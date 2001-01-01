Стоимость российской пшеницы достигла минимумаКоммерсантъ 11:09

Стоимость российской пшеницы достигла минимума Снижение спроса на российскую пшеницу продолжает сказываться на ее ценах. На прошлой неделе средние котировки снизились на $6, до $205–203 за тонну, что стало минимумом с июля 2018 года.

Общество Приказ о нормативах сброса в Байкал прошел общественные слушания Минприроды РФ ведет активную совместную работу с общественными организациями, пытаясь найти компромисс между наукой и технологиями в работе над приказом по изменению экологических нормативов для стоков очистных сооружений на Байкальской природной территории.

Происшествия В ОАЭ заявили о попытках диверсий против грузовых судов около Фуджейры В ОАЭ заявили, что четыре коммерческих грузовых судна стали целями диверсий вблизи территориальных вод страны в Оманском заливе на восток от эмирата Фуджейра.

Общество Власти Сицилии предлагают россиянам купить дом за 1 евро Мэр Муссомели Джузеппе Катания предложил гражданам России за один евро купить любой заброшенный дом в историческом центре сицилийской провинции Кальтаниссетта.

Экономика Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Британии Трое россиян вошли в список самых богатейший людей Великобритании по версии The Sunday Times. Среди них - Алишер Усманов и Роман Абрамович.

Происшествия Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

Общество В Москве прошел мотопробег в память Сергея Доренко В Москве в воскресенье, 12 мая, прошел мотопробег в память о погибшем 9 мая российском журналисте Сергее Доренко, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Шоу-бизнес Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом Дочь известной журналистки Ирины Хакамады, которая родилась с синдромом Дауна, рассталась с бойфрендом.

Шоу-бизнес Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцом Дочь главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, сообщил ТАСС.

Авто Есть зацеп! Тест шин Pirelli Centurato P7 Пока что Pirelli Cinturato P7 показывают себя сравнительно комфортными, дарящими удовольствие от надежной и четкой управляемости, а также эффективного замедления.

Музыка Сергей Лазарев пригрозил закрыть социальные сети после Евровидения Певец Сергей Лазарев в интервью Регине Тодоренко заявил, что после музыкального конкурса Евровидение он намерен закрыть свои личные аккаунты во всех социальных сетей.

Футбол «Спартак» обыграл «Уфу» благодаря голу Зе Луиша В матче 28-го тура "красно-белые" обыграли на своем поле "Уфу" (1:0) благодаря голу Зе Луиша.

Культура Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон скончалась в США в возрасте 72 лет.

Шоу-бизнес Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса» По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.

Шоу-бизнес Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.

Хоккей Россия разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею Матч, прошедший в Братиславе, завершился со счетом 5:0. Шайбы забросили: Евгений Дадонов (13, 41), Никита Кучеров (35), Иван Телегин (35), Илья Ковальчук (44).

Политика Десятки сталинских чекистов тайно реабилитировали в России В России официально реабилитировали десятки сотрудников НКВД, расстрелянных в 1930-х — 1950-х годах, передает "Радио Свобода".

Политика Адвокат Трампа назвал депутата Рады Лещенко его врагом Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, который отменил ранее анонсированный визит в Киев, объяснил свое решение наличием на Украине врагов.

Шоу-бизнес Бывший муж Меган Маркл женился на миллионерше Бывший муж герцогини Сассекской Меган женился на дочери скандально известного миллионера Стэнфорда Курланда.