Энергетика

Цены на нефть подскочили до полугодового максимумаRT на русском 07:46

Мировые цены на нефть в понедельник, 22 апреля, обновили полугодовые максимумы. В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость сырья эталонной марки Brent выросла сразу на 3% и превысила отметку $74 за баррель.
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Нефть поднялась выше $74

Коммерсантъ07:09

Цены на нефть подскочили до полугодового максимума

RT на русском07:46

Страстная пятница помешала нефти вырасти еще больше

Вестник Кавказа19 апреля в 22:00

Цены на нефть выросли до максимума почти за полгода

Российская газета05:19

Цены на нефть выросли до максимума почти за полгода

РБК04:18

Цены на нефть марки Brent увеличились до $73,81 за баррель

Московский Комсомолец01:15

Цена на нефть Brent превысила $74 за баррель

Росбалт05:28
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Политика

ЦИК Украины обработал 99% голосов

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Команда Кусто направила в Минприроды рекомендации по реабилитации и выпуску китов из приморской бухты (версия 2)

Как сообщалось, Жан-Мишель Кусто с командой побывал в России по приглашению Минприроды для консультации по реабилитации и возможному выпуску косаток и белух из вольеров бухты Средняя в Приморье.
Обновлено в 08:12
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На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
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Наталья Рагозина и Сергей Жорин развелись

Спортсменка Наталья Рагозина развелась с юристом Сергеем Жориным.
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Политика

В Раде в четверг могут начать рассмотрение закона об импичменте

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент в четверг может начать рассмотрение закона об импичменте президента.
Обновлено в 06:49
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Навальный получил 62 миллиона на разоблачающих роликах ФБК

Обновлено в 08:10
Общество

Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России

Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Политика

США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана

Сегодня, 22 апреля, госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.
Обновлено вчера в 23:42
Шоу-бизнес

Адель грозит потерять многомиллионное состояние после развода

Обновлено в 02:30
Происшествия

В Москве пропала картина Левитана

Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.
Обновлено в 05:29
Здоровье

Российские врачи первыми успешно пересадили легкие и печень ребенку

Российские врачи первыми в мире провели успешную трансплантацию печени и легких больному муковисцидозом ребенку, сообщила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае

Обновлено в 04:46
Происшествия

В Москве нашли тело чемпионки России по тайскому боксу

Обновлено в 08:23
Политика

Губернатор голосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку

Львовская область стала единственным регионом, где Петр Порошенко обошел Владимира Зеленского во втором туре.
Обновлено в 06:25
Политика

NYT: Зеленский станет первым еврейским лидером Украины

В статье NYT говорится, что после пяти лет «изнурительной войны» на Востоке Украины избиратели посылали сигнал о том, что они больше обеспокоены внутренними угрозами – коррупцией и уровнем бедности.
Обновлено в 03:16
Политика

Матвиенко заявила о необходимости диалога с новым президентом Украины

Россия готова вести диалог с новым президентом Украины и заинтересована в нормализации отношений между странами, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 08:06
Общество

Роструд назвал желаемый размер зарплаты жителей РФ

Роструд назвал желаемый размер оплаты труда жителей регионов России.
Обновлено в 03:58
Экономика

Российская пшеница упала в цене

Цены на российскую пшеницу упали, причиной стал низкий спрос со стороны ключевых покупателей — Турции и Египта, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:03
Происшествия

Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста

Обновлено в 03:24
Игры

CDPR: Cyberpunk 2077 сильно изменилась со времени показа на E3 2018

В недавнем интервью AreaJugones Матеуш Томашкевич признался, что за прошедший год Cyberpunk 2077 сильно изменилась, и демонстрация геймплея проекта с E3 2018 уже не слишком хорошо передаёт нынешнее состояние игры.
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Авто

Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul

Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:03
Кино

В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову

На показе даже маститые киноманы не сразу узнали в героине одну из главных актрис России.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Обыски проходят в управлении капстроительства мэрии Новосибирска

Обновлено в 01:17
Происшествия

Одного смертника опознали на Шри‐Ланке

Полиция Шри-Ланки в ходе расследования серии терактов 21 апреля выяснила личность одного из смертников.
Обновлено в 08:23
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Пятилетний мальчик выиграл 120 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено вчера в 09:47
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Мизулина осудила наличие прав у россиян

Член Совета Федерации во время выступления на форуме о безопасном интернете заявила, что предлагаемые властями законы, ограничивающие права россиян, – это благо.
Обновлено в 06:15
Общество

«Кандальное» кольцо декабриста Оболенского продали на аукционе

Кольцо, выкованное из кандалов братьями Бестужевыми для декабриста Евгения Оболенского, продано на аукционе за 6 миллионов рублей, сообщила пресс-служба аукционного дома "12 стульев".
Обновлено в 08:32
Энергетика

«Газпром» планирует добыть в 2019 году 495 млрд кубометров газа

В 2019 году компания планирует добыть из ачимовских залежей 11,1 млрд кубометров газа и 4,8 млн тонн газового конденсата.
Обновлено в 04:03
Здоровье

Севастопольские медучреждения перешли на электронный документооборот

Медицинские учреждения Севастополя перешли на электронный документооборот.
Обновлено в 04:59
Как работают Яндекс.Новости?
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