Энергетика
Стоимость нефти марки WTI превысила 55 долларов за баррельТелеканал 360° вчера в 11:40
Впервые с 21 ноября стоимость нефти марки WTI превысила 55 долларов за баррель. Об этом сообщило РИА «Новости».
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Происшествия
Аспирант мехмата МГУ задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки
"По предварительным данным, 25-летний уроженец Нижнекамска - аспирант мехмата МГУ - был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки в комнате общежития университета на Ленинских горах", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Российский генконсул посетил задержанную в США актрису Усок
Известную российскую актрису Ирину Усок, задержанную в США за препятствование биологическому отцу опеке над дочерью, посетил в тюрьме генконсул РФ в Нью-Йорке Сергей Овсянников, сообщает дипломатическое ведомство в пятницу.
Обновлено в 12:43
Происшествия
Генпрокуратура объявила о новом расследовании гибели группы Дятлова
Представители прокуратуры Свердловской области в марте отправятся на перевал Дятлова, чтобы выяснить причины гибели туристической группы в 1959 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Кабо-Верде задержали 11 российских моряков
Власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков, сообщили РИА Новости в посольстве России в африканской республике.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева
Обновлено в 12:16
Авто
Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России
Российские дилеры Ford начали продажи специальной версии «Ультра Комфорт» для семейства Focus, кроссовера Kuga и седана Mondeo.
Обновлено в 05:50
Транспорт
МВД не сумело запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер
«Совершенно секретно»: Министерство внутренних дел и Союз автостраховщиков не сумели к 1 февраля запустить систему проверки полисов ОСАГО при помощи камер фотовидеофиксации, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 08:03
Гаджеты
В работе App Store, Apple Music и iTunes Store были зафиксированы сбои
Проблемы в работе сервисов App Store, Apple Music, iTunes Store зафиксированы у пользователей по всему миру, передает ТАСС.
Обновлено в 13:52
Авто
Завод Haval готовится к серийному производству
Обновлено в 03:53
Гаджеты
Samsung показала свой складной смартфон в рекламном видео
Обновлено в 09:36
Авто
Toyota и Lexus отзывают более 84 тысяч автомобилей в России
Обновлено в 04:40
Общество
Роспотребнадзор подтвердил массовое отравление в детсадах Москвы
Роспотребнадзор подтвердил, что в конце декабря 2018 года в Москве были выявлены случаи массового заболевания кишечной инфекцией в дошкольных образовательных учреждения на юго-востоке Москвы.
Обновлено в 09:48
Политика
Трамп заявил о желании заключить новый ДРСМД
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 13:48
Происшествия
Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри» вернулась в Третьяковку
Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри", которую правоохранители нашли через несколько часов после похищения 27 января из Третьяковки, вернулась на выставку в Инженерный корпус.
Обновлено в 00:19
Авто
Новый Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы»
Автоконцерн Subaru поделился первым тизером седана Legacy новой генерации, премьера которого запланирована на чикагское автошоу в начале февраля.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
В Якутске школа отказалась принимать русскоязычных детей
Национальная школа "Айыы Кыhата" в Якутске отказалась принимать на учебу детей, говорящих на русском языке.
Обновлено в 09:41
Автоспорт
Уилл Бакстон: «Очень жаль, что имя „Заубер“ уходит из „Ф-1“»
Не только гонщиков, которые пришли в «Ф-1» благодаря команде, но и спонсоров, персонал всех уровней.
Обновлено в 06:44
Авто
Mercedes-Benz V-Class получил новый дизельный мотор
В салоне обновленного Mercedes-Benz V-Class появились планшеты, отделка кожей Lugano и Nappa, элементы из дерева, карбона и алюминия.
Обновлено в 05:10
Технологии
Суд обязал iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play в России
Жестков попросил Генпрокуратуру через суд добиться блокировки на сайте iHerb информации о несертифицированных в России БАДах, а также удаления мобильного приложения магазина из AppStore и Google Play.
Обновлено в 08:58
Кино
«Москино» покажет фильмы с участием Ирины Муравьевой
С 8 по 11 февраля в сети кинотеатров «Москино» бесплатно покажут фильмы с участием народной артистки РФ, актрисы театра и кино Ирины Муравьевой.
Обновлено в 14:12
Армия и оружие
В Сети обсуждают видео жесткого перехвата Су-27 самолета НАТО
Обновлено вчера в 05:27
Кино
Умерла актриса Валентина Березуцкая
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
В ДНР сообщили о задержании трёх причастных к терактам диверсантов
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о задержании трёх завербованных СБУ диверсантов, причастных к серии терактов и диверсий на территории ДНР.
Обновлено в 13:50
Происшествия
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,6
Обновлено в 11:36
Общество
Верховный суд отклонил жалобу Telegram на блокировку
В апреле 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил иск РКН о блокировке Telegram на территории РФ в связи с отказом администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки, необходимые для получения данных о террористах.
Обновлено в 09:00
Энергетика
Остановились поставки по газопроводу с проекта «Сахалин-1»
Один из трех российских СРП проектов «Сахалин-1» (оператор — «Эксон Нефтегаз Лимитед») прекратил поставки газа от месторождения Чайво в магистральный газопровод Оха—Комсомольск-на-Амуре из-за остановки компрессорной станции, сообщило Минэнерго.
Обновлено в 06:13
Авто
KIA Rio X-Line получил увеличенный клиренс
Российские дилеры KIA начали продажи кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line с увеличенным до 195 мм клиренсом.
Обновлено в 03:53
Наука
В тающем антарктическом леднике обнаружена гигантская полость
Исследователи обнаружили в антарктическом леднике Туэйтса огромную полость, которая была образована в нем в результате таяния.
Обновлено вчера в 13:04