Стоимость нефти марки Brent превысила $75 впервые с октября 2018 годаDP.RU 03:18

Стоимость июньского фьючерса нефти марки Brent превысила $75 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость нефти марки Brent превысила $75 впервые с октября 2018 года

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