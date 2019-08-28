Общество
Известия«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности. Церемония прошла на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в среду, 28 августа.
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с чего всё началось
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве планируется в примерно 3 тысячи рублей, сообщил РИА Новости гендиректор компании "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") Александр Охонько.РИА Новости10:24
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 16:19, Вашингтон
Происшествия
СК возбудил дело после гибели четырехлетней девочки в ДТП в Москве
Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с Range Rover на западе Москвы, в результате которого погибла четырехлетняя девочка, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
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В Мексике при нападении на бар погибли больше 20 человек
В городе Коацакоалькос на юге Мексики при нападении на бар погибли больше 20 человек. Об этом 28 августа написало местное издание Excelsior.
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Манджукич отказался от перехода в «ПСЖ»
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79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
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Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавшей от полицейских волейболистки
Защита подозреваемых отрицает факт сексуального контакта полицейских со спортсменкой. 28 августа подозреваемых поместили в СИЗО.
Lenta.ru 13:00
Политика
Брижит Макрон отреагировала на извинения бразильцев за выпад Болсонару
Жители Бразилии принесли извинения первой леди Франции Брижит Макрон за оскорбление, которое нанес ей бразильский лидер Жаир Болсонару.
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Происшествия
В Испании дети заболели «синдромом оборотня»
В Испании у почти 20 детей обнаружили «синдром оборотня» или гипертрихоз (избыточный рост волос).
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Экономика
Forbes опубликовал список богатейших российских семей
Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
ТАСС 04:30
Политика
Генпрокуратура Украины: Вышинского готовят к обмену «35 на 35»
Изменение меры пресечения для руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского состоялось в рамках подготовки к обмену «35 на 35».
News.ru 13:38
Футбол
«Барселона» может представить Неймара в четверг
По информации El Chiringuito, «Барселона» собирается представить форварда Неймара в четверг.
Бомбардир.ру 06:28
Политика
Госдеп рассказал о мерах по защите выборов от влияния через соцсети
Американские власти принимают меры против вмешательства в выборы путём использования социальных сетей, заявил заместитель помощника госсекретаря США Роберт Стрейер.
RT на русском 15:47
Политика
Меркель и Зеленский обсудили работу нормандского формата
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону работу нормандского формата, сообщает пресс-служба правительства ФРГ.
RT на русском 14:45
Путешествия
Границу с Украиной в Крыму ежедневно пересекают 15 тысяч человек
Всего с начала 2019 года государственную границу с Украиной в Крыму в обоих направлениях пересекли более 1,8 млн человек.
ИА Крыминформ 06:25
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Армия и оружие
В Пентагоне обозначили условие возврата Турции в программу F-35
Вашингтон начнёт обсуждать возврат Турции в программу получения истребителей пятого поколения F-35 только при условии полного избавления от российских комплексов ПВО С-400, заявил 28 августа глава Пентагона Марк Эспер.
REGNUM 14:58
Общество
Москвичам повысили минимальную пенсию
С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 11:17
Футбол
«Монако» ведет переговоры с «Челси» по Бакайоко
Сообщается, что "Монако" желает подписать полузащитника "Челси" Тьему Бакайоко.
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Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России
Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 13:30
Религия
Сегодня православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Сегодня православные верующие отмечают Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествовал довольно строгий, двухнедельный пост.
ГТРК Марий Эл 09:24
Игры
Ubisoft назвала бизнес-модель Steam «нереальной»
В беседе с The New York Times вице-президент Ubisoft по партнерству и доходам Крис Ран назвал эти проценты «нереальными».
Игромания.ру 14:15
Армия и оружие
Эрдоган и Джонсон потребовали от России и Сирии выполнения обязательств
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили ситуацию в Сирийской Арабской Ресублике и заявили, что правительство Башара Асада и Российская Федерация должны выполнять свои международные обязательства.
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Политика
«Укрэнерго» потребовало взыскать с России стоимость активов в Крыму
Компания «Укрэнерго» объявила о передаче на рассмотрение международного арбитража своих требований о взыскании с России компенсации за потерю инфраструктурных объектов на территории Крыма.
РБК 06:43
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Болтон оценил свой визит на Украину
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал свой визит на Украину.
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Ужин на побережье: Шейк показала, как отдыхает с мамой на Ибице
Ирина Шейк после слухов о расставании с Брэдли Купером долго хранила молчание, а затем уехала отдыхать на Ибицу.
Телепрограмма 12:44
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Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года
По мнению министерства, курс доллара может превысить 70 рублей только в консервативном варианте прогноза и только после 2023 года.
Известия 11:13
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Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
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Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия 11:18
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Мария Миронова во второй раз станет мамой
Российская актриса Мария Миронова скоро станет мамой второй раз. Сведения об этом звезда обнародовала на своих страницах в социальных сетях.
OAnews 15:11