Энергетика
Стоимость нефти марки Brent превысила $75 впервые с октября 2018 годаDP.RU 03:18
Стоимость июньского фьючерса нефти марки Brent превысила $75 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
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Энергетика
Словакия приостановила прокачку российской нефти по «Дружбе»
Оператор словацкого участка «Дружбы» компания Transpetrol приостановила прокачку российской нефти по этому трубопроводу, сообщает в пятницу Bloomberg.
Обновлено в 17:42
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Газета The Moscow Times опровергла убийство своего журналиста
Удостоверение сотрудника газеты The Moscow Times, найденное у одного из погибших в результате перестрелки у московской станции метро «Новые Черемушки», является фальшивым.
Обновлено в 15:52
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес
София Каштанова потеряла близкого друга: «Это похоже на кошмарный сон»
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» поделилась своей болью.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено в 18:54
Шоу-бизнес
Певицу МакSим перевели из реанимации
Известная российская певицы Максим ( Марина Абросимова ) попала в серьезное ДТП, возвращаясь в Москву на съемки собственного клипа.
Обновлено в 08:13
Политика
Савченко: в российской тюрьме было лучше, чем в украинской
Как сообщает канал NewsOne, нардеп Надежда Савченко, подозреваемая на родине в в подготовке терактов в центре Киева, призналась журналистам, что находиться в украинской тюрьме ей было сложнее, чем ранее в российской.
Обновлено в 19:11
Наука
Ученые обнаружили в хлебе опасное вещество
Обновлено в 17:52
Футбол
Олег Кононов: «Арсенал» заслуженно обыграл «Спартак»
В матче 25-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов назвал причины поражения своих подопечных.
Обновлено в 17:25
Шоу-бизнес
Принц Гарри появился на публике с Кейт Миддлтон
Вопреки слухам о разногласиях между братьями, Кейт и Гарри дружелюбно улыбались друг другу и смеялись.
Обновлено в 12:44
Религия
У православных христиан наступила Великая пятница
Православные христиане отмечают Великую (Страстную) пятницу - день, когда Иисус Христос был распят и умер на кресте.
Обновлено в 18:43
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 05:12
Наука
Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин
Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Армия и оружие
«Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского
Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
Обновлено в 07:07
Политика
Небензя: выдача паспортов в Донбассе не представляет никому угрозы
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
Обновлено в 16:48
Армия и оружие
Под Калининградом установят комплекс РЭБ, который охватит всю Европу
Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Мурманск-БН" установят в Калининградской области.
Обновлено в 18:19
Кино
Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев
Обновлено в 16:53
Культура
Умер актёр из «Крутого Уокера» Кен Керчевал
Американский актёр Кен Керчевал, наиболее известный по роли Клиффа Барнса в сериале "Даллас", скончался в возрасте 83 лет, сообщает Variety.
Обновлено в 13:54
Общество
Артемий Лебедев опубликовал непринятые варианты логотипа «В контакте»
В интервью vc.ru Лебедев рассказал, что последний вариант фактически нарисовал сам основатель «В контакте» Павел Дуров, поэтому этого логотипа нет в портфолио студии.
Обновлено в 13:37
Общество
В Карском море нашли неизвестную подлодку
В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Пожар в трапезной Покровского храма в Твери потушен
Портал TVTVER.RU сообщал о пожаре на территории Покровского храма на Набережной Тьмаки в Твери.
Обновлено в 14:29
Экономика
Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 07:21
Экономика
ЦБ обнаружил схему вывода пенсионных накоплений на 57 млн рублей
Центральный банк РФ выявил схему вывода 57 млн рублей из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон" сотрудниками управляющей компании фонда.
Обновлено в 12:42
Путешествия
Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров
В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, периодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании.
Обновлено в 04:35
Авто
В России стартовали продажи обновленного пикапа Isuzu D-Max
Внешне рестайлинговый пикап отличается иной формой фар, видоизмененным бампером, модернизированной решеткой радиатора, другим дизайном колесных дисков и новыми боковыми подножками.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Кристина Асмус поддразнила мужа откровенным фото
Супруга Гарика Харламова Кристина Асмус уже не раз демонстрировала свои совершенные формы, выкладывая в соцсеть откровенные фотографии, которые она всегда сопровождает прикольными подписями.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В Москве пожарные спасли более 20 человек из горящего дома
Пожар тушили 70 человек личного состава. Пожарные спасли 23 человека, в том числе двоих детей.
Обновлено в 18:57
Гаджеты
«Телефон-банан» Nokia 8110 4G получил поддержку WhatsApp и Facebook
«Телефон-банан» Nokia 8110 4G получил поддержку приложений WhatsApp и Facebook.
Обновлено в 16:37
Транспорт
С 29 апреля на Кубани участок трассы М-4 «Дон» станет платным
Речь идет об участке с 1195-го по 1319-й километр.
Обновлено в 11:38