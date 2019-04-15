Экономика

Стоимость проекта «русского OneWeb» выросла до 534 млрд рублейRuposters.ru 06:55

Стоимость создания глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы "Эфир", которая должна стать аналогом международного проекта OneWeb, выросла с 300 млрд до 534 млрд рублей, сообщает РБК. В третьем квартале 2018 года проект "Эфира" был уточнен.
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Стоимость спутниковой системы «Эфир» превысила 500 млрд рублей

Коммерсантъ06:13

Стоимость спутниковой интернет-системы России выросла в 2 раза

Московский Комсомолец07:19

Российский глобальный интернет подорожал до 534 миллиардов рублей

Lenta.ru06:44

«Русский спутниковый Интернет» подорожал до половины триллиона. Желающих вкладываться в «Эфир» пока нет

Фонтанка.Ру06:34

Проект российской системы спутникового интернета подорожал почти в два раза

Эхо Москвы10:31

Проект «русского OneWeb» подорожал до ₽534 млрд

РБК05:00

Проект российской системы спутникового интернета подорожал до 534 миллиардов рублей

Дождь06:41
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Армия и оружие

Путин направил российских миротворцев в ЦАР и на Кипр

Президент РФ Владимир Путин распорядился направить до 30 российских военнослужащих в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в Центрально-Африканской Республике.
Обновлено в 12:49
Происшествия

В Соборе Парижской Богоматери начался пожар

Обновлено в 13:38
Политика

Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского

Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Хоккей

Патрик Кейн едет на ЧМ-2019 и будет капитаном сборной США

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн будет капитаном сборной США на чемпионате мира по хоккею 2019 года, информирует официальный «твиттер» американской сборной.
Обновлено в 13:02
Экономика

Superjob: почти 40% жителей России не имеют сбережений

Около 40% граждан России не имеют никаких сбережений.
Обновлено в 04:10
Авто

В Шанхае презентовали «бронзовый» концепт-кар бренда Chery

Суббренд Exeed, который принадлежит китайскому производителю Chery, показал свой концепт под названием E-IUV.
Обновлено в 10:15
Футбол

Егоров пригласил Грушевского, раскритиковавшего Лапочкина, на семинар по правилам игры в футбол

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров ответил на критику известного артиста и болельщика ЦСКА Михаила Грушевского, который выразил недовольство работой арбитра Сергея Лапочкина в матче 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:3). Рефери удалил с поля защитника армейцев Марио Фернандеса.
Обновлено в 06:38
Космос

OSIRIS-REx прислал новые снимки поверхности Бенну

Межпланетная автоматическая станция OSIRIS-REx была запущена в сентябре 2016 года, а к цели своей миссии - астероиду Бенну - прибыла в декабре 2018-го.
Обновлено в 03:55
Музыка

Верка Сердючка поедет на «Евровидение»

Обновлено в 12:32
Происшествия

Под Мокшаном в ночном ДТП погибли 5 человек

В группе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что водитель и пассажиры легкового автомобиля — 36-летний, 61-летний и 55-летний мужчины, а также 36-летняя женщина погибли на месте аварии.
Обновлено в 02:40
Общество

Проезд в электричках предложили сделать бесплатным для льготников

Врио губернатора Петербурга предложил сделать бесплатным проезд в электричках для льготников.
Обновлено в 13:24
Авто

Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае

Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
Обновлено в 10:09
Экономика

Росстат сообщил о снижении темпов роста промышленного производства

Рост промышленного производства в марте 2019 года замедлился до 1,2% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года, сообщает Росстат.
Обновлено в 13:46
Политика

Совет ЕС одобрил поправки к Газовой директиве

Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток — 2".
Обновлено в 04:29
Политика

Против Зеленского завели дело о растрате бюджетных денег

Соломенский районный суд Киева обязал завести уголовное дело о растрате против лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Британка заработала инсульт, похрустев шеей

Обновлено в 11:02
Политика

Бывший завод Порошенко превратят в главную базу ремонта кораблей ЧФ

По словам директора завода Владимира Баженова, разработана программа модернизации и технического перевооружения предприятия, после реализации которой в течение года корабли ЧФ встанут в доки «Севморзавода».
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес

Бузова призналась в желании переспать с Тарасовым

Телеведущая скандальной телестройки «Дом-2», дизайнер и певица Ольга Бузова приняла участие в шоу «Поцеловать/Переспать/Убрать».
Обновлено в 09:19
Экономика

Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет

Бундесбанк оценил прямые инвестиции в Россию немецкого бизнеса в 2018 г. более чем в 1 млрд евро.
Обновлено в 11:55
Транспорт

Подорожал проезд по платным участкам трассы М4 «Дон»

Обновлено в 01:51
Политика

Главный военный прокурор Украины сбежал за границу

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает свой 70-летний юбилей

Алла Пугачева отмечает свой 70-летний юбилей, а также принимает поздравления от своих коллег и членов семьи.
Обновлено в 00:11
Происшествия

Жительницу Кубани задержали за убийство четырехлетней дочери

Обновлено в 07:11
Армия и оружие

Турция отказалась интегрировать С-400 в системы НАТО

В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.
Обновлено в 12:02
Футбол

Фанаты «Динамо» разрисовали стену Цоя в Москве

Болельщики московского "Динамо" раскрасили известную стену Виктора Цоя в Москве на Арбате.
Обновлено вчера в 11:11
Футбол

Егоров: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ростова»

Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовского клуба, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 07:05
Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Гаджеты

Samsung тайно запустила и прекратила продажи гибкого Galaxy Fold

Оказалось, что еще три дня назад компания Samsung на территории США без громких анонсов начала продажи своего гибкого смартфона Galaxy Fold.
Обновлено в 07:48
Политика

В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму

В пресс-службе кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского сказали, что не признают воссоединение Крыма с Россией, что стало возможным после референдума на полуострове 2014 года.
Обновлено в 13:06
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