднялась до 30 млрд рубГазета.Ru 12:01

Масштабы растут Реализация законопроекта об устойчивой работе Рунета потребует свыше 30 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию на сайте АНО "Цифровая экономика".
Читать в источнике
с чего всё началось

Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд

На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", следует из информации на сайте АНО "Цифровая экономика" (отвечает за реализацию программы).
РБКвчера в 23:01

Подробнее о событии

Реализация проекта об устойчивом Рунете потребует более 30 млрд рублей

ТАСС07:40

Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд

РБКвчера в 23:01

Исполнение законопроекта о суверенном рунете подорожало до 30 млрд рублей

Российская газета02:09

Больше 30-ти миллиардов рублей может уйти на реализацию законопроекта о так называемом «суверенном рунете»

Эхо Москвы02:00

Закон об «устойчивости Рунета» подорожал на 10 млрд

URA.Ruвчера в 23:52

Устойчивый интернет в России подорожал

Lenta.ruвчера в 23:46

«Суверенный рунет» подорожал до 30 млрд рублей

Коммерсантъ04:05
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 20:53, Ашберн
Космос

Названа дата первого пуска ракеты с космодрома Восточный в 2019 году

Обновлено в 18:44
Шоу-бизнес

Стас Бондаренко стал отцом в третий раз

Артист с удовольствием рассказывал поклонникам о том, что происходит в их семье, и вот, 26 марта, обрадовал подписчиков долгожданной новостью — он стал отцом в третий раз.
Обновлено в 10:00
Политика

Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку

Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика.
Обновлено в 14:21
Космос

В России разработали спутник-уничтожитель космического мусора

Уничтожитель космического мусора сможет захватывать "вышедшие из строя малые космические аппараты на низких орбитах (от 500 до 700 км)", сказала Баркова.
Обновлено в 19:22
Политика

The New York Times (США): насколько Путин могуществен на самом деле? (The New York Times)

Широко распространенное среди критиков президента Трампа мнение, согласно которому Россия помогла ему занять президентское кресло, вступив в сговор с его предвыборным штабом, частично основано на первоначальном представлении о возможностях и влиянии Путина.
Обновлено в 20:42
Армия и оружие

В США обнаружили захоронение советского военнослужащего

До настоящего времени было известно лишь об одном месте в США, где захоронены советские военнослужащие, погибшие во время Второй мировой войны – Национальное кладбище Форт Ричардсон (г. Анкоридж, штат Аляска).
Обновлено в 18:32
Наука

Ученые: Работа в ночную смену повышает риск выкидыша

Ученые из Копенгагена выяснили, что работа в ночную смену может повысить риск выкидыша.
Обновлено в 06:22
Политика

Reuters узнал сроки публикации доклада Мюллера по России

Генеральный прокурор США Уильям Барр планирует публичную часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном «вмешательстве» России в американские выборы в течение «нескольких недель».
Обновлено в 16:08
Общество

Мартышкин труд: какие работы не нужно делать в саду по весне

Бытует абсолютно «дикое» мнение о том, что удобрения нужно разбрасывать на огороде до того, как сойдет снег.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес

Британский таблоид высмеял Анастасию Волочкову за чрезмерный фотошоп

В статье, выпущенной таблоидом The Sun, появился кадр Волочковой из отпуска на Мальдивах.
Обновлено в 17:00
Здоровье

В Британии девушка спит по 22 часа в сутки из-за редкого заболевания

Синдром «спящей красавицы» вынуждает англичанку находиться в состоянии покоя почти полные сутки.
Обновлено в 16:12
Здоровье

Минздрав предложил ввести в России всеобщее йодирование пищевой соли

Минздрав предлагает ввести всеобщее йодирование соли в России с 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 13:57
Происшествия

Бывшего министра Абызова выманили в Россию и задержали

Бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова, заподозренного в хищении четырех миллиардов рублей, выманили в Россию перед задержанием.
Обновлено в 13:12
Происшествия

Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии

Правоохранительные органы Ирландии ведут расследование в отношении бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора по подозрению в сексуальном насилии, передаёт 26 марта The New York Times.
Обновлено в 16:21
Происшествия

Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки

На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.
Обновлено в 19:00
Происшествия

Boeing 737 MAX экстренно сел в США из-за неполадок

В американском аэропорту экстренную посадку совершил авиалайнер Boeing 737 MAX авиакомпании Southwest Airlines, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Обновлено в 17:05
Футбол

«Барселона» отказалась от покупки Гризманна

Каталонская "Барселона" решила отказаться от идеи приобрести форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:41
Общество

Сельским женщинам хотят увеличить продолжительность рабочего дня

Женщинам, которые работают в сельской местности, могут увеличить на 4 часа продолжительность рабочей недели.
Обновлено в 20:45
Политика

Трамп потребовал отправить американцев к Луне в пятилетний срок

Президент США Дональд Трамп дал указание НАСА "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, заявил вице-президент Майк Пенс.
Обновлено в 18:17
Энергетика

Заморозки до –20: кабмин и нефтяники остудили цены на бензин в опте

Да еще раз Правительство и нефтяные компании на совещании во вторник договорились продлить до конца II квартала соглашение о заморозке цен на внутреннем рынке на бензин и дизтопливо, сообщил Дмитрий Козак.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин был замечен в онкоцентре

Владимир Кузьмин был замечен в онкоцентре Поклонники всерьез опасаются за здоровье артиста.
Обновлено в 06:22
Транспорт

Количество рейсов из Охи в Южно-Сахалинск увеличится

С 1 апреля самолеты по направлению из Охи в Южно-Сахалинск начнут выполнять по 4 рейса. С 1 июня лайнеры будут летать ежедневно.
Обновлено в 20:36
Политика

В ООН оценили ущерб Евросоюза от антироссийских санкций

«С точки зрения Европейского союза крайне странно вводить санкции, которые наносят больший ущерб европейским компаниям, нежели российским», — приводит его слова РИА Новости.
Обновлено в 13:38
Шоу-бизнес

Промоутер объяснил, почему Началова не стала звездой

Певицу Юлию Началову заказывали на корпоративы только для того, чтобы полюбоваться ею, сообщил звездный промоутер Сергей Лавров.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

Военные США проигнорировали совещание РФ и Сирии по лагерю «Рукбан»

Представители США отказались участвовать в координационном совещании, посвященном ликвидации лагеря «Рукбан», где живут сирийские беженцы.
Обновлено в 10:28
Общество

Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами

Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено в 20:09
Политика

Путин и Лукашенко обсудили российско-белорусские отношения

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским лидером Александром Лукашенко обсудил актуальные вопросы российско-белорусских отношений с акцентом на развитие сотрудничества в рамках Союзного государства.
Обновлено в 16:38
Армия и оружие

Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ

Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Экономика

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено в 15:27
Происшествия

В Хабаровске коллектор выложил в Сеть порно с участием дочери должника

В Хабаровске арестован коллектор, которого обвиняют в публикации фото-коллажа интимного характера.
Обновлено в 18:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное