Стоимость нефти марки Brent выросла до $70,66 за баррельМосковский Комсомолец 01:26

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне стали дороже на 0,07%, достигнув $70,66 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent выросла до $70,66 за баррель

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