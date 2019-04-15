Экономика

Стоимость проекта «русского OneWeb» выросла до 534 млрд рублейRuposters.ru 06:55

Стоимость создания глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы "Эфир", которая должна стать аналогом международного проекта OneWeb, выросла с 300 млрд до 534 млрд рублей, сообщает РБК. В третьем квартале 2018 года проект "Эфира" был уточнен.
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Проект российской системы спутникового интернета подорожал до 534 миллиардов рублей

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