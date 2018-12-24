Энергетика
Нефть Brent восстанавливается в цене
Нефть Brent восстанавливается в ценеThe Moscow Post02:50
Цена февральских контрактов на Brent поднялась на 1,04% до 54,38 доллара за баррель, фьючерсы нефти WTI с поставкой на январь выросли на 0,99% до 46,04 доллара за баррель. Ранее падение цены на нефть было вызвано сохраняющимися прогнозами перепроизводства углеводородов.
The Moscow Post02:50
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Энергетика
На Украине рассказали об убытках от снижения тарифов на транзит газа
В «Укртрансгазе» рассказали об объёмах убытков, связанных со снижением тарифов на транзит газа.
Обновлено в 00:04
Энергетика
В ОПЕК рассказали о перспективах сокращения добычи нефти
Президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что страны ОПЕК+ изучили озвученное ранее в декабре решение по новому сокращению добычи, но при необходимости альянс может продлить срок действия сделки или расширить объем снижения нефтепроизводства.
Обновлено вчера в 15:12
Энергетика
Губернатор предложил перевести сельхозтехнику на газ
В Краснодарском крае предлагают выделять средства не на горюче-смазочные материалы (ГСМ), а на газомоторное топливо, так как цена на него более стабильна.
Обновлено в 01:48
Энергетика
В Казахстане утвердили предельную цену на нефтяной газ
Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев подписал приказ об утверждении предельной цены на сжиженный нефтяной газ, реализуемый на внутреннем рынке, сообщает 24 декабря издание Zakon.kz.
Обновлено вчера в 23:47
Энергетика
Китай почти в полтора раза нарастил в ноябре импорт СПГ
Китай в ноябре увеличил импорт сжиженного природного газа (СПГ) почти в полтора раза — на 48,5% в годовом исчислении, говорится в материалах Главного таможенного управления КНР.
Обновлено в 03:25
Энергетика
«Роснефть» на танкер не поскупится
На ПМЭФ-2018 «Роснефть» подписала со «Звездой» договор о строительстве такого танкера-челнока с опционом на еще один, владельцем судна будет структура нефтекомпании «Роснефтефлот».
Обновлено вчера в 16:55
Энергетика
«Квадра» и ЛГЭК задолжали газовикам миллионы рублей
Промышленные предприятия региона задолжали за газ 439,7 млн рублей.
Обновлено в 01:27
Энергетика
Впервые с августа цены на бензин пошли на снижение
Предыдущее недельное снижение стоимости бензина было зафиксировано в период с 7 по 13 августа.
Обновлено 22 декабря в 22:16
Энергетика
В Эквадоре цены на бензин повышаются на 25%
Сразу на 25% будут повышены цены на бензин в Эквадоре с 26 декабря, говорится в подписанном президентом Ленином Морено указе.
Обновлено 22 декабря в 19:38
Энергетика
1 млн тонн угля добыли на разрезе Саяно-Партизанский с начала года
Обновлено 21 декабря в 07:48
Энергетика
Динар Галиев: в будущем году цена на молоко, скорее всего, повысится
В противном случае упадет рентабельность и работать станет сложнее, - отметил Галиев на вопрос о трендах 2019 года.
Обновлено в 03:01
Энергетика
Арматура в Шанхае растет в цене на фоне зимних сокращений производства
Как отмечает агентство Reuters, китайская строительная арматура в пятницу, 21 декабря, поднялась третью сессию подряд, так как опасения по поводу ограниченности поставок усилились на фоне ужесточения мер по охране окружающей среды в ведущем сталелитейном городе Таншань.
Обновлено вчера в 17:22
Энергетика
Ethereum вырос на 50% в преддверии хардфорка
Ethereum подорожал на 50% Ethereum (ETH), занимающий третье место по капитализации, демонстрирует внушительные показатели роста.
Обновлено вчера в 05:10
Энергетика
«Роснефть» ожидает рост добычи по итогам 2018 года
Рост добычи составит 2% Совет директоров «Роснефти» рассмотрел предварительные итоги деятельности за 2018 год и план на 2019-2020 годы, сообщает пресс-служба НК.
Обновлено 21 декабря в 09:51
Энергетика
Бензину нашли замену: автомобилистов пересадят на новое топливо
В правительстве разработали способ, как обойтись без бензина. Чиновники намерены перевести транспорт в России на газ.
Обновлено вчера в 10:18