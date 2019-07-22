Энергетика

Стоимость нефти марки Brent выросла до $63,25 за баррельМосковский Комсомолец 01:27

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent стали дороже на 1,25%, достигнув $63,25 за баррель.
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Стоимость нефти Brent стремится к $64 за баррель

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Стоимость нефти марки Brent выросла до $63,25 за баррель

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В Польше найдено тело 5-летнего ребенка из России

В Польше найдено тело 5-летнего ребенка из России Сегодня в субботу стало известно, что пропавший без вести пятилетний ребенок из России найден мертвым.
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Дмитрий Хрусталев тайно женился

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Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
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Кино

Умер актер из фильма «Спортлото-82» Денис Кмит

Актер Денис Кмит, известный по роли Павла в комедии "Спортлото-82", умер в возрасте 59 лет.
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На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов

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Western Union ограничила сумму переводов за границу

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