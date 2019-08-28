Общество

ИзвестияИзвестия«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси

Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности. Церемония прошла на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в среду, 28 августа.
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«Вертолеты России» рассказали, сколько будет стоить полет на аэротакси

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве планируется в примерно 3 тысячи рублей, сообщил РИА Новости гендиректор компании "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") Александр Охонько.
РИА Новости10:24

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«Вертолеты России» договорились о создании в Москве системы аэротакси

Ведомости09:10

Глава «Вертолетов России» назвал цены на аэротакси в Москве

РБК12:42

Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве составит около 2700 рублей

РЖД-Партнер10:16

Стоимость полета на аэротакси в Москве составит около 3 тыс. рублей

Коммерсантъ13:34

«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» подписали соглашение о создании системы аэротакси

Дождь09:09

Аэротакси в Москве смогут летать над руслами рек и ж/д путями

ТАСС11:03

Услугу аэротакси между Москвой и аэропортами могут запустить после тестов сервиса в 2020 г

Агентство Москва09:33
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 14:13, Вашингтон
Экономика

В России зафиксировали рост уровня бедности

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с I полугодием 2018 года и составила 19,8 млн человек, уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, сообщил во вторник Росстат.
Интерфакс вчера в 14:42
Политика

Госдеп раскрыл цель несостоявшейся поездки сенаторов США в Россию

Сенаторы США Рон Джонсон и Крис Мерфи, которые утверждают, что им отказали в получении визы в Россию, планировали в ходе своей поездки обсудить вопросы двусторонних отношений и оценить перспективы для более конструктивного взаимодействия двух стран, заявили в Госдепе США.
Газета.Ru 07:48
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом

Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 10:17
Политика

Зеленский приветствовал присоединение США к «нормандскому формату»

Украина приветствовала бы присоединение Соединённых Штатов к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе в «нормандском формате».
REGNUM 09:01
Происшествия

СК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка

Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда Range Rover на девочку на западе Москвы.
ТАСС 12:57
Экономика

РБК сообщил о дефиците авокадо в российских магазинах

Рост спроса на авокадо привел к тому, что в августе 2019 г. торговые сети столкнулись с сезонной нехваткой этого фрукта, пишет РБК: потребители заметили, что в некоторых сетевых магазинах Москвы его не было, а в других – либо была в наличие только продукция низкого качества, либо по высокой цене.
Ведомости 12:53
Политика

В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.
РИА Новости 13:34
Кино

Майкл Бэй готовит секретный проект со сценаристом «Трансформеров»

ИА InterMedia 09:10
Армия и оружие

Россия может помочь Турции в создании новейшего истребителя TF-X

Москва может помочь Анкаре в создании собственного истребителя пятого поколения TF-X.
Известия 04:31
Кино

Вышел финальный русский трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом

Российская газета 13:35
Политика

Гройсман записал прощальное видеообращение

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.
Известия 12:30
Политика

Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Космос

На экзопланетах условия для жизни могут быть лучше, чем на Земле

Портал Поиск 26 августа в 02:30
Происшествия

При обрушении здания в Новосибирске погибли люди

В результате обрушения здания в Новосибирске погиб один человек, сообщает ГУ МЧС по региону.
Росбалт 03:22
Гаджеты

Samsung готовит три Galaxy S11 и новый Galaxy Fold

Скорее всего корейская компания готовит более упрощенный вариант Galaxy Fold.
Astera 10:21
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Экономика

Forbes назвал самые богатые семьи России

Вести.Ru 04:55
Общество

В Перу обнаружили крупнейшее захоронение принесённых в жертву детей

В Перу археологи обнаружили крупнейшее захоронение детей, принесённых в жертву, сообщает телеканал Al Jazeera.
Газета Metro 13:14
Происшествия

Родители погибшей в Турции россиянки прокомментировали смерть дочери

Из-за грубейшей халатности обслуживающего персонала и технической обслуги в трубу системы циркуляции воды бассейна засосало руку 12-летней россиянки.
Свободная Пресса 11:57
Игры

В сентябре владельцы PlayStation Plus получат две AAA-игры

Sony ежемесячно добавляет в PlayStation Plus несколько игр. Владельцы подписки получают неограниченный доступ к таким проектам.
CyberSport.ru 12:57
Волейбол

Российские волейболистки обыграли испанок на чемпионате Европы

Чемпионат 13:05
Здоровье

В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении

Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Происшествия

Носорог напал на автомобиль в природном парке в Германии

Разъяренный носорог напал и опрокинул автомобиль смотрительницы за животными в природном парке в Германии, сообщает газета Bild.
REGNUM вчера в 19:58
Наука

600 тысяч менструальных циклов помогли уточнить их продолжительность

Пересмотреть временные рамки фаз менструального цикла решили специалисты из компании Natural Cycles под руководством Джонатана Булла (Jonathan Bull): для этого они проанализировали данные о 612613 менструальных циклах, собранных с помощью их приложения для определения фертильности (всего в выборку попали данные 124648 женщин).
N+1 вчера в 11:00
Происшествия

Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Политика

Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины

Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Политика

США подтвердили ужесточение пошлин против Китая

Власти США официально подтвердили, что таможенные пошлины на ряд товаров, экспортируемых из Китая в Соединенные Штаты, будут повышены с 10% до 15%.
Известия 12:50
Происшествия

Суд отправил на лечение напавшего на полицейского на акции в Москве в сентябре 2018 года

Тверской суд Москвы постановил направить на принудительное лечение Василия Костылева, напавшего на полицейского на несогласованной акции в столице в сентябре прошлого года.
ТАСС 13:59
Общество

Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве

По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
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Футбол

Тренер «Спартака» Кононов: понимаю, как обыграть «Брагу»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской "Браги" заявил, что соперник постарается удержать победный счет, добытый им в первой игре противостояния.
Вести.Ru 11:28
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