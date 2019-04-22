Энергетика
Цены на нефть подскочили до полугодового максимумаRT на русском 07:46
Мировые цены на нефть в понедельник, 22 апреля, обновили полугодовые максимумы. В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость сырья эталонной марки Brent выросла сразу на 3% и превысила отметку $74 за баррель.
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Политика
ЦИК Украины обработал 99% голосов
Обновлено в 07:24
Общество
Команда Кусто направила в Минприроды рекомендации по реабилитации и выпуску китов из приморской бухты (версия 2)
Как сообщалось, Жан-Мишель Кусто с командой побывал в России по приглашению Минприроды для консультации по реабилитации и возможному выпуску косаток и белух из вольеров бухты Средняя в Приморье.
Обновлено в 08:12
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Наталья Рагозина и Сергей Жорин развелись
Спортсменка Наталья Рагозина развелась с юристом Сергеем Жориным.
Обновлено в 05:02
Политика
В Раде в четверг могут начать рассмотрение закона об импичменте
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент в четверг может начать рассмотрение закона об импичменте президента.
Обновлено в 06:49
Общество
Навальный получил 62 миллиона на разоблачающих роликах ФБК
Обновлено в 08:10
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Политика
США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана
Сегодня, 22 апреля, госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
В Москве пропала картина Левитана
Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.
Обновлено в 05:29
Здоровье
Российские врачи первыми успешно пересадили легкие и печень ребенку
Российские врачи первыми в мире провели успешную трансплантацию печени и легких больному муковисцидозом ребенку, сообщила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Москве нашли тело чемпионки России по тайскому боксу
Обновлено в 08:23
Политика
Губернатор голосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку
Львовская область стала единственным регионом, где Петр Порошенко обошел Владимира Зеленского во втором туре.
Обновлено в 06:25
Политика
NYT: Зеленский станет первым еврейским лидером Украины
В статье NYT говорится, что после пяти лет «изнурительной войны» на Востоке Украины избиратели посылали сигнал о том, что они больше обеспокоены внутренними угрозами – коррупцией и уровнем бедности.
Обновлено в 03:16
Политика
Матвиенко заявила о необходимости диалога с новым президентом Украины
Россия готова вести диалог с новым президентом Украины и заинтересована в нормализации отношений между странами, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 08:06
Общество
Роструд назвал желаемый размер зарплаты жителей РФ
Роструд назвал желаемый размер оплаты труда жителей регионов России.
Обновлено в 03:58
Экономика
Российская пшеница упала в цене
Цены на российскую пшеницу упали, причиной стал низкий спрос со стороны ключевых покупателей — Турции и Египта, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:03
Игры
CDPR: Cyberpunk 2077 сильно изменилась со времени показа на E3 2018
В недавнем интервью AreaJugones Матеуш Томашкевич признался, что за прошедший год Cyberpunk 2077 сильно изменилась, и демонстрация геймплея проекта с E3 2018 уже не слишком хорошо передаёт нынешнее состояние игры.
Обновлено в 08:05
Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:03
Кино
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
На показе даже маститые киноманы не сразу узнали в героине одну из главных актрис России.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Одного смертника опознали на Шри‐Ланке
Полиция Шри-Ланки в ходе расследования серии терактов 21 апреля выяснила личность одного из смертников.
Обновлено в 08:23
Музыка
Пятилетний мальчик выиграл 120 тысяч рублей за шутку про Зеленского
Обновлено вчера в 09:47
Политика
Мизулина осудила наличие прав у россиян
Член Совета Федерации во время выступления на форуме о безопасном интернете заявила, что предлагаемые властями законы, ограничивающие права россиян, – это благо.
Обновлено в 06:15
Общество
«Кандальное» кольцо декабриста Оболенского продали на аукционе
Кольцо, выкованное из кандалов братьями Бестужевыми для декабриста Евгения Оболенского, продано на аукционе за 6 миллионов рублей, сообщила пресс-служба аукционного дома "12 стульев".
Обновлено в 08:32
Энергетика
«Газпром» планирует добыть в 2019 году 495 млрд кубометров газа
В 2019 году компания планирует добыть из ачимовских залежей 11,1 млрд кубометров газа и 4,8 млн тонн газового конденсата.
Обновлено в 04:03
Здоровье
Севастопольские медучреждения перешли на электронный документооборот
Медицинские учреждения Севастополя перешли на электронный документооборот.
Обновлено в 04:59