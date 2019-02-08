Стоимость проезда по ВСД в Петербурге может составить 300 рублейКоммерсантъ Санкт-Петербург 09:44

Проезд по трем планируемым участкам Восточного скоростного диаметра, который собираются построить в Петербурге, может обойтись для автомобилистов в 300 рублей.

Стоимость проезда по ВСД в Петербурге может составить 300 рублей

Политика Путин уволил девять генералов силовых ведомств Президент России Владимир Путин уволил девять генералов силовых ведомств и МЧС.

Общество Синоптики заявили о наступлении самого теплого десятилетия за 150 лет Декада с 2014-го по 2023 год станет самой теплой за последние 150 лет, утверждают специалисты Всемирной метеорологической организации.

Авто Renault разработает пикап Renault Duster в 2019 году Официальные лица Renault сообщили, что пикап на базе Duster станет утилитарной моделью.

Авто АвтоВАЗ представил учебную Lada Granta Компания «АвтоВАЗ» рассказала об учебном седане Lada Granta, предназначенном специально для автошкол.

Космос Роскосмос обозначил сроки высадки российских космонавтов на Луну Для отработки операции по высадке космонавтов на поверхность Луны на 2028-2029 годы запланированы два испытательных полета с тестированием взлетно-посадочного комплекса и облетом спутника Земли пилотируемым кораблем.

Происшествия Трех дебоширов сняли в Шереметьево с рейса Москва-Анталья В аэропорту Шереметьево полиция сняла с рейса Москва-Анталья троих пассажиров, злоупотребивших на борту самолета алкоголем, передает "Интерфакс".

Авто Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.

Общество Немецкие «желтые жилеты» устроили митинг перед красной ковровой дорожкой Берлинале Работники немецких кинотеатров устроили митинг перед Берлинале Паласт, главной фестивальной площадкой Берлинского международного кинофестиваля, передаёт корреспондент "Интерфакса".

Происшествия В Лондоне самолет во время посадки снесло с полосы ураганным ветром Пассажирский самолет авиакомпании British Airways не смог приземлиться в лондонском аэропорту Хитроу из-за ураганного ветра, пишет 8 февраля Daily Mail.

Гаджеты Эксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем излучения Определены смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения. Об этом 4 февраля сообщила компания Statista.

Армия и оружие Постпредство США при НАТО ответило на предложения России по ДРСМД Постпредство США при НАТО ответило на предложения России по уничтожению оружия, нарушающего Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Происшествия Суматранский тигр насмерть задрал свою невесту в Лондонском зоопарке Суматранский тигр по кличке Асим, который в конце января прибыл в зоопарк Лондона, задрал тигрицу Мелати во время первого свидания.

Происшествия В Куршевеле частный самолет врезался в сугроб На горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах частный самолет врезался в сугроб, сообщает France Info.

Транспорт «Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета Крупнейший российский авиаперевозчик — компания «Аэрофлот» усложняет правила перевозки домашних животных на борту самолетов.

Авто Представлен Subaru Legacy нового поколения Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.

Общество Снег, гололедица и до 2 градусов мороза ожидаются в Москве в субботу Облачная погода, гололедица и до 2 градусов мороза ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Общество «Росконтроль» назвал лучший стиральный порошок Все образцы нарушили норму по токсичности. Худший результат по анионогенным поверхностно-активным веществам показал порошок AOS/«Я родился».

Авто Toyota сделала из RAV4 полноценный внедорожник Компания Toyota показала новую версию кроссовера RAV4, подготовленного для бездорожья. Премьера прошла на Чикагском автосалоне.

Наука Капсула с микроиглой доставила инсулин в желудок свиньи Испытания капсул с инсулином на свиньях и крысах показали, что они способны доставлять в кровь количество вещества, сравнимое с традиционными подкожными инъекциями, рассказывают авторы статьи в Science.

Общество Раскрыты самые раздражающие поступки пассажиров в самолете Выяснилось, что многие ненавидят детей, играющих в чересчур громкие видеоигры, пассажиров, сидящих в хвосте самолета, но пытающихся первыми пробраться к выходу после посадки, а также людей, которые читают чужую книгу через плечо соседа.

Экономика Moody’s повысило суверенный рейтинг России Moody's повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного "Baa3" со спекулятивного "Ba1". Об этом сообщается на сайте агентства.