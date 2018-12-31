Энергетика

Стоимость нефти марки Brent выросла почти на 2%
Коммерсантъ
05:19

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 13:15 по мск поднялась на 1,808% — до $54,19 за баррель. Цена на нефть марки WTI возросла на 1,606% — до $46,07 за баррель. Цены на нефть начали снижаться с октября.
Коммерсантъ05:19

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Стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 3%

Life.ru09:03

Цена на нефть марки Brent подскочила на 3%

Газета.Ru08:06

Мировые цены на нефть завершили торги пятницы ростом

Банки.ру29 декабря в 00:06

Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 3%

Говорит Москва08:28

Стоимость нефти марки Brent выросла почти на 2%

Коммерсантъ05:19

Нефть Brent прибавила около 2% в последний день уходящего года

РБК05:05

Нефть марки Brent подорожала на 1,5%

Ведомости05:53
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Происшествия

В Парке Горького обрушился мост, есть пострадавшие

Обновлено в 17:05
Происшествия

В Великобритании вооруженный ножом мужчина напал на людей в метро

В британском Манчестере неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в метро. Об этом сообщила газета The Sun.
Обновлено в 18:00
Политика

Шоумен Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины

Избирательная кампания на Украине началась 31 декабря, выборы президента состоятся 31 марта.
Обновлено в 18:43
Кино

Митрополит Рязанский осудил «Иронию судьбы»

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своем видеообращении выступил с критикой советского фильма "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова.
Обновлено в 16:19
Политика

Госдеп отреагировал на задержание американца за шпионаж в Москве

Госдеп прокомментировал задержание в Москве гражданина США из-за обвинений в шпионаже.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar

Найдено тело 29-летней москвички, пропавшей по пути в Тулу, после того как она взяла с собой попутчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Угрожавший взорвать бомбу в аэропорту Амстердама арестован

Полиция арестовала пассажира, угрожавшего взорвать бомбу в аэропорту Амстердама, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции Нидерландов.
Обновлено в 15:16
Кино

Назван главный российский фильм 2018 года

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов назвал главный российский фильм 2018 года.
Обновлено в 16:42
Космос

Зонд OSIRIS-Rex вышел на орбиту вокруг астероида Бенну

Обновлено в 15:08
Происшествия

Al Jazeera показала, как могли избавиться от тела Хашукджи

Телеканал Al Jazeera опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, на которых можно увидеть, как в день убийства Джамала Хашукджи в резиденцию генерального консула Саудовской Аравии заносят тяжелые непрозрачные пакеты, в которых, предположительно, находились останки журналиста.
Обновлено в 18:59
Происшествия

В Токио восемь человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов

Восемь человек пострадали в Токио от преднамеренного наезда автомобиля на пешеходов после наступления Нового года, водитель задержан и заявил полиции, что совершил "теракт", передали японские СМИ.
Обновлено в 18:54
Общество

Ученые назвали лучшее средство от похмелья

Лучшим средством от похмелья является газировка с лимонным соком, утверждают ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу (Китай).
Обновлено вчера в 22:25
Единоборства

Мэйуэзер не намерен возвращаться в профессиональный бокс

Американец Флойд Мэйуэзер-младший после победы над японским бойцом Тенсином Насукавой заявил, что не планирует возобновлять карьеру в профессиональном боксе.
Обновлено в 12:05
Политика

Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей

Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в твиттере.
Обновлено в 10:03
Политика

Медведев в Новый год пожелал россиянам исполнения желаний

Обновлено в 14:33
Происшествия

Кевина Спейси обязали явиться в суд по делу о попытке изнасилования

Суд в штате Массачусетс (США) отверг ходатайство актёра Кевина Спейси, который просил освободить его от необходимости присутствовать на заседании по делу о домогательствах.
Обновлено в 18:52
Финансы

Ставка НДС 20% действует на территории России с 1 января

Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января составляет 20%.
Обновлено в 16:03
Экономика

В России стартовала пенсионная реформа

В течение шести лет пенсионный возраст граждан РФ ежегодно будет расти по году в год, пока к 2024 году не достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Путин прибыл на место взрыва в Магнитогорске

Вечером 31 декабря президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, где после взрыва газа обрушился подъезд девятиэтажки.
Обновлено в 09:01
Экономика

МРОТ увеличится до 11280 рублей с 1 января

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января будет равняться величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года и составит 11280 рублей.
Обновлено в 16:02
Происшествия

Пожар в квартире на западе Москвы ликвидирован

Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в новогоднюю ночь в квартире жилой пятиэтажки на западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
Обновлено в 18:18
Политика

Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку

Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт, которую обвиняли в некорректном обращении с подчиненными, заявила, что уходит в отставку.
Обновлено в 18:18
Происшествия

Число погибших в Магнитогорске возросло до четырех

Спасатели в Магнитогорске извлекли из-под завалов рухнувшего дома тело еще одного погибшего, сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Обновлено в 04:59
Общество

С 1 января вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребёнком

В России максимальный размер пособия по уходу за ребёнком превысит 26 тыс рублей.
Обновлено в 19:20
Общество

В Абхазии заявили об обесточивании всех выявленных «майнинговых ферм»

Энергетическая компания «Черноморэнерго» заявила, что прекратила подачу электроэнергии на все обнаруженные на территории республики фермы по майнингу криптовалют.
Обновлено в 16:01
Хоккей

Почему стоит смотреть матч Россия – Канада на МЧМ-2019

Только на МЧМ Канада может бояться Россию Нам всем бы хотелось считать, что в хоккее для канадцев нет принципиальнее соперника, чем Россия.
Обновлено в 08:00
Политика

Путин в новогоднем обращении попросил россиян о душевной щедрости

Обновлено в 12:47
Энергетика

Москва и Ереван договорились о цене газа для Армении на 2019 год

Договоренность достигнута 31 декабря на встрече председателя правления "Газпрома" в штаб-квартире концерна в Москве с и.о. вице-премьера Армении Мгером Григоряном.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибших

Тела еще трех погибших обнаружены под завалами жилого дома в Магнитогорске, таким образом, число жертв трагедии возросло до семи.
Обновлено в 12:14
Политика

Лукашенко призвал белорусов укреплять свою государственность

Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал граждан Белоруссии укреплять государственность на принципах честности и справедливости.
Обновлено в 17:29
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