Экономика
Стоимость российской пшеницы достигла минимумаКоммерсантъ 11:09
Стоимость российской пшеницы достигла минимума Снижение спроса на российскую пшеницу продолжает сказываться на ее ценах. На прошлой неделе средние котировки снизились на $6, до $205–203 за тонну, что стало минимумом с июля 2018 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:40, Ашберн
Транспорт
Дорожная ситуация на въездах в Москву начала осложняться
Обновлено в 07:29
Общество
Приказ о нормативах сброса в Байкал прошел общественные слушания
Минприроды РФ ведет активную совместную работу с общественными организациями, пытаясь найти компромисс между наукой и технологиями в работе над приказом по изменению экологических нормативов для стоков очистных сооружений на Байкальской природной территории.
Обновлено в 11:15
Футбол
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Буркина-Фасо неизвестные атаковали церковь
Обновлено в 11:10
Происшествия
В ОАЭ заявили о попытках диверсий против грузовых судов около Фуджейры
В ОАЭ заявили, что четыре коммерческих грузовых судна стали целями диверсий вблизи территориальных вод страны в Оманском заливе на восток от эмирата Фуджейра.
Обновлено в 11:58
Происшествия
На станции Шиес охранники избивали жителей Архангельской области
Обновлено вчера в 10:25
Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем
Обновлено в 06:40
Общество
Власти Сицилии предлагают россиянам купить дом за 1 евро
Мэр Муссомели Джузеппе Катания предложил гражданам России за один евро купить любой заброшенный дом в историческом центре сицилийской провинции Кальтаниссетта.
Обновлено в 04:01
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Британии
Трое россиян вошли в список самых богатейший людей Великобритании по версии The Sunday Times. Среди них - Алишер Усманов и Роман Абрамович.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Общество
В Москве прошел мотопробег в память Сергея Доренко
В Москве в воскресенье, 12 мая, прошел мотопробег в память о погибшем 9 мая российском журналисте Сергее Доренко, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом
Дочь известной журналистки Ирины Хакамады, которая родилась с синдромом Дауна, рассталась с бойфрендом.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцом
Дочь главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, сообщил ТАСС.
Обновлено в 05:34
Авто
Есть зацеп! Тест шин Pirelli Centurato P7
Пока что Pirelli Cinturato P7 показывают себя сравнительно комфортными, дарящими удовольствие от надежной и четкой управляемости, а также эффективного замедления.
Обновлено в 08:05
Музыка
Сергей Лазарев пригрозил закрыть социальные сети после Евровидения
Певец Сергей Лазарев в интервью Регине Тодоренко заявил, что после музыкального конкурса Евровидение он намерен закрыть свои личные аккаунты во всех социальных сетей.
Обновлено в 01:35
Футбол
«Спартак» обыграл «Уфу» благодаря голу Зе Луиша
В матче 28-го тура "красно-белые" обыграли на своем поле "Уфу" (1:0) благодаря голу Зе Луиша.
Обновлено в 11:50
Культура
Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон
Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон скончалась в США в возрасте 72 лет.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Фанаты ЦСКА и «Зенита» устроили драку перед матчем
Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес
Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»
По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи
В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес
Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли
Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
Обновлено в 00:58
Хоккей
Россия разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею
Матч, прошедший в Братиславе, завершился со счетом 5:0. Шайбы забросили: Евгений Дадонов (13, 41), Никита Кучеров (35), Иван Телегин (35), Илья Ковальчук (44).
Обновлено в 08:21
Политика
Десятки сталинских чекистов тайно реабилитировали в России
В России официально реабилитировали десятки сотрудников НКВД, расстрелянных в 1930-х — 1950-х годах, передает "Радио Свобода".
Обновлено в 12:25
Политика
Адвокат Трампа назвал депутата Рады Лещенко его врагом
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, который отменил ранее анонсированный визит в Киев, объяснил свое решение наличием на Украине врагов.
Обновлено вчера в 10:41
Шоу-бизнес
Бывший муж Меган Маркл женился на миллионерше
Бывший муж герцогини Сассекской Меган женился на дочери скандально известного миллионера Стэнфорда Курланда.
Обновлено в 10:30
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 500 000 рублей показали на свежих фото
Компания Renault продолжает подогревать интерес к новому бюджетному кросс-вэну Triber за 500 000 рублей, старт продаж которого намечен на июль текущего года.
Обновлено в 00:38