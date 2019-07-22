Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $63,25 за баррельМосковский Комсомолец 01:27
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent стали дороже на 1,25%, достигнув $63,25 за баррель.
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Политика
В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ
Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 03:31
Политика
Выборы на Украине: названы партии, которые сформируют новую Раду
ЦИК Украины опубликовал предварительные результаты досрочных парламентских выборов, которые прошли в это воскресенье, 21 июля.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников
Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.
Обновлено в 01:40
Политика
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.
Обновлено в 03:29
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Космос
Индия запустила к Луне станцию с луноходом
Обновлено в 05:32
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено вчера в 02:17
Происшествия
В Польше найдено тело 5-летнего ребенка из России
В Польше найдено тело 5-летнего ребенка из России Сегодня в субботу стало известно, что пропавший без вести пятилетний ребенок из России найден мертвым.
Обновлено 20 июля в 12:04
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился
Сорокалетний соведущий программы «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев женился на возлюбленной, участнице проекта «Хочу в "ВИА Гру"» Марии Гончарук.
Обновлено в 01:49
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено вчера в 11:09
Кино
Умер актер из фильма «Спортлото-82» Денис Кмит
Актер Денис Кмит, известный по роли Павла в комедии "Спортлото-82", умер в возрасте 59 лет.
Обновлено в 04:17
Экономика
Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам
Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено вчера в 14:56
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
В Челябинской области мужчина умер от укуса гадюки
В Челябинской области организована доследственная проверка по факту гибели мужчины от укуса гадюки.
Обновлено в 04:27
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Обновлено в 02:18
Политика
Пенс рассказал о программе возвращения американцев на Луну
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) весной объявило о том, что новая программа освоения Луны получила название "Артемида".
Обновлено в 03:42
Путешествия
«Победа» начала продавать туристические путевки
Лоукостер «Победа» 22 июля начал продавать туристические пакеты по своей маршрутной сети.
Обновлено в 02:44
Политика
В Госдуме предложили узаконить общероссийскую минуту молчания 22 июня
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести общефедеральную минуту молчания 22 июня – день начала Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:51
Общество
В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков
Почти месячная норма осадков выпала в Краснодаре в воскресенье, оказались подтоплены почти 90 дворов, дорог и домов, специалисты круглосуточно откачивают воду, сообщает администрация Краснодара и региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 02:03
Гаджеты
Redmi выпустит первый в мире смартфон с камерой на 64 Мп
Некоторые предполагают, что название будет Redmi K30 или Redmi Note 8. Впрочем, новинка может называться как-нибудь еще.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Камеры в больнице сняли, как двери открылись сами, пропуская загадочный силуэт
На видео тёмный силуэт плывёт через весь приёмный покой к выходу, а когда он пропадает — двери открываются.
Обновлено в 03:08
Футбол
Самые преданные болельщики «Ростова» получили новые iPhone
Обновлено в 05:10
Политика
Партия «Слуга народа» пока отказывается от создания коалиции
Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков допускает, что пропрезидентская сила не будет вступать в коалицию с другими политическими силами, поскольку получает широкий мандат доверия от граждан Украины.
Обновлено в 05:42
Происшествия
В одном из районов Приамурья ввели режим ЧС из-за сильных дождей
Власти ввели на территории района режим ЧС, передает ОТР.
Обновлено в 05:23
Космос
NASA опубликовало панорамные снимки с Луны в честь 50-летнего юбилея
Обновлено вчера в 13:28
Общество
Минобороны РФ запустило сайт о Главном военно-морском параде
Министерство обороны Российской Федерации запустило сайт, посвященный Главному военно-морскому параду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:25
Политика
У Зеленского заявили, что приведут в Раду более 240 депутатов
В новый парламент партия «Слуга народа» приведет более 240 депутатов.
Обновлено в 05:39
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границу
29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:36