Энергетика
Стоимость нефти марки WTI превысила 55 долларов за баррельТелеканал 360° вчера в 11:40
Впервые с 21 ноября стоимость нефти марки WTI превысила 55 долларов за баррель. Об этом сообщило РИА «Новости».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
Происшествия
Власти прокомментировали взрыв в небе над Кубой
Обновлено в 16:00
Происшествия
Аспирант мехмата МГУ задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки
"По предварительным данным, 25-летний уроженец Нижнекамска - аспирант мехмата МГУ - был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки в комнате общежития университета на Ленинских горах", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Генпрокуратура вновь начала расследование причин гибели группы Дятлова
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на видеоканале «Эфир» назвал три наиболее вероятные версии гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году в горах Северного Урала.
Обновлено в 03:39
Общество
Роспотребнадзор признал массовые отравления в детсадах Москвы
Роспотребнадзор по Москве признал, что в конце 2018 года в детских садах на юго-востоке столицы произошли массовые отравления.
Обновлено в 11:54
Авто
Toyota и Lexus отзывают более 84 тысяч автомобилей в России
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Кабо-Верде задержаны одиннадцать российских моряков
Одиннадцать российских моряков задержаны властями Кабо-Верде по подозрению в контрабанде наркотиков.
Обновлено в 12:33
Авто
Завод Haval готовится к серийному производству
Обновлено в 03:53
Технологии
Суд обязал iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play в России
Жестков попросил Генпрокуратуру через суд добиться блокировки на сайте iHerb информации о несертифицированных в России БАДах, а также удаления мобильного приложения магазина из AppStore и Google Play.
Обновлено в 08:58
Автоспорт
Команда Sauber переименована в Alfa Romeo Racing
В сезоне 2019 года, на выступлениях в чемпионате, Alfa Romeo Racing представят два знаменитых гонщика Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци.
Обновлено в 14:06
Гаджеты
Samsung случайно показал смартфон со складным экраном
Компания Samsung случайно опубликовала видео, на котором «засветила» еще не вышедший смартфон со складным экраном.
Обновлено в 11:13
Авто
Новый Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы»
Автоконцерн Subaru поделился первым тизером седана Legacy новой генерации, премьера которого запланирована на чикагское автошоу в начале февраля.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Русскоговорящих детей отказались принимать в школу в Якутске
Русскоговорящие жители нового 203-го микрорайона Якутска оказались отрезаны от доступного образования, потому что рядом с их домами есть только национальная школа «Айыы Кыhата», директор которой отказывается открывать классы с преподаванием на русском языке для детей, которые не знают якутский, и говорит, что мест нет, пишет News.Ykt.Ru.
Обновлено в 10:39
Гаджеты
В Apple заявили о трудностях при использовании сервисов и ApplePay
В компании отметили, что некоторые пользователи могут столкнуться с трудностями при использовании привычных сервисов, а также оплачивать покупки посредством ApplePay.
Обновлено в 14:56
Авто
Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России
Российские дилеры Ford начали продажи специальной версии «Ультра Комфорт» для семейства Focus, кроссовера Kuga и седана Mondeo.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Следствие попросило продлить арест Мамаева и Кокорина
В Тверской суд Москвы поступили материалы следствия с ходатайством о продлении ареста хавбеку «Краснодара» Павлу Мамаеву и форварду «Зенита» Александру Кокорину.
Обновлено в 09:51
Футбол
«Зенит» объявил о переходе Вильмара Барриоса
Вслед за Ярославом Ракицким ряды "сине-бело-голубых" пополнил колумбиец Вильмар Барриос.
Обновлено в 15:40
Политика
Молдавского президента могут вернуть на родину спецбортом
Молдавского президента могут вернуть на родину спецбортом Молдавского президента Игоря Додона, внепланово задержавшегося в Москве из-за нелетной погоды на родине, пытаются отправить домой.
Обновлено в 06:39
Авто
KIA Rio X-Line получил увеличенный клиренс
Российские дилеры KIA начали продажи кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line с увеличенным до 195 мм клиренсом.
Обновлено в 03:53
Футбол
Форвард «Рубина» Азмун перешел в «Зенит»
Обновлено в 16:12
Происшествия
Похищенную картину Куинджи не вернут на выставку в Третьяковку
На записи, обнародованной МВД, видно, как около картины некоторое время стоял мужчина, который затем снял ее со стены и унес на глазах у других посетителей выставки.
Обновлено 28 января в 06:56
Кино
«Москино» покажет фильмы с участием Ирины Муравьевой
С 8 по 11 февраля в сети кинотеатров «Москино» бесплатно покажут фильмы с участием народной артистки РФ, актрисы театра и кино Ирины Муравьевой.
Обновлено в 14:12
Политика
Захарова рассказала о пытках умершего в тюрьме во Львове россиянина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об обстоятельствах смерти россиянина Валерия Иванова в тюрьме во Львове.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Экс-мэра Тулы арестовали на Кипре
Бывший мэр Тулы, бывший руководитель ОАО фирма «РЭМС» Алиса Толкачева арестована на Кипре. Об этом стало известно 1 февраля.
Обновлено в 09:30
Гаджеты
Найден способ взломать Wi-Fi с помощью лампочки
Как уточняет Motherboard, управлять лампочкой можно с помощью приложения с телефона. Однако умное устройство может быть взломано напрямую.
Обновлено в 14:50
Политика
Bloomberg: Венесуэла отложила продажу 20 тонн золота
Центральный банк Венесуэлы приостановил запланированную продажу 20 т золота за границу, передаёт Bloomberg со ссылкой на источник.
Обновлено в 13:24