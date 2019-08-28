Общество

ИзвестияИзвестия«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси

Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности. Церемония прошла на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в среду, 28 августа.
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«Вертолеты России» рассказали, сколько будет стоить полет на аэротакси

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве планируется в примерно 3 тысячи рублей, сообщил РИА Новости гендиректор компании "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") Александр Охонько.
РИА Новости10:24

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Стоимость полета на аэротакси в Москве составит около 3 тыс. рублей

Коммерсантъ13:34

Услугу аэротакси между Москвой и аэропортами могут запустить после тестов сервиса в 2020 г

Агентство Москва09:33

В «Вертолетах России» назвали цены на аэротакси в Москве

РБК12:42

Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве составит около 2700 рублей

РЖД-Партнер10:16

«Вертолеты России» договорились о создании в Москве системы аэротакси

Ведомости09:10

«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» подписали соглашение о создании системы аэротакси

Дождь09:09

Эксперты назвали запуск аэротакси экспериментом, у которого есть будущее

ТАСС14:54
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СК возбудил дело после гибели четырехлетней девочки в ДТП в Москве

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с Range Rover на западе Москвы, в результате которого погибла четырехлетняя девочка, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
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Брижит Макрон отреагировала на извинения бразильцев за выпад Болсонару

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В Испании у почти 20 детей обнаружили «синдром оборотня» или гипертрихоз (избыточный рост волос).
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По информации El Chiringuito, «Барселона» собирается представить форварда Неймара в четверг.
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Меркель и Зеленский обсудили работу нормандского формата

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону работу нормандского формата, сообщает пресс-служба правительства ФРГ.
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Границу с Украиной в Крыму ежедневно пересекают 15 тысяч человек

Всего с начала 2019 года государственную границу с Украиной в Крыму в обоих направлениях пересекли более 1,8 млн человек.
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Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
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В Пентагоне обозначили условие возврата Турции в программу F-35

Вашингтон начнёт обсуждать возврат Турции в программу получения истребителей пятого поколения F-35 только при условии полного избавления от российских комплексов ПВО С-400, заявил 28 августа глава Пентагона Марк Эспер.
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Москвичам повысили минимальную пенсию

С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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Компания «Укрэнерго» объявила о передаче на рассмотрение международного арбитража своих требований о взыскании с России компенсации за потерю инфраструктурных объектов на территории Крыма.
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