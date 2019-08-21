Федеральный бюджет сверстан, исходя из цены на российскую нефть на уровне 4127 руб. за баррель. Ниже него цена опустилась 16 июля и с тех пор не достигала заложенной в бюджете отметки. Согласно федеральному бюджету на 2019 год, среднегодовая цена на нефть составит $63,4 за баррель.

с чего всё началось

Издание РБК пишет о том, стоимость российской нефти в рублях снизилась на 5% ниже заложенного уровня в бюджет на 2019 год. За прошедший месяц цена нефти марки Brent уменьшилась на 6,8%. Вчера ее стоимость опустилась ниже $60 за барр. Также валюта РФ понизилась на 5,2%, составив 66,5 рубля за доллар.

Стоимость нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Политика Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.

Футбол 21 августа «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» Матч состоится в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20 в Греции.

Армия и оружие Пентагон ответил на обвинения России в нарушении ДРСМД Как заявил официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер, США ведут разработку крылатых ракет наземного базирования с того момента, как Вашингтон приостановил выполнение своих обязательств по ДРСМД, то есть с февраля 2019 года.

Кино Скончалась актриса Александра Назарова Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.

Футбол Оскорбившего судью Семака дисквалифицировали Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак дисквалифицирован за оскорбление судей после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

Политика WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Футбол Старридж подписал контракт с «Трабзонспором» Английский нападающий Дэниэл Старридж подписал контракт с «Трабзонспором».

Общество В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.

Экономика Банки отказались замораживать счета бизнесменов В письме отмечается, что в настоящее время территориальные подразделения Федеральной налоговой службы предписывают банкам замораживать средства на счетах россиян за неуплату налогов, которые они как индивидуальные предприниматели должны государству.

Происшествия В шахте в Свердловской области обвалом породы заблокировало рабочего Рабочего заблокировало в шахте в Свердловской области при обрушении горной породы.

Кино Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.

Общество В Пскове нашли холодильник XVII века В Пскове на раскопках у здания Поганкиных палат археологи нашли "холодильник" XVII века, сообщила пресс-служба Псково-Изборского музея-заповедника.

Политика Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.

Политика Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.

Происшествия СК подтвердил факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян Следственный комитет выяснил, что показания сестер Хачатурян о насилии со стороны отца были правдивы.

Экономика Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.

Происшествия В Москве задержали подозреваемых в поджоге мужчины Полиция задержала двух человек, которых подозревают в поджоге мужчины на юге столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Происшествия При крушении вертолёта в Греции погиб создатель Музея русской иконы Основатель Музея русской иконы, предприниматель и меценат Михаил Абрамов погиб в результате падения вертолёта в Греции.

Энергетика Reuters: «Роснефть» перевела экспортные контракты на оплату в евро Компания «Роснефть» сообщила своим покупателям, что переводит новые контракты на экспорт нефтепродуктов на оплату в евро, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли.