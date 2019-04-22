Цены на нефть подскочили до полугодового максимумаRT на русском 07:46

Мировые цены на нефть в понедельник, 22 апреля, обновили полугодовые максимумы. В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость сырья эталонной марки Brent выросла сразу на 3% и превысила отметку $74 за баррель.

Цены на нефть подскочили до полугодового максимума

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