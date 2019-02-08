Транспорт
Стоимость проезда по ВСД в Петербурге может составить 300 рублейКоммерсантъ Санкт-Петербург 09:44
Проезд по трем планируемым участкам Восточного скоростного диаметра, который собираются построить в Петербурге, может обойтись для автомобилистов в 300 рублей.
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