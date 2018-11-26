ИЭРТ работал по августовскому техзаданию ОАО РЖД и анализировал два варианта пропуска перспективного грузопотока на восток: по БАМу (Тайшет—Таксимо—Тында—Комсомольск) и по Транссибу (Тайшет—Бамовская—Волочаевская) с учетом увеличения пропускной способности БАМа за счет строительства нового Северомуйского тоннеля и без него.

с чего всё началось

ИЭРТ анализировал два варианта пропуска грузопотока на восток: по БАМу (Тайшет—Таксимо—Тында—Комсомольск) и по Транссибу (Тайшет—Бамовская—Волочаевская) с учетом увеличения пропускной способности БАМа за счет строительства нового Северомуйского тоннеля и без него.

Экономика Экономика «Роснефть» предложила ЦБ меры борьбы со спекулянтами на бирже «Совместно с биржей компания разработала ряд мер, направленных на ограничение количества спекулятивных операций в ходе биржевых торгов», — рассказали в «Роснефти», отметив, что также обратились в Центробанк с предложениями об усилении надзора над торгами.

Финансы Финансы Доллар и евро выросли по отношению к рублю Рост курсов евро и доллара по отношению к рублю произошел после инцидента с незаконным вторжением украинских военных кораблей в территориальные воды РФ, произошедшего утром 25 ноября.

Экономика Экономика Украинский Ощадбанк заявил о выигрыше иска на $1,3 млрд против России Международный арбитраж в Париже вынес решение в пользу украинского Ощадбанка по спору с Россией на $1,3 млрд в связи с утратой активов в Крыму.

Экономика Экономика Связь-банк завершил процесс присоединения Глобэксбанка Связь-банк завершил процесс присоединения Глобэксбанка и стал его правопреемником по всем правам и обязанностям.

Экономика Экономика Онлайн-продажи в России во время «Черной пятницы» выросли в два раза В прошлом году офлайн-продажи в рамках "Черной пятницы" увеличились в России на 13% с 2016 года, онлайн- продажи - на 5%, сообщали в АКИТ.

Экономика Экономика Правительство рассмотрит мораторий на закон «О торговле» О предложении на один или два года ввести мораторий на изменение главного для розницы отраслевого закона — «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в России» («О торговле») — РБК рассказали участники состоявшегося в понедельник, 26 ноября, совещания крупнейших розничных сетей с вице-премьером Дмитрием Козаком.

Экономика Экономика Роснано до конца года продаст 49% в компании «Хевел» АО "Роснано" до конца текущего года продаст компании "Реам Менеджмент" 49% в ООО "Хевел", сообщила в понедельник пресс-служба "Роснано".

Экономика Экономика Минпромторг одобрил льготы для группы ГАЗ и Hyundai Минпромторг одобрил льготы для группы ГАЗ и Hyundai Минпромторг одобрил заявки на специнвестконтракты (СПИК) группы ГАЗ и Hyundai, их подписание позволит компаниям зафиксировать долгосрочные налоговые льготы в обмен на инвестиции.

Экономика Экономика В мире сохраняется различие в зарплатах по гендерному признаку Сохраняются и профессиональная сегрегация, и поляризация с учетом пола среди отраслей экономики — так, женщины по-прежнему меньше представлены в традиционно мужских профессиях.

Экономика Экономика ЦБ утвердил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей Совет директоров Центробанка России одобрил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей (СБП), которая заработает с 1 января 2019 года.

Энергетика Энергетика Израиль договорился о строительстве газопровода в Европу к 2025 году Израиль, Кипр, Греция и Италия после двух лет переговоров достигли соглашения о строительстве самого протяженного подводного газопровода в мире, сообщает издание Globes.

Экономика Экономика Mitsubishi уволила Карлоса Гона с поста председателя совета директоров Совет директоров Mitsubishi Motors принял решение отправить Карлоса Гона в отставку с поста председателя совета директоров, сообщает Financial Times.

Недвижимость Недвижимость Минстрой предложит новую программу субсидирования ипотеки Минстрой РФ предложит новую программу субсидирования ипотеки, рассказал глава ведомства Владимир Якушев на съезде Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).

Экономика Экономика Орешкин допустил инфляцию выше 4% в России к концу 2018 года Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что ведомство ожидает ускорения инфляции к концу 2018 года до 4% и не исключает небольшого превышения этого уровня, сообщает ТАСС.