Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $70,66 за баррельМосковский Комсомолец 01:26
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне стали дороже на 0,07%, достигнув $70,66 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Цена нефти Brent впервые с 12 ноября прошлого года превысила 71 доллар за баррель
Эхо Москвы08 апреля в 12:00
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 10:53, Ашберн
Космос
Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий
Обновлено в 09:15
Политика
В Кремле рассказали о встрече Путина с Медведчуком
В Кремле подтвердили факт встречи президента России Владимира Путина с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Обновлено в 09:48
Политика
Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Принц Уильям решил засудить журнал, сообщивший о его неверности
Адвокаты принца Уильяма сообщили, что он намерен подать в суд на журнал "In Touch", а также возможно на другие СМИ, которые опубликовали материалы о его изменах супруге Кейт Миддлтон.
Обновлено в 10:04
Экономика
Shell решила выйти из проекта «Балтийский СПГ»
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Общество
Медведев рассказал, как получил двойку в четверти
Обновлено в 09:26
Происшествия
Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
Обновлено в 08:57
Общество
Власти Москвы потребовали закрасить граффити с портретом друга Тимати
Подчеркивается, что жители Москвы выразили свое недовольство по поводу появления на доме 1910 года постройки портрета Ратмира Шишкова, друга Тимати, который погиб в 2007 году в результате ДТП.
Обновлено в 10:44
Политика
Порошенко прибыл на стадион для сдачи анализов
В среду украинский боксер Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского сдать анализы на НСК "Олимпийский", где их будут ожидать специалисты VADA.
Обновлено в 09:55
Космос
Жизнь может развиваться прямо сейчас на ближайших экзопланетах
Вся жизнь на Земле сегодня произошла от существ, которые процветали во время сильного ультрафиолетового излучения.
Обновлено в 07:51
Наука
Создан «генетический шредер» для уничтожения больших фрагментов ДНК
Инструмент CRISPR, представляющий собой «генетические ножницы», позволяет исследователям вырезать и редактировать небольшие фрагменты ДНК.
Обновлено вчера в 06:54
Экономика
Гохран планирует закупать в Госфонд кроме золота предметы искусства
Гохран в 2018 году закупал в Госфонд только золото, в планах - преимущественно закупка золота и произведений искусства, при этом палладий и бриллианты закупать не планируется, заявил "Интерфаксу" замглавы Минфина Алексей Моисеев.
Обновлено в 10:00
Общество
Гидрометцентр дал московским автомобилистам отмашку на смену резины
В Санкт-Петербурге, добавил он, с заменой резины стоит повременить.
Обновлено в 08:46
Футбол
Марадона пожелал выздоровления Пеле
Обновлено в 09:09
Общество
В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Политика
Украина расширила антироссийские торговые санкции
Санкции против России В 2016 году Украина ввела запрет на импорт из России ряда товаров.
Обновлено в 05:28
Космос
В аэропорту Благовещенска появилась 12-метровая ракета
Первый пуск с Восточного был осуществлен 28 апреля 2016 года, ракета-носитель «Союз-2» вывела на орбиту космический аппарат «Ломоносов».
Обновлено в 04:49
Наука
Высокая дозировка витамина Д может привести к почечной недостаточности
54-летний мужчина, употреблявший ежедневно большую дозировку витамина Д, страдает от сильного поражения почек, - пишет eurekalert.org.
Обновлено 08 апреля в 07:47
Экономика
В Минэнерго рассказали о нефтедобыче в Арктике
Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в беседе с радио Sputnik рассказал о нефтедобыче в Арктике.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес
Снова брюнетка: Андрей Аршавин вышел в свет с новой возлюбленной
Как известно, Андрей Аршавин после расставания с гражданской женой Юлией Барановской стал строить отношения с эффектной брюнеткой Алисой Казьминой.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
Почти 140 учеников отравились в школе в Перми
Обновлено в 07:21
Происшествия
Абызов не смог снять деньги со своего счета до ареста
Как сообщил в среду на заседании Мосгорсуда представитель СК, бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве и содержащийся под стражей, пытался скрыть средства, находившиеся на банковском счете, перед их арестом.
Обновлено в 09:38
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Samsung представила в среду новый смартфон Galaxy А80 с поворотной камерой.
Обновлено в 09:18
Общество
Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге
Президент Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов после встречи с президентом.
Обновлено в 08:49
Политика
На Украине порт «Южный» переименован в «Пивденный»
В январе 2017 года были переименованы морские порты "Ильичевск" в Одесской области в "Черноморск" и специализированный морской порт "Октябрьск" в Николаевской области в "Ольвию".
Обновлено в 09:56