Экономика

Стоимость российской пшеницы достигла минимумаКоммерсантъ 11:09

Стоимость российской пшеницы достигла минимума Снижение спроса на российскую пшеницу продолжает сказываться на ее ценах. На прошлой неделе средние котировки снизились на $6, до $205–203 за тонну, что стало минимумом с июля 2018 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Цена российской пшеницы достигла минимума

БИЗНЕС Online12:24

Стоимость российской пшеницы достигла минимума

Коммерсантъ11:09

Стоимость отечественной пшеницы достигла минимума с июля 2018 года

Бизнес-новости в Кирове11:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:40, Ашберн
Транспорт

Дорожная ситуация на въездах в Москву начала осложняться

Обновлено в 07:29
Общество

Приказ о нормативах сброса в Байкал прошел общественные слушания

Минприроды РФ ведет активную совместную работу с общественными организациями, пытаясь найти компромисс между наукой и технологиями в работе над приказом по изменению экологических нормативов для стоков очистных сооружений на Байкальской природной территории.
Обновлено в 11:15
Футбол

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

Обновлено в 12:00
Происшествия

В Буркина-Фасо неизвестные атаковали церковь

Обновлено в 11:10
Происшествия

В ОАЭ заявили о попытках диверсий против грузовых судов около Фуджейры

В ОАЭ заявили, что четыре коммерческих грузовых судна стали целями диверсий вблизи территориальных вод страны в Оманском заливе на восток от эмирата Фуджейра.
Обновлено в 11:58
Футбол

Виктор Гончаренко: «Мы получаем удовольствие от своей работы на поле»

Обновлено в 11:55
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено в 01:44
Происшествия

На станции Шиес охранники избивали жителей Архангельской области

Обновлено вчера в 10:25
Шоу-бизнес

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

Обновлено в 06:40
Общество

Власти Сицилии предлагают россиянам купить дом за 1 евро

Мэр Муссомели Джузеппе Катания предложил гражданам России за один евро купить любой заброшенный дом в историческом центре сицилийской провинции Кальтаниссетта.
Обновлено в 04:01
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Британии

Трое россиян вошли в список самых богатейший людей Великобритании по версии The Sunday Times. Среди них - Алишер Усманов и Роман Абрамович.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Общество

В Москве прошел мотопробег в память Сергея Доренко

В Москве в воскресенье, 12 мая, прошел мотопробег в память о погибшем 9 мая российском журналисте Сергее Доренко, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес

Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом

Дочь известной журналистки Ирины Хакамады, которая родилась с синдромом Дауна, рассталась с бойфрендом.
Обновлено в 10:00
Общество

В центре Харькова снесут палатку в честь погибших украинских солдат

Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцом

Дочь главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, сообщил ТАСС.
Обновлено в 05:34
Авто

Есть зацеп! Тест шин Pirelli Centurato P7

Пока что Pirelli Cinturato P7 показывают себя сравнительно комфортными, дарящими удовольствие от надежной и четкой управляемости, а также эффективного замедления.
Обновлено в 08:05
Музыка

Сергей Лазарев пригрозил закрыть социальные сети после Евровидения

Певец Сергей Лазарев в интервью Регине Тодоренко заявил, что после музыкального конкурса Евровидение он намерен закрыть свои личные аккаунты во всех социальных сетей.
Обновлено в 01:35
Футбол

«Спартак» обыграл «Уфу» благодаря голу Зе Луиша

В матче 28-го тура "красно-белые" обыграли на своем поле "Уфу" (1:0) благодаря голу Зе Луиша.
Обновлено в 11:50
Культура

Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон

Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон скончалась в США в возрасте 72 лет.
Обновлено в 01:20
Происшествия

Фанаты ЦСКА и «Зенита» устроили драку перед матчем

Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес

Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»

По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи

В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес

Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли

Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
Обновлено в 00:58
Хоккей

Россия разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею

Матч, прошедший в Братиславе, завершился со счетом 5:0. Шайбы забросили: Евгений Дадонов (13, 41), Никита Кучеров (35), Иван Телегин (35), Илья Ковальчук (44).
Обновлено в 08:21
Спорт

ФВСР: олимпийский чемпион Виктор Манаков умер из-за халатности врачей

Обновлено в 10:37
Политика

Десятки сталинских чекистов тайно реабилитировали в России

В России официально реабилитировали десятки сотрудников НКВД, расстрелянных в 1930-х — 1950-х годах, передает "Радио Свобода".
Обновлено в 12:25
Политика

Адвокат Трампа назвал депутата Рады Лещенко его врагом

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, который отменил ранее анонсированный визит в Киев, объяснил свое решение наличием на Украине врагов.
Обновлено вчера в 10:41
Шоу-бизнес

Бывший муж Меган Маркл женился на миллионерше

Бывший муж герцогини Сассекской Меган женился на дочери скандально известного миллионера Стэнфорда Курланда.
Обновлено в 10:30
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 500 000 рублей показали на свежих фото

Компания Renault продолжает подогревать интерес к новому бюджетному кросс-вэну Triber за 500 000 рублей, старт продаж которого намечен на июль текущего года.
Обновлено в 00:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное