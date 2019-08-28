Общество
Известия«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности. Церемония прошла на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в среду, 28 августа.
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с чего всё началось
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве планируется в примерно 3 тысячи рублей, сообщил РИА Новости гендиректор компании "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") Александр Охонько.РИА Новости10:24
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 14:13, Вашингтон
Экономика
В России зафиксировали рост уровня бедности
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с I полугодием 2018 года и составила 19,8 млн человек, уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, сообщил во вторник Росстат.
Интерфакс вчера в 14:42
Политика
Госдеп раскрыл цель несостоявшейся поездки сенаторов США в Россию
Сенаторы США Рон Джонсон и Крис Мерфи, которые утверждают, что им отказали в получении визы в Россию, планировали в ходе своей поездки обсудить вопросы двусторонних отношений и оценить перспективы для более конструктивного взаимодействия двух стран, заявили в Госдепе США.
Газета.Ru 07:48
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом
Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 10:17
Политика
Зеленский приветствовал присоединение США к «нормандскому формату»
Украина приветствовала бы присоединение Соединённых Штатов к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе в «нормандском формате».
REGNUM 09:01
Происшествия
СК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка
Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда Range Rover на девочку на западе Москвы.
ТАСС 12:57
Экономика
РБК сообщил о дефиците авокадо в российских магазинах
Рост спроса на авокадо привел к тому, что в августе 2019 г. торговые сети столкнулись с сезонной нехваткой этого фрукта, пишет РБК: потребители заметили, что в некоторых сетевых магазинах Москвы его не было, а в других – либо была в наличие только продукция низкого качества, либо по высокой цене.
Ведомости 12:53
Политика
В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену
Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.
РИА Новости 13:34
Кино
Майкл Бэй готовит секретный проект со сценаристом «Трансформеров»
ИА InterMedia 09:10
Армия и оружие
Россия может помочь Турции в создании новейшего истребителя TF-X
Москва может помочь Анкаре в создании собственного истребителя пятого поколения TF-X.
Известия 04:31
Кино
Вышел финальный русский трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
Российская газета 13:35
Политика
Гройсман записал прощальное видеообращение
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.
Известия 12:30
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Космос
На экзопланетах условия для жизни могут быть лучше, чем на Земле
Портал Поиск 26 августа в 02:30
Происшествия
При обрушении здания в Новосибирске погибли люди
В результате обрушения здания в Новосибирске погиб один человек, сообщает ГУ МЧС по региону.
Росбалт 03:22
Гаджеты
Samsung готовит три Galaxy S11 и новый Galaxy Fold
Скорее всего корейская компания готовит более упрощенный вариант Galaxy Fold.
Astera 10:21
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Общество
В Перу обнаружили крупнейшее захоронение принесённых в жертву детей
В Перу археологи обнаружили крупнейшее захоронение детей, принесённых в жертву, сообщает телеканал Al Jazeera.
Газета Metro 13:14
Происшествия
Родители погибшей в Турции россиянки прокомментировали смерть дочери
Из-за грубейшей халатности обслуживающего персонала и технической обслуги в трубу системы циркуляции воды бассейна засосало руку 12-летней россиянки.
Свободная Пресса 11:57
Игры
В сентябре владельцы PlayStation Plus получат две AAA-игры
Sony ежемесячно добавляет в PlayStation Plus несколько игр. Владельцы подписки получают неограниченный доступ к таким проектам.
CyberSport.ru 12:57
Здоровье
В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении
Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Происшествия
Носорог напал на автомобиль в природном парке в Германии
Разъяренный носорог напал и опрокинул автомобиль смотрительницы за животными в природном парке в Германии, сообщает газета Bild.
REGNUM вчера в 19:58
Наука
600 тысяч менструальных циклов помогли уточнить их продолжительность
Пересмотреть временные рамки фаз менструального цикла решили специалисты из компании Natural Cycles под руководством Джонатана Булла (Jonathan Bull): для этого они проанализировали данные о 612613 менструальных циклах, собранных с помощью их приложения для определения фертильности (всего в выборку попали данные 124648 женщин).
N+1 вчера в 11:00
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Политика
США подтвердили ужесточение пошлин против Китая
Власти США официально подтвердили, что таможенные пошлины на ряд товаров, экспортируемых из Китая в Соединенные Штаты, будут повышены с 10% до 15%.
Известия 12:50
Происшествия
Суд отправил на лечение напавшего на полицейского на акции в Москве в сентябре 2018 года
Тверской суд Москвы постановил направить на принудительное лечение Василия Костылева, напавшего на полицейского на несогласованной акции в столице в сентябре прошлого года.
ТАСС 13:59
Общество
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве
По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия 12:15
Футбол
Тренер «Спартака» Кононов: понимаю, как обыграть «Брагу»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской "Браги" заявил, что соперник постарается удержать победный счет, добытый им в первой игре противостояния.
Вести.Ru 11:28